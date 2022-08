Az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója lett a kormányközeli takarítócég

A B+N Referencia Zrt. takarítója egy vonatkocsi mosdóját fertőtleníti a Nyugati pályaudvaron 2015. július 30-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Egyetlen év alatt közel 1600 fővel növelte alkalmazottai számát az elsősorban takarítási tevékenységre koncentráló B+N Referencia Zrt. A közbeszerzéseken taroló, kormányközeli cég ezzel az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált: alig egy tucatnyi olyan vállalat van, amely náluk is több embernek ad munkát.

A B+N Zrt. alkalmazotti létszámának rohamos növekedése korántsem új jelenség, évek óta tart. A társaság tíz évvel ezelőtt még csak nagyjából ezer embernek adott munkát, most júniusban viszont már közel hétezret foglalkoztattak.

Ráadásul ez csak magának a B+N Referencia Zrt-nek a létszáma. A cégnek több hazai leányvállalat is van, amelyek közül néhánynál szintén sokan dolgoznak. A júniusi adatok szerint a teljes hazai létszám már a 7600 főt közelítette. Emellett a csoport néhány éve külföldi terjeszkedésbe kezdett, így már a határokon túl is szép számmal vannak alkalmazottaik: honlapjuk szerint összesen közel 20 ezer embernek adnak munkát.

A vállalat jelentős részben állami megrendelésekből él. A társaságról tavaly ősszel írtunk hosszabb cikket, bemutatva, hogyan nyertek el egyetlen év alatt közel 500 milliárd forint értékben különböző közbeszerzéseket.

A cég üzleti fejlődése már a korábbi években is töretlen volt, de ez a hatalmas állami megrendelés-dömping újabb lökést adott a vállalatnak. Arról azonban nincs teljesen tiszta képünk, hogy pontosan mekkorát, a B+N Zrt. ugyanis különböző okokból még nem adta le a 2021-es évről szóló beszámolóját.

Ez bármely más cégnél is gond lenne, az éves jelentés benyújtásának határideje ugyanis május vége, a B+N-nél azonban különösen problémás. A cég ugyanis a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjába is bekerült, így a jegybank, illetve a Budapesti Értéktőzsde felé is jelentési kötelezettségük van. Utóbbi épp a napokban szabott ki félmillió forintos büntetést (pdf) a vállalatra a késés miatt.

Más kérdés, hogy a bírság szinte biztosan nem fogja megroppantani a céget. A B+N Zrt, ugyanis a 2010-es évek fordulójára jellemző évi 1,5-2 milliárdos árbevételét és néhány tízmilliós adózott nyereségét már 2020-ban is nagyjából negyvenszeresére növelte, az előzetes adatok szerint pedig tavaly még innen is hatalmasat sikerült ugrani.

Utóbbit onnan lehet tudni, hogy bár a cég hivatalosan még nem tette közzé 2021-es számait, a Bisnode rendszerében azonban szerepelnek adatok a vállalat előző üzleti évéről. A céginformációs vállalattól azt az információt kaptuk, hogy ezek az előzetes beszámolóból származnak. Mindenesetre az adatbázisban elérhető számok alapján a B+N Referencia Zrt. tavaly már közel 123 milliárd forintos árbevételt és 18,6 milliárdos adózott nyereséget ért el.

A vállalatot kérdeztük arról, hogy valósak-e ezek az adatok, és arról is, miért nem adták le még a hivatalos beszámolót, cikkünk megjelenésééig azonban nem érkezett válasz. A cég egyébként június elején a coviddal, és egy új típusú beszámolóra történő áttéréssel magyarázta a csúszást (pdf). Akkor azt írták, hogy a társaság „2021. évi egyedi beszámolója várhatóan 2022. június 30-ig, illetve a konszolidált beszámolója várhatóan 2022. július 31-ig kerül közzétételre”.

