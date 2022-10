Nem tud mit kezdeni az Oroszországból rázúduló pénzzel egy német cég

A Wintershall és az EDF képviselői Vlagyimir Putyinnal egy 2011-es szerződés aláírásakor. Fotó: AFP/Europress

Jókora pénzügyi és gazdaságpolitikai csapda kellős közepén találta magát a Wintershall DEA nevű német energetikai vállalat. A társaság 67 százalékban a német BASF óriásvállalat tulajdona, 33 százaléka pedig áttételesen Mihail Fridman orosz oligarcha kezében van.

Ahogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung írja, az orosz gázmezőkben érdekelt Wintershall az idei harmadik negyedévben gigantikus méretű, 2,6 milliárd eurós (jelenlegi árfolyamon mintegy 1000 milliárd forintos) adózás előtti nyereséget ért el, de nem nagyon tud vele mit kezdeni. A társaságnak ugyanis már 2 milliárd eurója van a háború miatt blokkolt bankszámlákon, és az összeg napról-napra csak emelkedik.

A lap megfogalmazása szerint, „ha hihetünk a Wintershall igazgatóságának”, akkor a cég mindennél jobban szeretne kilépni az orosz üzletből, de nem tud. A váláshoz ugyanis el kellene adnia az oroszországi gázlelőhelyek kitermelésére vonatkozó engedélyeit, ám ezt az orosz kormánynak is jóvá kellene hagynia. Moszkvában azonban nem teszik meg ezt a szívességet. A cég így lényegében az orosz kormány fogja, nem is indultak el tárgyalások arról, hogy elhagyja az országot.

A lap szerint a helyzet feloldása érdekében a BASF ajánlatot adott Fridmannak. Eszerint a német vegyipari óriás megvenné Fridman Wintershall-részvényeit, de Fridman tartaná meg a kitermelési jogokat. Így jogilag megszűnhetne a Wintershall orosz kötődése, és kivonulhatna az országból, illetve be lehetne vezetni a céget a frankfurti tőzsdére, ahogy azt korábban tervezték. Azt azonban nem tudni, hogy Fridman egyáltalán nyitott-e az ajánlatra, és mennyit kér a részesedésért.

A Wintershall egyébként az orosz-ukrán háború kitörése óta nem fektet be további tőkét Oroszországban, de mivel nem tud onnan kivonulni, szerződéses kötelezettségeit teljesítenie kell. A cég azzal is érvel, hogy ha el is tudna jönni Oroszországból, a Szibériában meglévő euró milliárdokat érő bányászati engedélyei automatikusan visszaszállnának az orosz államra, és a cég semmilyen kárpótlást nem kapna.

Ráadásul a cégnek még a kereskedelemben is meg van kötve a keze: az Oroszországban kitermelt gázt kötelezően a Gazpromnak kell eladnia, és semmilyen befolyása nem lehet arra, hogy a Gazprom utána mit kezd vele.

