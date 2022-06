Kezd körvonalazódni az ingatlandrágulás vége, de van egy bökkenő

Fotó: AFP/Europress

A világszerte zajló jegybanki kamatemelések elhozhatják az elmúlt évek meredek ingatlanár-emelkedésének végét, ugyanis a lakáshitelek egyre kevesebbek számára elérhetők. A fordulat bekövetkeztére többek között Magyarországon is számíthatunk, de Új-Zélandtól kezdve az Egyesült Államokig számos ország ingatlanpiacát hasonló várakozások övezik – derül ki a Bloomberg elemzéséből.

A túlfűtött ingatlanpiac korrekciójának az infláció megfékezésén ügyködő politikusok is örülhetnek, azonban az árak mérséklődése a globális visszaesés kockázatait is fokozza. Az értékcsökkenéssel amellett, hogy az ingatlanszektor kevésbé járulhat majd hozzá a termeléshez, a háztartások vagyonán is csorba esik. A fogyasztói bizalmat még tovább rombolhatja, ha tömegeknek kell növekvő törlesztőrészleteket fizetniük az egyre kevesebbet érő lakásaikra.

Az amerikai lap ugyanakkor néhány fontos pozitívumra is felhívja a figyelmet: a bankok már eddig is csak viszonylag szigorú feltételek teljesülése esetén adtak hitelt, a háztartások jelentős megtakarításokkal bírnak, a munkaerőért továbbra is élénk a kereslet, sőt, sok országban manapság sem tud lépést tartani az ingatlanpiaci kínálat a kereslettel.

Mindezek következtében a potenciális visszaesés sokkal gyengébb lehet a 2008-as válságkor tapasztaltakhoz képest.

Az ingatlanpiaci fordulat bekövetkeztének esélyei jócskán különböznek az országok között, a Bloomberg OECD-adatokon alapuló vizsgálata szerint a magyarnál csak a cseh és az új-zélandi gazdaságokat jellemzik jobban az erre utaló tendenciák. A szigetországban tavaly közel harminc százalékkal emelkedtek az ingatlanárak az egy évvel korábbi szinthez képest, idén azonban tíz százalékos csökkenést várnak a szakértők, amivel egybevágó lakáseladói tapasztalatokat is idéz a lap.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgyre több lakáspiacon veszélyesen magasak az árak, a magyar sem kivételKitartóan emelkednek az árak az ingatlanpiacon, a körülmények gyors változása miatt már figyelmeztetést adott ki az Európai Központi Bank több ország számára.

Csehországban is hasonló léptékben emelkedtek az árak 2021-ben, így a lakások értéke és a jövedelmek közötti szakadék tovább szélesedett az egyébként a bérléssel szemben hagyományosan a lakástulajdonlást előnyben részesítő régiós szomszédban. Az itteni tapasztalatok szerint egyelőre még tart a piac lendülete, az infláció ugyanis sokakat sarkallt arra, hogy ingatlanvagyonba fektessék a pénzüket. Ugyanígy Magyarországon sem következett még be az árcsökkenés, amit itt a kormány lakhatási célú családtámogatásain túl az építőipar toborzási nehézségei késleltethetnek.

Az amerikai piac is viszonylag kitett a visszaeséssel kapcsolatos kockázatoknak, itt az utóbbi hetekben már megfigyelhető volt az átrendeződés. Noha a medián lakásár májusban 400.000 dollár fölé növekedve rekordot állított be a Wall Street Journal cikke szerint, a tranzakciók száma csökkenést mutatott az utóbbi hónapokban. A szakértők szerint rövidebb távon az áremelkedés ütemének lassulására számíthatunk, a növekvő kamatok mellett ugyanis sokan esnek el a hitelfelvétel lehetőségétől, ugyanakkor az ingatlanfejlesztők nehezen jutnak anyagokhoz és a munkaerőhöz, így az eladók alkupozíciója továbbra is erős.

Világ ingatlan ingatlanárak ingatlanpiac recesszió Olvasson tovább a kategóriában