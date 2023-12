Négy év alatt 10 milliós bevételt hoztak össze az 500 milliós állami befektetés után, és nem ez az egyetlen furcsaság

Az elmúlt években az állami Hiventures 35 milliárd forintot fektetett be innovatívnak gondolt vállalkozásokba egy uniós program révén. Ahogy korábban írtuk, a több mint háromszáz vállalkozást felkaroló program egyik legnagyobb nyertese egy argentin pékség volt, amely 500 millió forintos befektetést kapott, de miután bezárta aluljárós üzletét, látszólag inkatívvá vált (bár nagyratörő tervei vannak).

Szintén a lehető legmagasabb összeget, 500 millió forintot kapott egy orvosi eszközöket forgalmazó cég. A több mint négy évvel ezelőtti állami befektetés óta azonban látszólag nem sok minden történt: honlapja ránézésre azóta nem frissült, a jelentős befektetés ellenére pedig összesen 10 millió forint volt a bevétele az elmúlt öt évben.

Az otthoni, egyszer használatos, a véralvadás idejét mérő innovatív eszköz gyártására szánt befektetésről a Hiventures azt írta, hogy folyamatosan ellenőrzi a szabályszerű felhasználását. Abban természetesen semmi rendkívüli nincs, hogy egy kockázati tőkebefektetéssel támogatott vállalkozás nem teljesít jól, mivel a műfajnak az a lényege, hogy tízből akár csak egy vállalkozás fusson be igazán, és hozza vissza a többi befektetés költségét, illetve termeljen hozamot.

A Hiventures befektetésénél azonban nemcsak az a szokatlan, hogy a Haemothromb Test Kft. lényegében egyáltalán nem termel bevételt, hanem több ellentmondás is övezi: bár sokszor próbálkozott, az alapító korábbi vállalkozásai szinte mind megszűntek; az egyetlen példaként felhozott innovációjáról ellentmondásos információkat találtunk; és nem világos, miért alkalmaznak évek óta 5-6 embert, miközben jó ideje nem gyártanak.

Rejtélyes találmány

A Haemothromb Test alapítója, ügyvezetője és egyik tulajdonosa Rákosy Csaba, aki a cég honlapja alapján „több évtizedes vállalkozói tapasztalattal rendelkezik, technológiai, egészségügyi és egyéb hardver, szoftverfejlesztési területeken, nemzetközi szinten”. Céges múltja alapján azonban nem tűnik túl sikeres vállalkozónak.

Több mint tíz olyan vállalkozásnak volt ügyvezetője vagy tulajdonosa, amelyek mostanra nem működnek (jellemzően végelszámolás, felszámolás vagy kényszertörlés alatt állnak). Főtevékenységük alapján ezek egészen eltérő vállalkozások voltak: volt érdekeltsége fogorvoslással, vendéglátással, játékgyártással, üzleti tanácsadással, reklámpiaccal, grafikai vagy szállodai szolgáltatással foglalkozó cégben.

A Hiventures és a Haemothromb Test közös levelükben nem indokolták meg, hogy miért fektettek be a legmagasabb összeggel egy látszólag sikertelen vállalkozó cégébe. Az sem derült ki, hogy mi az oka annak, hogy az alapító ilyen sok különböző területen próbálkozott és miért szűnt meg szinte valamennyi korábbi cége. Válaszukban annyit írtak erről, hogy Rákosy „korábbi vállalkozásainak megszűnési okairól és körülményeiről szóló dokumentumok a befektetést megelőzően bekérésre és hiánytalanul benyújtásra kerültek”.

A cég honlapján Rákosy bemutatásánál az is szerepel, hogy „több szabadalmaztatott találmánya van, amelyek innovációt hoztak az adott területen”. Ilyen volt például egy 2001-ben bemutatott háromdimenziós vetítőgép, amelyről Rákosy akkoriban azt gondolta, hogy öt-tíz éven belül „meg lehet majd találni az otthonokban is”.

A Haemothromb Test Kft. honlapján ugyanakkor egy másik esetet hoznak fel példaként Rákosy innovációira. E szerint „nevéhez fűződik az első interaktív Coca-Cola automata rendszer létrehozása és működtetése Európában és Kínában”.

Rákosynak valóban van egy szabadalma, amely „példaképpen előnyösen alkalmazható Coca-Cola Vendo automatákhoz”. Annak ugyanakkor nem találtuk a nyomát, hogy valóban ő működtette volna az első interaktív Coca-Cola automata rendszereket Európában és Kínában. A Coca-Cola Magyarország kérdésünkre azt közölte, hogy „az említett személlyel való esetleges együttműködésről nincs információnk”.

