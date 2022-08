Közel 50 céggel bővült a Mészáros-csoport, de van még egy vállalat, amelyik több embernek ad munkát

Az egy évvel ezelőtti 295 céggel szemben már több mint 340 vállalatot ölel fel Mészáros Lőrinc cégcsoportja. A felcsúti milliárdos érdekeltségei azonban még mindig nem a legnagyobb foglalkoztatók az országban. A Magyar Posta a létszám folyamatos csökkenése ellenére továbbra is tartja első helyét ezen a listán.

Pedig már tavaly úgy tűnt, hogy a Mészáros-csoport akár egy éven belül is előzhet, és a legnagyobb hazai foglalkoztatóvá válhat. A milliárdos birodalma folyamatosan nőtt, miközben a postánál dolgozók száma évente nagyjából ezer fővel csökkent. Ezért is kérdeztük meg ismét a Mészáros-csoportot, hogy összesen mennyi céget fognak össze, és ezeknél hány ember dolgozik.

A válaszból az derült ki, hogy a csoporthoz tartozó vállalatok száma jelentősen nőtt az elmúlt durván egy évben. Jelenleg 343 társaságot tömörít a birodalom, azaz bő egy év alatt 48 vállalattal bővültek. Ennek ellenére az alkalmazotti létszám nem emelkedett érdemben: akárcsak tavaly, most is valamivel több mint 25 ezer ember dolgozik a csoport valamely cégének.

Pedig az egy évvel korábbihoz képest a legnagyobb vállalataiknál is inkább stagnálás vagy egyenesen bővülés volt jellemző. A Mészáros-érdekeltségek közül a Magyar Bankholdingnál dolgoznak a legtöbben, kerekítve 12 ezren, nagyjából annyian, mint egy esztendővel ezelőtt is. Szintén nagy foglalkoztató a Gallicoop és a Tigáz, amelyeknél éves összevetésben minimális visszaesés volt. A Hunguest Hotels viszont jelentősen bővített tavaly óta. A szállodaláncnál a járvány idején rengeteg embert elküldtek, tavaly nyáron azonban elkezdték ismét növelni a létszámot, így a társaságnál nagyjából 200 emberrel dolgozik több most, mint egy éve.

A Mészáros csoport létszámbővülésének lassulásával egy időben a Magyar Posta zsugorodása is visszafogottabb lett. Az állami vállalatnál júniusban 26688-an dolgoztak, ami alig 900 fővel marad el a 2020-as átlagtól (a 2021-es átlagot pedig kissé meg is haladja). Ez ráadásul csak maga a Magyar Posta Zrt., a csoport egyéb érdekeltségei még 1000-1200 főt foglalkoztathatnak.

Így a Mészáros-csoport továbbra is a második legnagyobb foglalkoztató az országban. Ezzel egyébként olyan cégeket előz meg, mint a MÁV, a Volánbusz, a Spar, az Audi Hungaria vagy éppen az OTP.

Múlt héten írtunk róla, hogy a listára a közelmúltban a Mészáros-csoport mellett egy másik erősen kormányközeli vállalat is felkerült. Az alapvetően takarítással foglalkozó B+N Referencia Zrt. tíz év alatt hatszorosára növelte alkalmazottai számát, és ezzel megelőzte például az Auchan Magyarország Kft-t is.

