Jövőre megszűnhet a határellenőrzés, két év múlva euróval fizethetünk Horvátországban

Várakozó autósok az M7-es autópályán a magyar-horvát határátkelõ elõtt. Fotó: MTI/Varga György

Úgy tűnik, mintha Horvátország az Európai Unió keleti bezzegállama szerepére pályázna, és meg is van erre minden esélye. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön járt Zágrábban, hogy Andrej Plenkovics miniszterelnökkel együtt jelentse be: a bizottság elfogadta a helyreállítási tervet, vagyis azt a dokumentumot, ami alapján a járvány utáni uniós helyreállítási alapból pénzt és hitelt lehet lehívni.

A látogatásban nincs semmi különleges, Horvátország a 16. állomása volt von der Leyen körútjának, ám az már figyelemre méltó, hogy az elnök a „briliáns” és az „ambiciózus” jelzőkkel illette a horvátok munkáját. Az ország 6,3 milliárd eurós keretet igényelt, ami uniós rekord, ha az egyes országok GDP-jéhez mérjük. A horvát keret a bruttó hazai termék 12 százaléka lesz.

Tetszik a befektetések és a reformok közötti egyensúly

– mondta von der Leyen.

Magyarország 7,2 milliárd eurót igényelt, de az elköltés tervét egyelőre nem tartja megfelelőnek, és ezért nem is fogadta el az Európai Bizottság.

Plenkovics azt is mondta, reméli, hogy az unió jövőre elfogadja az ország schengeni övezethez való csatlakozását. Nyilván előre egyeztetett témáról volt szó, hiszen von der Leyen rögtön azt mondta, az Európai Bizottság úgy véli, hogy Horvátország készen áll a csatlakozásra, és neki mostantól az a feladata, hogy erről meggyőzze az Európai Tanácsot is. (A bizottság az unió végrehajtó testülete, működése leginkább egy kormányhoz hasonlít, amelybe minden ország egy-egy tagot delegál, a fontos döntéseket azonban többek között a tanácsnak is jóvá kell hagynia, amelynek aktuális ülésein mindig az egyes országok szakpolitikusai, általában miniszterek és államtitkárok vesznek részt.)

A schengeni csatlakozás mindenesetre azt jelentené, hogy (járványmentes időkben) a magyar-horvát határon is megszűnne az általános ellenőrzés, mint ahogy ez a szlovén, osztrák és szlovák határszakaszon már jó ideje megszokott, vagy legalábbis az volt a járvány előtt.

Plenkovics azt is mondta, hogy 2023-ban már szeretne egy zágrábi kávézóban euróval fizetni, és Leyen erre is pozitívan reagált, szerinte is megvan az esély az euró bevezetésére, ha Horvátország jövőre is azon az úton halad, amelyen elindult.

