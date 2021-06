Nálunk egyre jobban szeretik, Angliában betiltanák a műpázsitokat

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A fűnyírás és locsolás terhei alól megváltást hozó műpázsitok egyre élethűbb alternatívát jelentnek, és a kereslet láthatóan Magyarországon is erősen felfutott az utóbbi időben, a nálunk fejlettebb piacokon azonban már azon gondolkodnak, hogy a környezeti terhelésük miatt egyenesen be kellene tiltani a használatukat.

Az Egyesült Királyságban a kormány elé is került a termékkategória betiltását kérő petíció. A beadvány szerint a műanyagból készült gyepszőnyegek amellett, hogy kiszorítják a szén-dioxid megkötésében szerepet játszó növényeket a kertekből, a rovarok életterét is beszűkítik, vagyis

a tiltásuk fontos lenne a biodiverzitás fenntartásáért.

A műanyag használatából következő környezetkárosítás jelentősége sem elhanyagolható, ami a műpázsitok teljes életciklusát végigkíséri. A műfüvek előállítása a plasztikgyártástól kezdve a színezésig jelentős szennyezéssel járó folyamat, majd a már lefektetett gyepszőnyegekből mikroműanyagok jutnak a talajba, a termék elhasználódását követően pedig óriási mennyiségű műanyag újrahasznosítására kellene megoldást találni.

Persze a műpázsitok mellett is szólnak a környezetvédelmi érvek. A természetes gyep öntözéséhez és gondozásához ugyanis jelentős mennyiségű vízre és energiára van szükség, de ezek az Euronews összefoglalója szerint messze nem ellensúlyozzák az említett káros hatásokat.

A mesterséges gyepek nem is a környezetbarát tulajdonságaiknak köszönhetik a népszerűségüket a szigetországban. A témát korábban a The Guardian is feldolgozta, a brit lapnak egy műpázsitokkal foglalkozó kereskedő elmondta, hogy egyre több magánszemélynek és intézménynek jelent nehézséget a gyep megfelelő ápolása, holott az Egyesült Királyságban magasak a pázsitokkal kapcsolatos társadalmi elvárások. Nem csoda tehát, hogy a műfüves iparág kedvező kilátások elébe néz az üzleti elemzések szerint.

A májusban indított petíciót mostanra közel harmincezer brit állampolgár írta alá, így a kormánynak foglalkoznia kell vele. Ha sikerül november közepéig összegyűjteni százezer aláírást, akkor a parlamentnek is meg kell majd vitatnia a műfű jövőjét. A tiltás melletti döntés esélye azonban kérdéses, ugyanis tavaly már eljutott a kormányhoz egy hasonló – igaz, csak alig több, mint tízezer ember által aláírt – beadvány, ám az erre adott válasz a plasztiktermékek korlátozása helyett a fogyasztókra bízta a természetes és a mesterséges gyepek közötti döntést.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHa felhagynánk az értelmetlen fűnyírással, azzal az ember és a természet is jól járnaA rendszeres fűnyírás, kaszálás csak esztétikai szempontokat szolgál az utak mentén, miközben ökológiai szempontból kifejezetten káros.

Világ környezetszennyezés mikroműanyag műanyag műfű műpázsit üvegház Olvasson tovább a kategóriában