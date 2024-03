A csirkepörkölthöz és a hurkához is a rovarfehérjén keresztül visz a jövő útja

Kevés téma húzza fel annyira sok ember vérnyomását, mint a rovarfehérje. A végletek hamar előkerülnek, ami az egyiknek az ördögi Nyugat által ránk kényszerített kukaczabálás, ami már középtávon is a nemzethalált vetíti előre, az a másiknak az egyetlen megoldás, hogy megmentsük a bolygót a szarvasmarhák mindent elpusztító bélgázaitól.

Budapest határában, Ferihegytől nem messze, az M4-es autópálya és az M0-ás körgyűrű találkozásánál épül az Aerozone (hivatalos nevén VGP Park Budapest Aerozone) ipari park. A már megépült óriási csarnokok és a frissen aszfaltozott utak között még az építkezés földhányásai láthatók, az egyik csarnoknál azonban már készülnek egy üzem összeszerelésére: itt bővül az Agroloop, a takarmánycélú rovarfehérjét ipari méretben előállító cég.

Nem emberi fogyasztásra

Kezdjük a legfontosabbal: az Agroloop nem emberi fogyasztásra szánt rovarfehérjét állít elő. „Azért is csináljuk, hogy ne is kelljen rovarokat ennünk” – mondja Percze Rajmond ügyvezető, utalva arra, hogy a világ húsfogyasztási igényeinek kielégítéséhez szükség van takarmányra is. A takarmányt elő kell állítani, a bevett megoldások viszont nagy környezeti terheléssel járnak.

A korábban az egyik Big4 tanácsadó cég vállalatértékelési részlegén dolgozó szakember akkor került kapcsolatba a mezőgazdasággal, amikor egy zöldmezős beruházást kellett előkészítenie egy illóolajokat gyártó cégnek, ahol fontos szempontként jelent meg a fenntarthatóság. Ennek kapcsán kiutazott egy konferenciára Hollandiába, ahol végigült egy panelt, ami a rovarfehérjében rejlő lehetőségeket taglalta. „Behoztak az előadásra néhány gyümölcsöt, amit odaadtak fekete katonalégy lárváknak.

A harmincperces prezentáció végére a gyümölcsökből nem maradt semmi"

– idézi fel Percze. Élelmiszeripari melléktermékeken is elélő, minimális vízigényű és közvetett károsanyag-kibocsátású, kis helyen is ezrével tartható, önjáró biokonverzióra képes organizmusokról van szó, amelyekből minőségi takarmány-alapanyag készülhet.

Az előadás akkora hatással volt rá, hogy egyből arra gondolt, céget is lehetne belőle építeni. Akkor a piac a mostaninál is ritkásabb volt. „Magyarország környékén nem igazán foglalkozott még ezzel senki, volt egy nagy holland és egy nagy dél-afrikai cég – de ebben ki is merült a versenytárselemzés”.

A projekt megvalósításához viszont szüksége volt nemcsak pénzre, hanem szakértelemre is. Internetes kereséssel talált rá egy Agroloop nevű holland cégre, ahonnan az e-mailjére a cég alapítója válaszolt. Az aláírásban meglepő módon egy magyar név szerepelt: Nagy István Sándor. Percze vázolta neki a terveit, Nagy pedig látott benne potenciált. 2020-ban ők ketten, Lipták Marcell automatizálási szakértővel kiegészülve alapították meg az Agroloop Hungary Kft.-t.

Perczének kapóra jött az illóolajos cégnél szerzett tudása. „Az egyik legnagyobb nehézség a mezőgazdasági vállalkozásokban, hogy ez nem egy Excel-alapú világ, ahonnan csak kihúzunk meg beillesztünk sorokat. Annyi egyéb tényező játszik közre, legyen szó hőmérsékletről, csapadékról, bármilyen betegségről, hogy nehéz benne előre tervezni.”

A fekete katonalégy jó mindhalálig

A fekete katonalégy lárvája fehérjében gazdag, miközben remek zsírsav-összetételű, olajtartalma sem elhanyagolható. A legyek lárvái jó takarítók: lényegében bármit megesznek, ami organikusan lebomló, ugyanakkor fontos jogszabályi feltétel, hogy a tápjukban felhasznált melléktermékek mindegyike rendelkezzen takarmányengedéllyel.

A petékből kikelő lárvák testtömegük sokszorosát képesek befalni, miközben életciklusuk közel 50 százalékkal rövidebb, mint egy átlagos rovaré. A lárvaállapotuk során képesek csak enni, léggyé alakulásukat követően már csak nedveket szívogatnak, nincs szájuk.

A háziléggyel szemben betegséget nem terjesztenek, légyként pedig csak a peterakásig maradnak életben, utána elpusztulnak.

Az elmélet tehát jól működik, ám azok, akik emlékeznek a kilencvenes évek eleji biogiliszta-őrületre, joggal ráncolhatják a homlokukat. A biogilisztázásra rengetegen ráfáztak, mert jó ötletnek tűnt a giliszták által feljavított talaj értékesítése, csakhogy hirtelen százával jelentek meg gilisztafarmerek az országban, a nagy pénz ígérete pedig sok esetben komoly bankhitel hátán utazott. A gyorsan telítődő piac aztán összeomlott, és a vágyott milliók helyett csak a combos kamatokkal ketyegő hitelek maradtak.

Percze szerint az Agroloop egyik nagy előnye, hogy ők ipari méretben gondolkoznak. „Nagyon sokat számít, hogy kontrollált környezetben, a legideálisabb hőmérsékletet és páratartalmat, valamint a legjobb tápanyagforrást tudjuk biztosítani nekik.” A végtermék, a feldolgozott lárva alkalmas a mezőgazdasági takarmányok és a kisállateledelek feljavítására. „Az így előállított tápok hipoallergének, ami a kisállatok számára ideális. A baromfiknak, halaknak és egyéb haszonállatoknak hagyományosan is az étrendjét képezik a lárvák, a magas fehérjetartalma miatt pedig például a növendékmalacok számára is kiváló.”

Az Aerozone-beli csarnokuk méretei impozánsak, ottjártunkkor az első gépek egyike, egy gigantikus kazán még fóliába csomagolva pihent a falnál. „Az idei negyedik negyedévében tervezzük az indulást, év végéig kifut a próbaüzem és a gépek összehangolása” – mondja Percze. A beruházáshoz komoly, több milliárdos tőkebevonás kellett. (A cégnek van egy pilot projektje is, ugyanakkor korai fázisban lévő vállalatként az eredményeit még nem érdemes elemezni.)

A befektetők között piaci szereplők, például a hazai kraftsör-ipar felfuttatásában fontos szerepet játszó Eprolius is megtalálható, de az Áder János volt köztársasági elnökhöz kötődő Kék Bolygó Alapkezelő, illetve a Mol-vezér Hernádi Zsolt érdekeltségi körébe tartozó Gran Private Equity is megjelent.

„Sehová nem volt bejárásunk, nem a hátsó ajtón surrantunk be” – mondja Percze a befektetői körről. Az összes befektetés összege már meghaladja a hétmilliárd forintot, de pontos összeget nem árult el. „Ez most már egy egyirányú jegy, innen nincs visszaút” – teszi hozzá az alapító. Ugyanakkor a jövő nem tűnik bizonytalannak: a magyar tulajdonú takarmánygyártó vállalat, az UBM már most lekötötte 2027-ig a termelési kapacitás jelentős részét.

