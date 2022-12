Elon Musk ámokfutásáról és kriptocsődökről is emlékezetes marad az idei év

(A szerző a kis-és középvállalkozások digitális versenyképességét rendszeresen mérő Digiméter projekt szakmai vezetője, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

2021 év végén szellemi kalandra invitáltam az olvasókat azzal kapcsolatban, hogy milyen technológiai trendek várhatók 2022-ben, mik lesznek az izgalmas kérdések és kik lesznek a főbb szereplők. Az alábbiakban rövid számvetést adok arról, hogy mit sikerült „eltalálni”, és mi nem volt olyan forró téma, mint amire számítottam. Ezután röviden összegzem, hogy számomra mi volt még izgalmas az elmúlt évben a digitális téren. Végül megtenném a téteket 2023-ra is.

A tavalyi cikket a CB Insights unikornis listájával kezdtük, aminek továbbra is a TikTok tulajdonosa, a ByteDance áll az élén. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy 2022 a TikTok éve volt és nem csak idehaza. Akit mélyebben érdekel a TikTok, annak javaslom megnézni a Top 62 TikTok statisztika, amit tudnod kell 2023-ban cikket (kattintásvadász címe ellenére érdekes számok is vannak benne). A lényeg: 2022 harmadik negyedévére a TikTok átlépte az egymilliárdos MAU álomhatárt (monthly active user – havi aktív felhasználó, ebben mérik az online szolgáltatások elterjedtségét). Ráadásul az átlag felhasználó több mint napi 1,5 órát tölt tiktokozással. A TikTok az első olyan nem játék alkalmazás, amit legalább 3 milliárdszor letöltöttek, és nem a Facebook tulajdonában van – elsősorban egyébként a Facebook félhet a TikTok jelentette kihívástól.

És ezzel el is jutottunk a tavalyi cikkünk második témájához, a Facebookhoz, a nagy platformok szabályozásához és a metaverzum kérdéséhez. „A Facebookkal kapcsolatos másik izgalmas kérdés, amire remélhetőleg 2022-ben – legalább részben – választ kapunk, hogy az általuk felvázolt jövőkép, a metaverzum mit is jelent, mennyire életképes, és kell-e valójában a felhasználóiknak?” – írtam 2021-ben.

A kérdés második felére csattanós választ kaptunk idén: a Facebook minden idők legnagyobb értékű napon belüli tőzsdei esését produkálta 2022 februárjában, és az árfolyam azóta is lejtmenetben van (év elején még 320 dollár körül állt, a cikkem írásakor pedig 120-nál, így egyetlen év alatt értékének közel kétharmadát elveszítette a cég). Kevesen hisznek a metaverzum jövőképében Mark Zuckerbergen kívül, aki viszont dollár tízmilliárdokat öl a vízió megvalósításába. Könnyen lehet, hogy ebbe beleroppan a cég, ha nem vált időben stratégiát. Nekem az a várakozásom, hogy a Facebook 2023-ban fogást fog váltani, és kénytelen lesz változtatni a metaverzummal kapcsolatos erőltetett (push) innovációs gyakorlatán. Apróbb lépésekre, egy-egy jól fókuszált részpiacra, célzott alkalmazásra és célcsoport-meghatározásra számítok.

A Facebookkal szoros összefüggésben fogalmaztam meg a nagy platformok szabályozásával kapcsolatos várakozásokat is. Erről kiderült, hogy egyrészt nem eszik olyan forrón a kását, de azért történnek fontos dolgok. Nincsenek ugyan nagy médiavisszhangot kiváltó trösztellenes vizsgálatok, de a Google 2022 szeptemberében kapott egy 4,1 milliárd eurós bírságot az EU-ban, ami az egy évtizede folyó pereskedés fontos állomása. Szintén fontos, hogy elfogadták 2022 júliusában az EU új szabályozását (Digital Services Act), és november elején hatályba lépett a Digital Markets Act, ezek szépen lassan átformálják majd a jogi környezetet (érdemben várhatóan 2024-től). Várakozásommal ellentétben nem jött viszont semmilyen lényegi újítás a web 3.0 felől, nem látszik, hogy érdemben meghaladnánk a platformok uralta, a mai megfigyelési kapitalizmushoz vezető internetes működésmódot.

„Ha nem startupokban megtestesülő új technológiai trendeket vagy az életünkben meghatározó szerepet játszó dollár százmilliárdokat érő technológiai cégeket, hanem egyetlen embert kellene mondani, aki hatással lehet az életünkre 2022-ben, akkor Elon Muskra érdemes odafigyelni” – ez a jóslatom delphoi jósda szinten vált be:

tényleg Elon Musktól volt hangos 2022-ben a sajtó, de úgy, ahogy arra senki sem számíthatott.

