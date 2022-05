Orosz gázzal próbálja hűteni magát a perzselő hőségben India

Légkondícionáló készülékek egy indiai üzlet bejárata előtt, 2019-ben. Fotó:AFP/Europress

Két hónapja tart az évszázados rekordokat döntő, India nagyrészét sújtó forróság. Az extrém időjárás miatt egyre gyakoribbak az áramszünetek, a rendszer nehezen bírja el a csúcsra járatott légkondícionáló és egyéb, hűtésre használt eszközök terhelését, aminek súlyos következményei vannak, köztük például az, hogy már akadozik a vasúti forgalom is. A Business Insider szerint a kialakult helyzet miatt India elkezdte felhalmozni a piacon épp kevésbé kelendő orosz gázt (egészen pontosan annak folyékony változatát, az LNG-t). Az Oroszországot súlytó szankciók miatt most annak ellenére minősül jó áron megvehető terméknek, hogy a háború és az infláció előtti, azonos időszakhoz képest is háromszor annyiba kerül.

A szokatlan hőséget a kutatók a globális felmelegedés eredményének tartják, az elmúlt két hónapban a szokásos csapadék több mint 80 százaléka nem érkezett meg. A sajtóban megjelenő hírek apokaliptikus képet festenek le, lángra kapó szeméttelepektől kezdve a dehidratáltság miatt alázuhanó madarakig egészen extrém dolgok történnek. A Times of India szerint az elmúlt 122 évben nem mértek olyan magas átlaghőmérsékeletet, mint március-áprilisban, az ország egyes területein 35-37 fokos átlaghőmérsékletet mértek, 44-45 fok körüli nappali csúcsokkal. A gazdák úgy számolnak, hogy hektáronként fél tonna terményvesztéshez is vezethet a hőség.

A vásárlás azonban nem fogja kihúzni a bajból az országot: az áramtermeléshez kőszenet használnak főként, a gázzal csak az energiaszükségleteik 4 százalékát tudják fedezni, ám jelenleg a kőszén ára is rekordokat dönt.

A széntartalékok 9 éve nem voltak olyan alacsonyak az országban, mint most, a kereslet pedig negyven éve nem volt olyan magas iránta, mint az elmúlt időszakban. A vasúti közlekedésben 650 járatot kellett átmenetileg kiállítani a forgalomból május végéig, hogy a tehervonatok, melyek a szenet viszik az erőművekbe, áramhoz jussanak.

A hőség pedig még valószínűleg marad egy darabig, Indiában a monszun évszak csak júniusban érkezik.

