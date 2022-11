Elon Musk hajnali fél hármas levelétől valószínűleg az összes Twitter-dolgozó ereiben meghűlt a vér

Egymás után kapják a pofonokat a Twitter dolgozói, amióta Elon Musk 44 milliárd dollárért többségi tulajdont szerzett a közösségimédia-platformot működtető vállalatban.

Már az átvétel napján lehetett sejteni, hogy új szelek fújnak majd a Twitternél, és ezek a szelek elég hidegek lesznek – ahogy Musk betette a lábát a cégbe, repült az ügyvezető, a pénzügyi igazgató és a cégpolicy-ért felelős felsővezető is. Pár nappal később egy csoportos létszámleépítés keretében követték őket cirka négyezren, ami a cég alkalmazottainak közel fele. Majd amikor rájöttek, hogy enélkül a fejlesztések, amelyeket Musk látni akar, nehezen kivitelezhetőek, többtucat lapátra tett munkatársat megpróbáltak gyorsan visszahozni.

Probably my last Twitter Slack message. The ML Ethics, Transparency, & Accountability team was one of a kind. Forever grateful that @ruchowdh took a chance on me and I got to be a small part of it. 🙏💙 #lovewhereyouworked pic.twitter.com/L6GtpGa5Hv