A Twitter felvásárlása és Musk ezzel kapcsolatos ámokfutása meghatározta a 2022-es évet, és feltehetően bőven jut belőle még 2023-ra is, amikor várakozásom szerint hosszas cikk-cakkok után Musk végül eggyel hátrébb lép és átadja a vezérigazgatói stafétát valaki másnak – bár legény/leány legyen a talpán, aki egy ennyire öntörvényű tulajdonossal képes lesz megtalálni a közös hangot.

A 2021-es cikkemben azt írtam, hogy velünk marad a koronavírus-járvány az évtized végéig, továbbra is halálos áldozatokat szedve, de belesimul majd a szokásos influenzajárványok sorába. Bíztam abban is, hogy túl vagyunk a nehezén. Lekopogom, egyelőre úgy tűnik, hogy Magyarországra és a világ túlnyomó részére vonatkozóan ez a jóslat bevált: bár sajnos továbbra is vannak halálos áldozatok, a mindennapok szintjén nincsenek korlátozások. De a zéró-Covid politika okozta kínai zavargások és az erre válaszul adott enyhítések olyan fordulatot jelentenek, amit nem láttunk jönni. Mindez hatással lehet a jelenleg a „világ műhelyeként” működő Kína gazdasági teljesítményére, logisztikai működésére, így ennek révén a világ egészére is.

Sajnos az éghajlattal kapcsolatos alábbi jóslatom is bevált: „könnyen lehet, hogy 2022 is minden idők legmelegebb éve lesz”. Mondjuk ezzel nem vállaltam túl nagy kockázatot, de az ínségkövek felbukkanását Duna-szerte vagy az évszázados aszályt szívesen kihagytuk volna 2022-ből. A fenntarthatóság 2022-ben is kiemelt téma volt, ami folyamatosan megköveteli az ember figyelmét, még úgy is, hogy sokan szeretnék a háttérbe szorítani. Áttörést azonban ebben az évben sem sikerült elérni, az értékelések szerint például az éves klímacsúcson több volt a kudarc, mint a siker.

Térjünk rá röviden azokra a dolgokra, amik 2022-re visszatekintve, utólag kiemelkedően fontosnak tűnnek, és feltehetően évek múlva is emlékezni fogunk rájuk, de nem beszéltem róla a 2021-es írásomban. Ha a fentieken (elsősorban a Meta tőzsdei esésén és a Twitter felvásárlásán) túl három dolgot kellene kiemelni 2022-ben a tech eseményekből, számomra ezek a következők lennének:

Ahogy a Wired fogalmazott 2022 novemberének közepén, a „tech híreknek talán a 2000-es dotcom összeomlás óta nem volt olyan hete, mint a múlt hét”: három nap alatt becsődölt a 32 milliárd dollárt érő FTX kriptotőzsde, 13 ezer embert rúgott ki a Meta, és Elon Musk a Twitternél botrányos döntések sorozatát hozta. Mind a három sztori mögött az önmaga tévedhetetlenségébe vetett hitében megingathatatlan vizionárius tech milliárdos állt, akinek kudarcát az alkalmazottak és kisbefektetők tízezrei szenvedik meg.

Vajon 2023 is hasonló történeteket szállít majd nekünk? Nézzük meg, hogy mit várhatunk 2023-tól, mi az a három dolog, amire érdemes lesz odafigyelni a tech trendek területén, mert a mindennapi életünkbe is beszivároghat:

Az infláció és energiaválság hajtotta, hatékonyságot célzó digitalizáció felerősödése: a tech trendek kapcsán sem lehet a mindennapokat meghatározó gazdasági válság mellett szó nélkül elmenni. Sok cég és rajtuk keresztül alkalmazott, illetve ügyfél életére lesz hatással, hogy a digitalizáció segítségével hatékonyabban lehet ugyanazokat a dolgokat elvégezni, ez sokszor a talpon maradás záloga is lehet jövőre. MI és „valami”: 2022-ben sorra jöttek a vicces, izgalmas, elgondolkodtató, játékos mesterséges intelligencia alkalmazások, bejelentések és áttörések. Várhatóan 2023-ban is folytatódik ezek sora, amik egyre több ember ingerküszöbét el fogják érni, miközben utólag lehet majd csak nagy biztonsággal kijelenteni, hogy melyik volt úttörő abban az öldöklő versenyben, ami az MI fejlesztésében a szemünk előtt zajlik. A big tech (elsősorban a Meta és Google, másodsorban az Apple, a Microsoft és az Amazon) megrendszabályozása tovább folyik – még ha apróbb lépésekben is. Egyre inkább egyetértés látszik ugyanis az európai és az amerikai döntéshozók részéről, hogy ezek a nagy cégek legjobb szándékaik és techno-optimista ígéreteik ellenére is komoly károkat tudnak okozni, például a verseny korlátozásával vagy a társadalmi polarizáció felerősítésével.

Egyvalami azonban biztos, 2023 is izgalmas év lesz, a technológia pedig továbbra is meghatározó szerepet fog játszani az életünkben.

