Világszerte érezhető lesz az óriási pakisztáni áradások hatása

A világ élelmezési helyzetét és gazdaságát újabb nyomás fenyegeti a pakisztáni áradások miatt a Bloomberg nemrég megjelent cikke alapján. A legalább harminc éve nem látott csapadékmennyiség a pakisztáni klímaügyi miniszter szerint az ország területének egyharmadát elárasztotta. Ez amiatt is érinti rendkívül érzékenyen a népességet, mert a munkavállalók negyven százaléka dolgozik a mezőgazdaságban.

A Bloombergnek nyilatkozó Ahmad Jawad, a Pakisztáni Üzleti Fórum alelnöke szerint több fontos mezőgazdasági régióban a gyapot- és zöldségtermés teljesen megsemmisült. Emiatt az árak kilőttek, a hagyma egy hónap alatt háromszorosára, míg a paradicsom ötszörösére drágult. Az infláció pedig 14 éves csúcsra, 25 százalékra ért.

Az amerikai hírügynökségnek egy termelő azt mondta, hogy az ötven zsák elraktározott búzájából legalább negyven elázott. Mindössze néhány zsáknyit sikerült megmentenie, ezek a saját családjának a fogyasztását fedezik. Búzából eddig is hiányt szenvedett Pakisztán, azonban a teljesen elázott termőföldek a jövő évi terméshez szükséges munkákat is megnehezítik. Emiatt várhatóan nőni fog az importigény, amit a továbbra is bizonytalan orosz és ukrán export mellett nem lesz könnyű kielégíteni.

Ami a gyapotot illeti, a Bloomberg szerint a termés fele károsodott vagy teljesen elpusztult, ami a világpiacot is negatívan befolyásolja. Pakisztán az ötödik legnagyobb gyapottermelő, a világszerte előállított mennyiség öt százalékát biztosítja egy átlagos évben.

Az épületállomány is óriási károkat szenvedett, az áradás 1,7 millió lakást tett tönkre és 17 500 iskolát rongált meg.

Hard to capture the enormity & devastation of Pakistan’s floods. In stats: 33 million ppl affected. Over 1,300 ppl killed (⅓ children). 750k livestock killed. 1.7 million homes destroyed. 17,500 schools damaged. In searing visuals from today, countless villages now underwater: pic.twitter.com/fPOSpD2bCh

Az Al-Dzsazira alábbi videója több mint egy hetes, ezért van még benne szó csak 300 ezer lerombolt lakásról.

Heavy rainfall from monsoon rains, and melting glaciers brought on by the climate crisis, have left entire villages underwater. pic.twitter.com/aVFIgiFDob

Floods in Pakistan have killed over 1,000 people and destroyed nearly 300,000 homes.

Az áradások a közlekedési infrastruktúrában is hatalmas károkat okoztak. A Bloomberg cikke alapján száz híd és háromezer kilométernyi út sérült meg, lelassítva ezzel a mentőcsomagok célba érését Iránból és Afganisztánból. Pakisztán a világ egyik legsebezhetőbb országa a klímaváltozást tekintve.

I just received this video from contacts on the ground in Pakistan today..

Floods violently coming in and destroying parts of the village. RT

