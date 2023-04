Budapestről irányítják több európai gyártóvállalat energiabeszerzését, a legnagyobbak is közöttük vannak

A Schneider Electric várakozásai szerint a vállalatok egyre inkább erősítik fenntarthatósági törekvéseiket, és szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentését, éppen ezért számítanak egyértelmű növekedésre az elektromos áramon alapuló megoldásokban, a zöld energia térnyerésében és az energiahatékonysági fejlesztésekben. A társaság emiatt is épít újabb gyárat és bővíti szolgáltatási központjait Magyarországon.

Interjúnkban Manuel Angel Sanchez Vivas, a Schneider Electric európai HR-vezetője arról beszélt, hogyan tudják a vállalatok a tehetséges fiatalokat megszólítani, és hogy miért értékelődött fel és mélyült el a vállalatok és az egyetemek közötti kapcsolat.

– A világgazdaság nincsen túl jó helyzetben, mégis egyre jelentősebb kihívás a munkaerő megtalálása – mi ennek az oka?

– Nemcsak Magyarországon, de Európa legtöbb országában azt látjuk, hogy a munkanélküliség sokkal alacsonyabb, mint a korábbi években. A demográfiának közvetlen hatása van a munkaerőpiaci folyamatokra: különösen a nyugat-európai országokban, ahol minden évben kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, mint amennyien nyugdíjba vonulnak. Emellett a csökkenés mellett további nehézséget okoz, hogy ma még korlátoltan áll rendelkezésre az olyan újonnan megjelent, ugyanakkor nélkülözhetetlen tudás, mint a mesterséges intelligencia ismerete, az adatelemzés vagy a kiberbiztonság – ezek a területek mind olyan új szaktudást igényelnek, amivel ma még kevesen rendelkeznek.

– Nálunk megtalálják a megfelelő szakembereket?

– Magyarország kiemelkedően a legnagyobb létszámú országunk a régióban. Sőt, Magyarországon bővítettük a leginkább a létszámunkat. A globális beszerzésünk, illetve az energetikai és fenntarthatósági tanácsadó üzletágunk egy-egy központja is Budapesten működik. Ez azt jelenti például, hogy több, a legnagyobbak közé tartozó európai ipari konglomerátum energetikai beszerzését innen Budapestről kezeljük, vagyis itteni szakemberek támogatják ügyfeleinket energetikai átállásukban és a nettó zéró kibocsátás elérésében. Mindkét terület növekszik, évente 50-60 fővel tovább bővülünk.

– Mi a fő vonzerő Budapest mellett, az alacsony bérek?

– A pénzügyi szempont csak egy, és nem is a legfontosabb döntési szempont. Ennél lényegesebb a munkaerőpiac mérete, vagyis hogy van-e megfelelő számú és szaktudású elérhető szakember. Adatvezérelt, tudatos döntéseket hozunk minden beruházásunknál, a humán erőforrást érintő kérdésekben is. Például

fontosnak tartjuk azt a minőségi oktatást, amit a budapesti egyetemisták esetében tapasztaltunk, így például azon egyetemek esetében, melyekkel partneri együttműködést is kötöttünk. Ilyen a BME, ahol 20 ezer diák, és az Óbudai Egyetem, ahol 12 ezer diák érhető el.

Ezzel együtt Budapest egy igazán nemzetközi, a globális hálózatokba jól bekötött város, ami szintén nagyon fontos számunkra.

– Mit tehet egy vállalat a magasan képzett munkaerő megtalálásáért?

– Kiemelten fontosnak tartjuk az egyetemekkel az együttműködést, melyet hosszú távon és különböző célokkal alakítottunk ki a tehetségek vonzásától a munkaerő fejlesztéséig vagy akár az innovációk bemutatásáig. Ezekben az együttműködésekben közösen kell gondolkoznunk, oktatási tananyagokat készítenünk. Európában mindenhol azt látom, hogy a vállalatok és az egyetemek együttműködése korábban nem látott szintre emelkedik. A tananyag kialakításában az akadémiai és a vállalati oldalról is egyre nagyobb a nyitottság. Bizonyos esetekben a vállalatok még oktatókat is biztosítanak, és így gyakorlati tudást tudnak átadni a diákoknak.

