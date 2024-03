Dollármilliókat spórol a gyártóknak egy magyar fejlesztés, ami megmutatja, hogyan lehetnek extra hatékonyak

Viszonylag ritka, hogy hazai kutatók eredményeiből piacképes vállalkozás tudjon fejlődni, az EPIC Innolabs azonban jó példa arra, hogy nemzetközi szinten is figyelemre méltó teljesítményeket itthon is el lehet érni. (Az EPIC mozaikszó egy uniós alapot jelöl, Excellence in Production Informatics and Control, azaz nagyjából gyártásinformatikai és -irányítási kiválóság.)

Egy rosszul optimalizált munkafolyamat három dolgot pazarol: időt, pénzt, miközben az alkalmazottakat is olyan feladatok terhelik, amelyek helyett hasznosabb munkát tudnának végezni. Az optimalizálásnak vannak emberi ésszel is könnyen megugorható szintjei, ám a big data korában ennél már sokkal többre is képesek lehetünk. Az EPIC Innolabs adatelemzéssel és szimulációk készítésével segíti az optimalizálást már többek között olyan multiknak, mint az Audi vagy az Apollo Tyres.

A cég a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (HUN-REN SZTAKI, a továbbiakban: SZTAKI) projektjéből indult, melybe betársult a német Fraunhofer Társaság. A HUN-REN kutatóhálózathoz hasonlóan a Fraunhofer egy kutatószervezet, amelynek 76 intézete van Németországban, amelyek mindegyike az alkalmazott tudomány különböző területeire összpontosít. Az alapítók már korábban is kapcsolatban voltak különböző kutatóintézeti projektek miatt, így amikor 8 évvel ezelőtt felmerült, hogy összeállhatnának, nem kellett sokat gondolkozni a válaszon.

Az EPIC Innolabs tevékenysége három fő területet fed le. Az első az ipari adatelemzés, melynek során információvá alakítják az adatokat, ezek segítenek a vezetői döntések meghozatalában, hiszen adott esetben rá tudnak mutatni, hol van hiba a gyártási folyamatban. A második terület az említett ikermodell vagy szimuláció, amely alapján különböző szcenáriók, opciók megtérülését tudják megbecsülni egy szimulációs folyamat segítségével. Végül a napi gyártási döntéseket a termelésütemezési megoldásaik segítik, hogy a gyártási és logisztikai folyamatok optimalizáltak legyenek.

„Volt egy projektünk, aminek véleményem szerint egyszerre volt vicces, emlékezetes és egyben sikeres oldala is: egy amerikai cég kínai gyárának szimulációját végeztük, ahol az AGV (Autonomated Guided Vehicle, itt a raktárakban használt önműködő robotflottát jelöli) flotta optimalizálása és automatizáltsági fokának emelése volt a cél” – idézi fel az egyik munkát Czirkó Dávid digitális gyártás csoportvezető.

„A növekvő megrendelések és az egyre változatosabb termékmix miatt a gépek kiszolgálását végző AGV-flotta már elérte a teljesítőképessége határát, azaz nem tudtak több feladatot elvégezni. Mindezen az sem segített már, hogy több robotot vásároltak, hiszen a nagy forgalom miatt ugyanúgy lassan értek célba, így a cégnek betanított munkásokat kellett felvennie, hogy kritikus időszakokban szaladjanak oda a robotokhoz, és helyettük kézzel, futva juttassák célba a termékeket. Arról nem is beszélve, hogy ezzel néha vészhelyzeti módba kerültek további robotok is, amelyek előtt elhaladtak a munkások, így azokat is meg kellett javítani. A modell megépítése és új feladatkiosztási logikák, illetve egy-két layoutmódosítás tesztelésének hatására a modell 20 százalékkal nagyobb termelékenységet mutatott úgy, hogy két robotot lényegében le is kapcsolhattak volna. Mindezt végül implementálta a partner, és a rendszer hozta is a becsült értékeket, dollármilliókat spórolva” – tette hozzá a szakember.

A versenytársakhoz képest az EPIC Innolabs egyik nagy előnye, hogy a SZTAKI teljes kompetenciáját használni tudják, tehát a speciális, ritkán alkalmazott kutatási kompetenciákat igénylő, nehéz feladatokra tudnak koncentrálni. A Fraunhoferen keresztül a legújabb módszerek és technológiák állnak rendelkezésre. A cég projektalapon dolgozik, eddig közel 40 ügyfele volt, ennek nagyjából 10 százaléka multinacionális vállalat.

A vállalkozásban 22-en dolgoznak, a legutóbbi pénzügyi beszámolójuk szerint 2022-ben 218 millió forintos árbevételt értek el, amihez 40 milliós adózott eredmény társult. A kiugró 2020-as adózott eredményt a tulajdonosok azzal magyarázták, hogy sok, Covid előtti projekt kifizetése húzódott idáig, illetve az EPIC-től is érkezett támogatás.

A cég formája nonprofit zrt., emiatt befektetői sincsenek. „A menedzsment tudomása szerint a tulajdonosok egyelőre nem szándékoznak befektetőt bevonni, és mivel a német Fraunhofer kizárólag nonprofit formájú szervezetben lehet tulajdonos, ez egyelőre nem is változik.”

