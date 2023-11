500 millió forint közpénzből nyitottak egy pékséget a Nyugati aluljáróban, ami fél év után bezárt

A magyar állam az elmúlt években – főleg uniós forrásból – százmilliárdos nagyságrendben támogatott innovatívnak gondolt induló vállalkozásokat. Az egyik támogatási körben a Hiventures állami befektetéskezelő 35 milliárd forintot osztott szét több mint háromszáz vállalkozás között a honlapjukon nehezen megtalálható szerződéslista alapján. A kutatás-fejlesztés erősítését célzó program egyik legnagyobb nyertese egy argentin pékség lett.

Az argentin töltött tésztabatyura, az empanadára szakosodott Empanada Story*Valójában az Empanada Storyt üzemeltető Empanada Europe Kft., de az egyszerűség miatt az Empanada Storyként hivatkozunk a vállalkozásra. kapta meg a legnagyobb egyösszegű befektetést, 500 millió forintot*Két vállalkozás kapott még ekkora befektetést, kettő pedig 10-20 millióval többet, de két körben.. Az uniós program értelmében ez volt a legmagasabb lehetséges összeg, amelyért cserébe az állam 40 százalékos részesedést szerzett az Empanada Storyban.

Az ügylet látszólag több ponton ütközik a támogatási program előírásával és szellemiségével, de a felmerülő kérdésekre sem a Magyar Fejlesztési Bank, sem a felügyelete alá tartozó Hiventures, sem a pékség nem adott választ.

Százmilliós gép

Az Empanada Story 2018-ban jött létre, eleinte házhozszállításban utaztak, majd egy évvel később nyitották meg első üzletüket a budapesti Nagymező utcában. Az egyik legnagyobb argentin napilap is írt a vállalkozásról, amelynek ötletgazdája Nagy Miklós volt, aki Argentínában nőtt fel, majd 15 éves volt, amikor családjával Budapestre költözött.

Nagy egy szintén Budapesten élő argentinnal indította el a vállalkozást. Mivel manuálisan nem volt hatékony empanadákat készíteni, Argentínában vásároltak egy gépet a különböző töltelékekkel töltött batyuk elkészítésére, amely 300 ezer euróba került (akkori árfolyamon ez közel 100 millió forint lehetett).

A budapesti argentin nagykövetség is felkarolta a projektet, egy 2019-es bejegyzése szerint az Empanada Story lett az első cég Kelet-Európában, amely ipari mennyiségben gyárt empanadákat. Az idézett 2019-es interjúban Nagy arról is beszélt, hogy 1-2 éven belül Ausztriában is árulni szeretnének, és egy nagyobb üzemmel a német piacot is célba vennék. Egy másik interjúban pedig azt mondta, hogy több üzletet terveznek nyitni, nemcsak Magyarországon, hanem Bécsben és Berlinben is.

Azonban sok más vendéglátóhelyhez hasonlóan az Empanada Storyt is érzékenyen érintette a Covid, ugyanakkor 2021 nyarán beszállt a vállalkozásba a Hiventures az 500 millió forinttal.

Argentínában sem ismert innovációk

Az uniós támogatás értelmében kevésbé fejlett régiókban – tehát Közép-Magyarországon kívül – megvalósuló projektekbe fektethet be a Hiventures. A befektetés idején ennek megfelelően az Empanada Story egy Heves vármegyei kétezres településre, Kerecsendre volt bejegyezve.

Ezen kívül azonban semmi nem utalt arra nyilvánosan, hogy ne Budapesten működnének, ami a Hiventures döntéshozói előtt sem lehetett ismeretlen. Facebookos posztjaikban ingyenes budapesti kiszállítást promóztak, több bejegyzésük alatt szerepelt az, hogy #budapest. A székhelyük szűk egy év múlva át is került Budapestre, bár a kerecsendi cím továbbra is fióktelepként van bejegyezve.

A befektetés további feltétele, hogy a felkarolt vállalkozások kutatás-fejlesztéssel is foglalkozzanak, és előnyt élveznek a technológiailag innovatív vállalkozások. Honlapján a Hiventures azzal indokolta befektetését a töltött batyukat gyártó cégbe, hogy

“a fast- és street food piacon nagy szükség van az új, egyedi termékekre, mivel az elmúlt évtized gasztroforradalma továbbra is ugyanazokra a konyhákra épít”;

“az Empanada Story innovációja viszont nem csak az új ízvilágban rejlik”, mivel a “termék előállítása gyors, egyszerű és flexibilis, így az értékesítési pontok számára üzletileg is előnyös ezekkel a termékekkel bővíteni a kínálatukat”;

“a kifejlesztett innovatív receptúra és gyártási folyamat Argentínában sem ismert, teljes mértékben a csapat know-how-ja”.

Az Empanada Story honlapja viszont éppen azt emeli ki, hogy “az empanadák eredeti ízvilágának megőrzésére” törekednek, tehát nem innovatív receptúrákra. Az nem derült ki, hogy az Argentínában vásárolt gyártóegységen túl a gyártási folyamat mely része nem ismert Argentínában.

170 milliós veszteség

A befektetés egyetlen nyilvánosan észlelhető hozadéka az lett, hogy az időközben bezárt Nagymező utcai üzlet helyett nyitottak egy új pékséget a budapesti Nyugati téri aluljáróban, az egykori Burger King helyén.

A tavaly nyáron átadott üzlet azonban nagyjából fél évig működött, 2023 elején bezárták. A pékség arculata továbbra is látható az aluljáróban, az üzlethelyiség jelenleg kiadó. Az Empanada Story Facebook oldala alapján az empanadákat márciusban két hétig árulták a Lidl-ben, de azóta nem frissült a korábban aktív oldal, a házhozszállító cégek kínálatából pedig kikerültek. A cégnek 2022-ben 182 millió forintos árbevétele volt, és 170 millió forintos veszteséget termelt.

Az MFB-t és az alá tartozó Hiventurest is megkérdeztük, hogy milyen innovációk miatt fektettek be 500 millió forintot a válallkozásba, és hogyan értékelik a befektetést, de nem válaszoltak, ahogy az Emapanada Story sem.

A hasonló, közpénzből megvalósuló kockázati tőkebefektetéseket végigkísérik a súlyos szabálytalanságok Magyarországon, amelyek miatt az EU többmilliárdos büntetést is kiszabott. Sok esetben milliárdosok ismerőseihez kerültek jelentős összegek, nem feltétlenül innovatív ötletekre, mint például ingatlanok vásárlására.