Kérdésünkre, hogy alá tudnák-e támasztani – akár egy újságcikkel – Rákosy állítását, a Hiventures és a Haemothromb Test közös közleményében erre azt reagálták, hogy meglátásuk szerint a „kérdés a befektetési döntéshez nem kapcsolható”. A közös válaszuk után Rákosy küldött egy linket, amely szerint az egyik cége fejlesztett ki egy Coca-Cola automatát, de ebben sincs szó arról, hogy Európában és Kínában ő működtette volna őket.

400 milliós veszteség

A cég honlapja szerint 2011-ben született meg a vállalkozás ötlete, és egy évvel később indult meg a szabadalmi eljárás. A leírásban az is szerepel, hogy „kifejlesztettünk egy világon egyedülálló véralvadási idő mérő eszközt”.

A Hiventures viszont mást állít válaszlevelében*Amely közös válaszlevél a Haemothromb Test Kft.-vel, de az egyszerűség miatt innentől csak a Hiventures-re hivatkozunk.: szerintük a technológiát vásárolták, tehát az eszköz ötlete nem saját. A Hiventures szerint az 500 milliós befektetést a terméket tömeggyártásra alkalmassá tevő további fejlesztésekre és a gyártóüzem kialakítására adták, amely Heves városában jött létre.

A befektetés évében, 2019-ben 10 millió forint bevétele volt a Haemothromb Testnek, ehhez legkevesebb 20 ezer eszközt adtak el*Tehát egy darab maximum 500 forintba kerülhetett, de ennél pontosabb adatokat nem árultak el.. Ezt követően azonban nem keletkezett árbevétele a cégnek*Legalábbis 2022 végéig, a legutolsó beszámolója által lefedett évig., honlapja pedig látszólag nem frissült. Az utolsó mérföldkő legalábbis így szól: „2020. Disztribútori szerződés az Ön cégével!”.

A honlap elavultságáról szóló kérdésre a Hiventures azt írta, hogy „az, hogy egy cég honlapja nem frissül folyamatosan, nem jelenti azt, hogy nem végez háttértevékenységet”, a honlap pedig „minden releváns információt tartalmaz”. A céges beszámolók alapján valóban folyt aktivitás. A befektetés óta ugyanis a 10 millió forintos bevétel mellé 400 millió forintos veszteséget halmozott fel a cég.

A Hiventures szerint ugyanakkor az 500 milliós befektetés „egy jelentős része még a céltársaság bankszámláin rendelkezésre áll”*Erre az lehet az egyik magyarázat, hogy a veszteség egy része amortizációból származik, és a befektetés előtt is több mint 200 millió forintnyi eszköz volt a cégben..

Több az alkalmazott, mint amikor árultak

Az eddigi mérsékelt bevétel oka a Hiventures szerint leginkább az uniós CE minősítés hiánya, amely az orvostechnikai eszközök sorozatgyártásának szükséges feltétele. Ezzel rendelkezett korábban a Haemothromb Test eszköze*Emiatt is tudott 2019-ben eladni eszközöket., azonban a minősítést „időről időre meg kell újítani”, jelenleg pedig nem rendelkezik ilyennel.

A Hiventures nem árulta el, hogy mikor járt le a korábbi minősítés, csak annyit közölt, hogy Rákosy „az elmúlt három évben ezidáig nem jutott az auditfolyamat végére”. A Hiventures szerint ennek az az oka, hogy a tanúsítvány beszerzése a Covid miatt lassult és bonyolultabbá vált. „Mára nagy volumenű dokumentációt igénylő, többlépcsős folyamattá váló engedélyeztetés a ráadásul alacsony számú minősítést végző szervezetnek kihívásokat okoz” – írta a Hiventures.

Az ugyanakkor nem világos, ha lényegében a minősítés megszerzésén dolgozik három éve a cég a tömeggyártás megkezdéséhez (pontosabban folytatásához), akkor miért dolgozott 5-6 ember a cégnél az elmúlt években, miközben 2019-ben – amikor 20 ezer eszközt eladtak – legfeljebb 3 alkalmazottjuk volt. A Hiventures az erről szóló kérdésünket azok közé sorolta, amelyek szerintük „befektetési döntéshez nem kapcsolódnak vagy üzleti titok részét képezik”.

Az állami tőkebefektető szerint Rákosy azon dolgozik, hogy a lehető leghamarabb az auditfolyamat végére érjen, és ha ez megvalósul, megkezdhetik a tömeggyártást és az értékesítést. Mint írják, több hazai és nemzetközi szándéknyilatkozattal is rendelkeznek (ezek mennyiségéről nem árultak el részleteket), és így is a piaci standardok szerinti ütemben halad a cég, mivel az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatala jellemzően 3-7 év.

A Hiventures kérésére a csillagra kattintva a teljes válaszlevelük elolvasható*A Haemothromb Test Kft. és a cégben történt Hiventures befektetéssel kapcsolatos kérdéseire válaszolva a Haemothromb Test Kft. és a Hiventures Zrt. közösen az alábbiakról tájékoztatja.

