A klímaváltozás miatt világszerte válságba jut a legkevésbé szennyező szállítmányozási megoldás

Tavaly nyáron előfordult, hogy a Rajnán közlekedő hajókat csak a kapacitásuk negyedéig pakolhatták meg a fuvarozócégek a rendkívül alacsony vízállás miatt. A folyók apadása az Egyesült Államokban is problémát jelentett, az országot átszelő, a Rajnához képest mintegy másfélszeres áruforgalmú Mississippi bizonyos részein akár gyalog is át lehetett kelni. Kínában a termelés 45 százalékát adó térségeken áthaladó Jangce vízállása volt olyan alacsony, hogy a hajóforgalmat le kellett állítani.

Nincsenek tehát könnyű helyzetben a hajótársaságok, a világszerte előforduló rendkívül aszályos időszakok következtében egyrészt sok szállítmány késve ért célba, másrészt a vízi útvonalakkal szemben megnőtt a szárazföldi fuvarozás jelentősége, nyilatkozta a BBC-nek a dániai Maersk egyik vezetője. Szerencsés esetben az alternatívát a vasút jelenti, ami nagyjából a folyami szállításhoz hasonló károsanyag-kibocsátással jár, azonban sok vállalat a jóval szennyezőbb közúti fuvarozásra kényszerült áttérni.

A tavalyihoz hasonló száraz időszakok növekvő eséllyel fordulhatnak elő az éghajlatváltozás miatt, így egyre több, a belvízi hajózás fenntartását célzó felvetés lát napvilágot. Az évszázados hagyományokra visszatekintő rajnai hajózás záloga a folyó egyik sekély szakaszának mélyítése lehet, a beavatkozás azonban

kastélyokkal és szőlőültetvényekkel tűzdelt világörökségi helyszíneket fenyegetne súlyos környezeti károkkal.

Ráadásul a probléma hátterében valójában nem az alacsony vízszint, hanem a csapadék hiánya áll, kérdés tehát, hogy lesz-e elégséges vízhozam a kimélyített meder megtöltéséhez egy BBC által idézett szakvélemény szerint.

A hajógyárak is igyekeznek alkalmazkodni a változó körülményekhez, az egyik német vállalat 300 tonnás tankere például akár alig egy méter feletti vízszint esetén is képes közlekedni. Noha az eddig megszokottnál könnyebb anyagokból és szélesebbre épített hajók egyre több áru szállítására lehetnek alkalmasak, a Maersknél inkább a logisztikai cégek alkalmazkodóképességében látják a probléma megoldását, ami a folyami szállítások vasúti fuvarokra váltásának lehetővé tételét is magába foglalja.

