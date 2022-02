Fáj az orosz agresszió az OTP-nek, de az ukrán leánybank teljes elvesztése sem döntené be a csoportot

A magyar tőzsdei cégek részvényárfolyamai is megérezték a csütörtök hajnalban kezdődött széles körű orosz támadást Ukrajna ellen.

Az elemzők szerint a leginkább az OTP érezheti meg az orosz támadás gazdasági hatásait, és a Mol reménykedhet a legkisebb veszteségben.

Megkeresésünkre az Ukrajnában és Oroszországban is leányvállalatokkal rendelkező OTP közölte, hogy az OTP Csoport egészének működése stabil, likviditási problémáik nincsenek. Azt írták, hogy mivel a OTP ukrán bankjának súlya az OTP Csoporton belül a profit terén kevesebb mint 10 százalék, még az a „teljesen valószínűtlen eset sem jelentene drámai tőkehelyzet-problémát, ha az egész ukrán bankot elveszítenénk”.

Arra a kérdésre, hogy milyen intézkedéseket hoznak a kialakult helyzetre reagálva, azt írták, hogy folyamatosan elemzik az eseményeket és a havaria forgatókönyvek az éppen aktuális helyzetnek megfelelően lépnek életbe.

Ahol harci események vannak, a fiókokat nem nyitjuk ki. A készpénzellátás folyamatos, és az online szolgáltatásaink is megfelelően működnek, tudatosan törekszünk arra, hogy ez így is maradjon. Ahol a körülmények lehetővé teszik a biztonságos működést, ott folyamatos a fióki szolgáltatásunk is, és amíg ennek a feltételei adottak, a munkatársaink és az ügyfeleink biztonsági érdekeinek figyelembevételével ez fenn is tartjuk”