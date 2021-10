Öntik a pénzt az erdőirtáshoz kapcsolódó projektekbe a globális nagybankok

Erdőirtás Indonéziában. Fotó: AFP

A párizsi klímamegállapodás hatályba lépése óta eltelt öt évben multinacionális bankok és vagyonkezelők összesen 119 milliárd dollárnyi finanszírozást nyújtottak húsz olyan mezőgazdasági multinak, amelyek tevékenysége összefüggésbe hozható jelentősebb erdőirtásokkal – számol be a Financial Times a Global Witness nevű nemzetközi civil szervezet oknyomozása alapján.

A lappal megosztott több mint 5000 üzletet tartalmazó adatbázis tanúsága szerint a legnagyobb finanszírozók között több kínai bank (Industrial and Commercial Bank of China – ICBC, Agricultural Bank of China, Bank of China és China Construction Bank) mellett olyan nyugati nagybankok szerepelnek, mint a JPMorgan Chase, az HSBC, a Bank of America, a PNB Paribas, a Deutsche Bank és a Citigroup.

Az öt legnagyobb finanszírozó bank 2016 és 2020 között összesen 32 milliárd dollárnyi hitelt nyújtott 20 mezőgazdasági nagyvállalatnak. Ezek közül csak az ICBC hitelezésére nem vonatkoztak erdőirtás elleni irányelvek. A 20 mezőgazdasági vállalat közül az összes tevékenysége összefüggésbe hozható erdőírtással.

Az erdőirtás a szén-dioxid-kibocsátás egyik fő forrása, és várhatóan ez is a COP26 ENSZ klímacsúcs egyik témája lesz, amit az Egyesült Királyságban fognak megrendezni november elején. Bár a vállalatok globálisan egyre gyakrabban szeretnek arról kommunikálni, hogy fákat ültetnek az ökológiai lábnyomuk csökkentése érdekében, az erdőírtás ellensúlyozása a befektetők számára egyelőre nem olyan jelentős, mint amilyen például a közvetlen kibocsátások csökkentése.

Colin Robertson, a Global Witness munkatársa szerint annak ellenére, hogy számos banknak vannak önállóan vállalt erdőirtásellenes és klímavédelmi céljai, továbbra is üzletelnek az erdőirtásban komoly szerepet betöltő vállalatokkal. Robertson szerint a probléma az, hogy a bankokat nem kötelezi jogszabály arra, hogy tartsák magukat a vállalásaikhoz.

A Financial Times által megkérdezett szereplők általában pont azzal védekeztek, hogy illegális erdőirtáshoz nem volt közük a bankok által finanszírozott projekteknél. Az HSBC közölte, hogy már vagy nincs kapcsolatban a jelentésben szereplő erdőgazdálkodással, pálmaolajjal vagy marhatartással foglalkozó cégek többségével, vagy épp felbontják velük a partnerséget. A BNP szerint a jelentésben alkalmazott lista nem a tényleges erdőirtást végző cégeket tartalmazza, hanem azokat, amelyek tevékenysége veszélyt jelenthet az erdőkre, tehát a módszertan szerintük nem elég pontos. Több bank egyáltalán nem válaszolt a lap kérdéseire.

A bankok saját magukra vonatkozó erdőirtásellenes előírásai a legtöbb esetben elég lazák ahhoz, hogy konkrét erdőirtással együtt járó projekteket finanszírozzanak. Gyakran például úgy definiálják az erdőirtást, hogy az csak bizonyos trópusi területekre vonatkozzon, ne általánosan az erdőkre, vagy csak az illegális erdőirtást zárják ki a hitelezhető beruházások közül. A bankok gyakran nem is igazán tudják ellenőrizni az általuk finanszírozott cégek beszállítóit.

