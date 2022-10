Tabuként kezelte eddig az orosz közmédia, de már ők sem hagyhatják figyelmen kívül a masszív veszteségeket

Kiégett orosz tankok az ukrajnai Limanban. Fotó: AFP / Europress.

Az orosz hadsereg folyamatos harctéri kudarcai miatt a Kreml rászólt az orosz állami média prominens arcaira, hogy legyenek kicsit kritikusabbak a műsoraikban, és ismerjék el az ukrajnai invázió néhány hibáját. A Bloomberg a Kreml kommunikációs döntéshozatalára rálátó, ám névtelen forrásokra hivatkozva azt írja, az orosz vezetés aggódik amiatt, hogy a közvéleményben visszaüt a folyamatos háborús sikerpropaganda és a harctéri sikeres hiánya közti ellentmondás.

Az elmúlt hetekben már érezhető is a közmédiában a hangnem változása: miután hónapokig szinte gyakorlatilag csak a harctéri sikerekről számoltak be, az állami televízióban mostanában orosz visszavonulásról és vereségekről is szó van.

A hírügynökség pár példán keresztül mutatja be, hogy hogyan változott pár nap alatt a narratíva az állami csatornákon az ukrán hadsereg szeptember elején kezdődő előrenyomulása óta az elmúlt hetekben. Ezzel kapcsolatban sokáig azt kommunikálták, hogy az orosz hadsereg előre eltervezetten, stratégiai szempontok alapján vonult vissza Kelet-Ukrajnában. Ezen a héten azonban már elvesztett területekről és rosszul alakuló hadi eseményekről beszéltek egyes műsorvezetők, és a hadsereg vezetőit hibáztatták a kudarcokért.

„Előre látható volt, hogy nem lesz könnyű dolgunk” – mondta Alekszandr Szladkov haditudósító a héten a Rosszija 1 főműsoridőben sugárzott talk show-jában.

Még mindig tanulunk. Tudom, hogy szörnyű ezt hallani a művelet nyolcadik hónapjában

– idézi a Bloomberg az egyik ilyen példát.

Akkora szabadság azért még mindig nincs, amibe például Vlagyimir Putyin elnöknek, vagy a döntéseinek nyilvános kritikája is beleférne. Az orosz vezetés arra számít, hogy a hadsereg sikereinek hiányában a hadsereggel szembeni kritikusabb hangnem megjelenése segíthet a lakosság támogatásának fenntartásában.

A Bloomberg értesülései szerint Putyin nyár óta legalább két alkalommal szervezett zárt körű egyeztetéseket a háborút nyilvánosan kommentáló haditudósítókkal, akik Ukrajnával és az invázióval kapcsolatban jellemzően keményvonalas, nacionalista véleményeket fogalmaznak meg. A találkozók közül az egyik éppen a szélesebb körű katonai mozgósítás bejelentését előzte meg. A legutolsó találkozó után ezek a szakértők a Bloomberg forrásai szerint arról beszéltek, hogy az orosz oldalról nagyon rossz a helyzet a fronton, és egyesek kételkedtek azzal kapcsolatban, hogy Putyin ennek teljesen tudatában van-e, megfeleően tájékoztatja-e a hadsereg az összecsapások valódi állásáról.

A közvélemény-kutatások szerint a hirtelen bejelentett mozgósítás sokkolta a lakosság egy részét, és egyesek először kérdőjelezték meg, hogy minden a terv szerint megy-e az invázióval azóta, hogy Putyin február 24-én elindította azt. A Kremlben amiatt is aggódnak, hogy a Telegram üzenetküldő alkalmazásban elérhető harctéri jelentések és a védelmi minisztérium napi győzelmi jelentései közti ellentmondások aláássák a lakosság bizalmát.