A vállalkozás számára 2019-ben 500 millió forint tőkebefektetés került jóváhagyásra a KFI Alapból, annak érdekében, hogy otthoni, egyszer használatos, olcsó, a véralvadás idejét (NRI) mérő innovatív eszközt gyártson. A technológia már létezett, a piaci igény nemzetközi szinten is validált volt. A vállalkozás a forrást a terméket tömeggyártásra alkalmassá tevő további fejlesztésekre, a gyártóüzem kialakítására, gyártósor és eszközök beszerzésére, a sorozatgyártás elindítására kapta és fordította. A gyártóbázis Heves városában jött létre. A befektetést két részletben kapta a cég, a második rész lehívásához szükséges mérföldkövet, 20 000 db eszköz értékesítését, teljesítette.

Az orvostechnikai eszközök sorozatgyártásához elengedhetetlen feltétel a CE minősítés, amelynek beszerzése idő- és költségigényes. A CE-jelölés igazolja, hogy a forgalmazott termék megfelel az uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak. Függetlenül attól, hogy a világ mely részén állították elő, a szabályozás hatálya alá tartozó termékeket csak CE-jelöléssel lehet az EU belső piacán forgalomba hozni. Az alaptermék rendelkezett CE minősítéssel, így 2014-ben is, amikor a Haemothromb Test Kft. megvásárolta azt.

A minősítést időről időre meg kell újítani, és mivel az Európai Unió vonatkozó szabályrendszere az elmúlt években a felfokozott egészség- és járványügyi helyzet miatt megváltozott (in vitro diagnosztikai eszközökről szóló rendelet – IVDR), a mára nagy volumenű dokumentációt igénylő, többlépcsős folyamattá váló engedélyeztetés a ráadásul alacsony számú minősítést végző szervezetnek kihívásokat okoz. Az alapító ezen okokból az elmúlt három évben ezidáig nem jutott az auditfolyamat végére, ami a disztribútori hálózatokba való bekerülés feltétele.

A vállalkozás a befektetési döntés meghozatalakor rendelkezett és ma is rendelkezik több hazai és nemzetközi szándéknyilatkozattal, így amennyiben megújítja a minősítést, megkezdheti a tömeggyártást és a disztribútorokon keresztüli értékesítést. Emellett a társadalombiztosítás által finanszírozható belistázás is kilátásban van, továbbá konkrét klinika is nyitott a termék tesztelésére a minősítést követően.

A nemzetközi statisztikai tényadatok ismeretében, amelyek szerint az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatala több, jellemzően 3-7 évig tart, a vállalkozás még így is a piaci benchmarkok szerinti ütemben halad.

Az alapító jelenleg 3 cégben érintett, a korábbi vállalkozásainak megszűnési okairól és körülményeiről szóló dokumentumok a befektetést megelőzően bekérésre és hiánytalanul benyújtásra kerültek. A menedzsment csapat az alapító mellett egy gyógyszerészből, egy gyártástechnológiai szakemberből, valamint egy, a kérésünkre delegált pénzügyi szakemberből állt, aki kisebbségi tulajdonosként egyben pénzügyi társbefektető is a cégben.

A befektetési összeg szabályszerű felhasználását a Hiventures folyamatosan ellenőrzi, amelynek egy jelentős része még a céltársaság bankszámláin rendelkezésre áll.

Válaszunkat továbbiakban annak tartalmához szorosan kapcsolódva azzal a kiegészítéssel látjuk el, hogy míg a Hiventures a céltársaságok forrásfelhasználását felügyeli, a hazai és európai uniós jogszabályokkal összhangban az erre felhatalmazott szervek – így többek között az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Európai Bizottság, az Európai Számvevőszék, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, az OLAF, valamint a tulajdonosi irányítást, illetve felügyeletet ellátó szervek – rendszeres ellenőrzést végeznek az uniós forrásból származó tőkeprogramok lebonyolításában részt vevő szervezeteknél, így a Hiventures Zrt.-nél is arra vonatkozóan, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokat a fejlesztéspolitikai jogszabályoknak megfelelően, szabályszerűen és célszerűen használják-e fel.

A Hiventures Zrt. működése óta az általa kezelt források felhasználására irányuló ellenőrzések minden alkalommal sikeresen zárultak és számos esetben mintaként szolgáltak a többi alapkezelő számára közép-kelet-európai szinten is. Minden ezzel ellentétes, illetve nem ebbe az irányba mutató állítás alkalmas a Hiventures Zrt. üzleti hírnevének megsértésére, amely üzleti hírnév védelméhez a Hiventures Zrt.-nek jogos érdeke fűződik, és annak megsértéséből eredő jogait kész érvényesíteni..

