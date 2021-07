Párizs megmutatja, mit lehetne kezdeni az olyan városi sztrádákkal, mint a budapesti Rákóczi út

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Párizs polgármestere, Anne Hidalgo az egyik legambiciózusabb városvezetési célját szeretné megvalósítani a 2014-es megválasztása óta. A terv az autók minél szélesebb körű kiszorítása, és az eredeti elképzelések szerint a munkálatok a francia fővárosban rendezett 2024-es nyári olimpiai játékokra fejeződnének be.

A fejlesztés leglátványosabb része a leghíresebb út, a Champs-Élysées átalakítása lesz. A tervek szerint a most kétszer négy sávos (ebből egy-egy parkolósáv) sugárút, ami csaknem autópályaként szeli ketté a területet, három év alatt lényegében teljesen átalakul – döntő részben egy óriási parkká.

Ahogy legutóbb az osztrák Der Standard is írta helyi riportjában, pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a munkálatok nem fognak teljes egészében befejeződni az eredeti terveknek megfelelően, azaz a Párizsi olimpiai játékok nyitányára. A kivitelezők szerint ugyanis az út Concorde téri végét 2024-ig már nem lehet használatra átadni.

Ez azért lényeges, mert a Concorde tér a főváros egyik legnagyobb, de mindenképpen ikonikus tere, ahol valaha királyok tették a fejüket a guillotine alá, és az olimpiai játékok több számát is itt tartanák meg. A tervek szerint a gördeszka, a 3×3-as kosárlabda, de még a BMX versenyek pályáit is itt szeretnék felépíteni, és ezek állandó létesítmények maradnának, vagyis az olimpia után a városlakóknak adják át közparkként.

Az olimpiai játékok menetrendjéhez való igazodás ugyanakkor csak jelképes jelentőségű, a komplex fejlesztések lényege sokkal inkább az, hogy az autók szerepe belátható időn belül csökkenjen a városban. Párizs jól ismert nevezetességeit – például Budapesthez hasonlóan – többnyire nagyon forgalmas utak kötik össze, és ezen szeretne a városvezetés alapvetően változtatni.

Párizs legelőkelőbb sugárútja jelenleg csaknem városi sztrádaként funkcionál, úgy vezeti a hatalmas forgalmat, mint például Budapesten a Rákóczi út. A Champs-Élysées-n naponta 72 ezer autó halad át a 6+2 sávon keresztül. Ezt radikálisan lecsökkentik, az összesen 8 sávból csak 2×2 marad, ami gyakorlatilag értelmetlenné teszi, hogy a területet autóval szeljék át, viszont a gyalogosforgalom és főleg a turizmus jóval nagyobb teret kaphat.

A Concorde tér és a Roosevelt tér közötti részt már most is parkos részek határolják, de a fejlesztés után egy olyan, még egységesebb 24 hektáros közparkká alakul, ahol 360 új fát is ültetnek. Az út két oldalán a ma sem keskeny járdák még jóval szélesebb hosszanti terekké alakulnak át, ahova az utcai üzletek bérlői is jobban kitelepülhetnek, de az egész átrendezés lényege az lesz, hogy az út végig egy teraszokkal teletűzdelt nagy gyalogos sétánnyá változik.

Az út másik végén lévő híres Diadalív körüli széles körforgalomból is kiszorulnak majd az autók, legfeljebb két sáv maradhat meg. Az így megnyíló szabad részeken nyáron homokos strandot, télen jégpályát terveznek kialakítani. Vége lesz azoknak a híres fotóknak, amelyeken rengeteg autó köröz a híres emlékmű körül.

Ahogy a Der Standard is rámutat, még Párizsban sem sokan vannak tisztában azzal, hogy ezek az alapvető változtatások meglepő módon nem a szociáldemokrata-zöld városvezetés fejéből pattantak ki. A szocialisták számára ugyan fontos szempont volt a város vonzóbbá tétele a turisták számára, ám

az átalakításokat a Champs-Élysées üzlettulajdonosai találták ki.

Ők ugyanis azt is tudják, hogy bár Párizs leghíresebb útja jól néz ki a képeslapokon, és a turistáknak is kötelező végigmenni rajta, maguk a párizsiak már egy ideje nem nagyon járnak oda sétálni és vásárolni – főleg azért, mert csendesebb és barátságosabb helyet is tudnak találni, mint egy soksávos sztráda.

Márpedig a boltosok számára a helyi vásárlók visszacsábítása üzletileg létfontosságú lesz, a Champs-Élysées-n ugyanis egy négyzetméter üzlet havi bérleti díja jelenleg 1500 euró (azaz 540 ezer forint) körül van. A fejlesztést így valójában a párizsi felső középosztály és a luxuscikkek vásárlóközönsége, azaz a legvagyonosabb rétegek igénye hozta létre, a boltosok ugyanis tudják, hogy ők ma már elvárják, hogy igényes és zöld környezetben szolgálják ki őket.

Így ér össze a vagyonosok és a városi zöld szemléletű politikusok célja, a város 200 millió eurót fordít az átalakításokra.