– Az egyre több vállalati gyakornoki program is már a tehetségek minél előbb történő kiválasztását segíti?

– Az ESG céljainkkal összhangban szeretnénk lehetőséget biztosítani a fiatalabb generációknak, és megduplázni a számukra kínált lehetőségek számát, legyen szó gyakornokokról, tanulói szerződéses jogviszonyról vagy frissdiplomásokról.

Jövőre már például 60 gyakornoki helyet hirdetünk meg a budapesti irodánkban.

– Mennyiben mások a munkavállalók elvárásai, mennyire térnek el ezek országonként?

– Globális vállalatként nagyon fontos számunkra, hogy mindenhol megfeleljünk az elvárásoknak – az a célunk, hogy a leginkább helyi globális nagyvállalat lehessünk. De arra is törekednünk kell, hogy a Föld minden pontján ugyanazt az élményt nyújtsuk kollégáinknak.

A koronavírus-járványt követően néhány hónappal ki kellett találnunk, hogyan fogunk a jövőben dolgozni, és úgy döntöttünk, hogy világszerte megkérdezzük erről munkavállalóinkat. Több mint százezer kollégánk töltötte ki ezzel kapcsolatos felmérésünket – és nagyon eltérő eredményeket kaptunk. Habár a többség igényli a hibrid munkavégzési formát, mégis voltak különbségek a hangsúlyok között. Például az Egyesült Államokban munkavállalóink jelentős része csak otthonról szeretett volna dolgozni, míg Kelet-Ázsiában kifejezetten népszerű volt az állandó irodai munkavégzés is. Mi úgy gondoljuk, hogy vállalati kultúránk az egyik megkülönböztető jegyünk, és abban is hiszünk, hogy a személyes jelenlét kiemelt szerepet játszik abban, hogy ezt a vállalati kultúrát még tovább erősítsük és fejlesszük. Ezért kérjük arra kollégáinkat, hogy heti egy-két alkalommal legalább jöjjenek be az irodába – és ez régiónként változó. De a flexibilitásról tudjuk, hogy a fiataloknak és az idősebbeknek is fontos, ezért ezt maximálisan támogatjuk.

– Dunavecsén épít új „okosgyárat” a Schneider Electric, mi alapján választották a magyarországi helyszínt – és mitől lesz okos ez az egység?

– Ez az ötödik magyarországi gyártóbázisunk lesz. Összesen 2000-nél is több alkalmazottunk van, a gyárak mellett disztribúciós központunk is van, és a budapesti regionális központjainknak is kiemelkedő szerepe van a globális működésünkben – mindezek már önmagukban jól szemléltetik, hogy elégedettek vagyunk az itteni működésünkkel. Amit érdemes ennek kapcsán kiemelni, az a munkaerő színvonala, ez volt a legfontosabb tényező.

Amikor gyárat építünk, az már csakis okosüzem lehet ESG vállalásainkkal összhangban.

Mi szeretnénk lenni a világ leginkább fenntartható vállalata, 2030-ra nullára csökkentve a szén-dioxid-kibocsátásunkat

Ehhez pedig a legmodernebb technológiai megoldásokat használjuk fel. Ami még a magyarországi gyártás mellett szólt, az az Európa keleti és délkeleti piacain látható növekedés. A fenntartható energetikai ellátás óriási beruházási igényt jelent a villamosenergia-hálózatok esetében, és ezt fogják szolgálni az új egységünkben készülő középfeszültségű berendezések.

– Számos nagyvállalat épít Dunavecse vonzáskörzetében is új gyárat, nem félő, hogy egymástól kell a munkavállalókat elcsábítani?

