Az egyik legnagyobb globális szereplő szállna be a magyar állam mellé az 1500 milliárd forintos reptér-üzletbe

Nicolas Notebaert, a Vinci Airports vezetője. Fotó: AFP/Europress

Az iparág egyik legjelentősebb szereplője a francia székhelyű Vinci Airports, amely a VSquare oknyomozó portál szerint a magyar kormány partnere lehet a ferihegyi repülőtér megvásárlásában.

A jórészt amerikai intézményi befektetők – például a Blackrock – által birtokolt Vinci Csoporthoz tartozó vállalat 2022-ben 65 repülőtér működtetésében vett részt, mint például a London-Gatwick és a belgrádi repülőterek.

Előzmények: másfél hete derült ki, hogy a magyar állam egy szakmai befektetővel együtt megvásárolná a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret. Az állam 51 százalékos, partnere – esetlegesen a francia cég – 49 százalékos részesedést szerezhet az üzlet során, amelynek az értékét 1500 milliárd forintra becsülik.

Miért fontos ez? Az üzletnek azért is lehet különös jelentősége, mert a héten ez a második kormányzati szintű francia-magyar együttműködésről szóló hír. A paksi atomerőmű üzemanyag-ellátásával kapcsolatban Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Bernard Fontana, a francia Framatome elnök-vezérigazgatója kötöttek megállapodást hétfőn.

A látszólag egyre szorosabbá váló francia-magyar kapcsolatot az is erősíti, hogy Magyarország része az EU-n belül a Franciaország vezette atompárti blokknak, és a szankciós politikában is gyakran feltételeznek nem hivatalos együttműködést Magyarország és Franciaország között.

Tágabb kontextus: a repülőtereken gyakran több szereplő osztozik, például a már említett London–Gatwick is 50,01 százalékban köthető a Vincihez. A ferihegyi repülőtérnek is három tulajdonosa van, az AviAlliance, a Malton és a Caisse de dépôt et placement du Québec.

Korábban is konzorciumban gondolkodott a magyar állam, igaz, a száz százalékos tulajdonszerzés lehetősége is nyitva volt. Két éve még a Mol és a Jellinek Dániel-féle Indotek szállt volna be az állam mellé (Jellinekről írtuk meg nemrég, hogy közel 30 milliárd forint áramlott tőle Orbán családjához, amire magyarázatot egyik fél sem adott).

globális piaci vállalattá vált, miután a repülőtereket privatizációja megindult az 1980-as évek végén Európában, majd Dél- és Közép-Amerikában, illetve Ázsiában. Ebbe a körbe tartozik a tavalyi évet 2,7 milliárd eurós árbevétellel és 507 millió euró haszonnal záró Vinci Airports is. Összehasonlításképp a piac főszereplője, a Párizs környéki repülőtereket is kezelő Group ADP tavalyi forgalma 4,7 milliárd euró volt, az adózott eredménye pedig 516 millió eurót tett ki.

Mi várható? A Telex értesülése szerint a szakmai befektető menedzsmentjogokat is kap, tehát ők működtetnék a repülőteret. Kerestük a hírrel kapcsolatban a Vinci Airportot, de egyelőre nem válaszoltak.