– Erősen hiszek az iparban, a szektorunkban létrehozott munkahelyek ugyanis stabilabbak és magasabb hozzáadott értéket tudnak biztosítani, mint más területeken. Végső soron mindannyian ugyanazokat az értékeket keressük a munkánk során: stabilitást, megbecsülést, a kényelmes életvezetést lehetővé tevő fizetést. Ha egy munkáltató tisztességes bért fizet, megadja a munkavállalóknak a rugalmasságot, akkor nem okoz gondot a kollégák megtartása – a hét százalék alatti fluktuáció az európai átlagnak megfelelő, eddigi gyárainkban sem volt probléma a kollégák megtartása. Nagyon jelentős arányban vannak kollégáim, akik egy évtizednél is régebb óta a cégnél dolgoznak, ami szerintem jól mutatja, hogy sokan szeretnek nálunk dolgozni.

– Az európai gyártás mennyire lehet gazdaságos manapság?

– Számunkra a vásárlóink a legfontosabbak, ezért igyekszünk minél közelebb lenni hozzájuk. Fontosnak tartom, hogy el tudjanak jönni megnézni a gyártási helyszínt, hogy hol és hogyan termelünk. De az elmúlt évek azt is megmutatták, hogy egyetlen gyárból az egész világot ellátni már nem működőképes modell. A félvezetők és az elektronikai eszközök hiánya azt mutatta meg, hogy érdemesebb regionálisan szervezni a gyártást, közelebb a megrendelőkhöz és a piacokhoz.

– A mesterséges intelligencia és az automatizálás mennyiben fogja átalakítani a termelési folyamatokat?

– Már jó néhány éve minden termékünk hálózatba kapcsolható, egyre több adatot biztosítanak ezek a termék- és a gyártásfejlesztéshez. Az egyre nagyobb adatvagyon abban segít, hogy csökkentsük a potenciálisan elkövethető hibák számát. Ma már több százmillió szenzor biztosít adatokat, és erre alapozva a mesterséges intelligencia tud segíteni a legjobb döntéseket meghozni. A jövőben tehát az emberek korábban soha nem látott mennyiségű információkra alapozva kell, hogy döntéseket hozzanak, ami elképzelhetetlen lenne a mesterséges intelligencia segítsége nélkül. A munkavállalóknak képesnek kell lennie az adatok megismerésére, megértésére, ami igen összetett feladat. Az automatizáció pedig abban segít, hogy minél kevesebb repetitív feladatot kelljen elvégeznünk, és a nagyobb értéket teremtő folyamatokra koncentrálhassunk.

– Nem félő, hogy kevesebb munkavállalóra lesz szükség az automatizáció és a mesterséges intelligencia miatt?

– A Schneider Electric európai üzemi tanácsának vezetőjeként számos ezzel kapcsolatos beszélgetésen vettem részt. A munkavállalói oldalról érezni lehet a félelmet, hogy milyen hatása lesz a munkahelyekre ezekre a technológiáknak. De ezzel együtt amikor látják, hogy a manuális és/vagy repetitív tevékenységeket automatizálva magasabb hozzáadott értékű tevékenységet lehet végezni, akkor már másként tekintenek az új technológiákra. Ezek a folyamatok mindenképpen meg fognak jelenni, ezért képzéssel, nyitottsággal kell felkészülni rájuk.

– A képzés fontos a vállalatoknak és a munkavállalóknak is – de lesz erre idejük, motivációjuk a kollégáknak?

– Munkáltatóként a társadalmi felelősségvállalásunk része, hogy fejlesszük a kollégáinkat, hogy megismertessük őket az új technológiákkal. A képzéseink mindegyikét el lehet végezni munkaidőben. De érdemes ennek kapcsán visszakapcsolódni a beszélgetésünk elejére: a továbbképzésünkben is együttműködünk az egyetemekkel. Ez már csak azért is így van, mert nem tudjuk évekre előre megmondani, hogy mikor és mennyi speciálisan képzett szakemberre lesz szükségünk. A big data terjedésével biztosan nem lesz elegendő frissen képzett szakember a piacon, de azon kollégáink, akik már eleve adatokkal dolgoznak, ismerik a folyamatainkat, a megfelelő átképzéssel kiválóan el tudják látni a szükséges feladatokat.

A cikk megjelenését a Schneider Electric Zrt. támogatta.

