Van, aki nagyot nyer az üzemanyagárstopon, de az nem a magyar lakosság

Bár a kormány – politikai megfontolásból – elsősorban a lakosság számára akarta olcsóbbá tenni a tankolást az üzemanyagárak befagyasztásával, mostanra már látszik, hogy nem a magyar háztartások a legnagyobb haszonélvezői az intézkedésnek. Már decemberben is látványosan megugrott a benzinkutak gázolaj-értékesítése a forgalmasabb tranzitútvonalakon, ami arra utal, hogy a Magyarországon áthaladó kamionok gyakrabban tankolnak nálunk, mint korábban. Az árstop így a nagy nemzetközi fuvarozócégek költségeit is jelentősen csökkenti. A multik nyereségét pedig sokszor hazai vállalkozások fizetik meg.

Nem csak a szomszéd jön át tankolni

A hét elején a környező országok közül Szlovákiában, Ausztriában, Horvátországban és Szerbiában is 30-70 forinttal többet kellett fizetni az üzemanyagért, mint a hazai kutakon. Ez már akkora különbség, hogy családi autóval is megéri akár 10-20 kilométert autózni, így nem csoda, hogy több ágazati szereplő is azt mondta a G7-nek:

úgy virágzik az üzemanyag-turizmus, mint talán még soha.

Normál esetben ez kedvező is lehetne a benzinkutasoknak, ha mostanra nem alakult volna ki olyan helyzet, hogy a hatósági ár miatt sok esetben drágábban kapják az üzemanyagot, mint amennyiért eladhatják. Így ez a többletforgalom sokaknak inkább teher, amely csak a veszteséget növeli.

Ráadásul az igazán nagy forgalomnövekedést nem is a környező országok ingázó lakói okozzák, hanem a nagy nemzetközi fuvarozócégek kamionjai. Egy kisebb hálózatot üzemeltető cég vezetője a G7-nek azt mondta: az elmúlt napokban annyira megugrott a kamionforgalom a töltőállomásain, hogy a szokott mennyiség dupláját értékesítette. Egészen pontosan csak értékesítette volna, ha nem korlátozza az egyszerre vásárolható mennyiséget 200 literben.

Ez a lépés pedig egyáltalán nem egyedi. Bár az eddigi hírekben főleg az 5-10 literes mennyiségi korlátozások kaptak nagyobb visszhangot, úgy tudjuk, sokkal több helyen szabtak ennél magasabb, 100-200 literes limitet, épp a fuvarozók megnövekedett kereslete miatt.

Külön alkalmazott nézi az árakat

A benzinkúti kamionforgalom megugrása nem meglepő annak, aki kicsit is ismeri a szállítmányozással foglalkozó cégek működését, már tavaly novemberben, az árstop bevezetésekor is számítani lehetett rá. Ezeknek a vállalkozásoknak ugyanis az üzemanyag az egyik legfontosabb költség, így nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtalálják a legolcsóbb kutakat. Székely Zsolt, a több mint 500 járművel rendelkező Révész Holding nemzetközi fuvarozócég vezérigazgatója lapunknak azt mondta: két munkatársuk is van, akiknek csak az a feladata, hogy folyamatosan monitorozzák az európai kutak árait, és jelezzék az úton lévő kamionosoknak, hol lehet olcsóbban tankolni.

Ahogy mondja, ezekbe a kamionokba 1000-1200 liter üzemanyagot lehet tölteni, ekkora mennyiségnél pedig már a literenkénti tíz eurócentes árkülönbség is szemmel látható megtakarítást eredményez. Éves szinten ezzel több tízmillió forintot spórolhat egy vállalat. Márpedig Magyarország árelőnye jelenleg (Románia és Ukrajna kivételével) még a környező országokhoz képest is inkább 15-20 eurócent, a német vagy olasz árakhoz viszonyítva pedig 30. Mindez azt jelenti, hogy

egy nagy fuvarozócég jelenleg egyetlen kamion megtankolásán 35-40 ezer forintot (100-110 eurót) spórolhat, ha a kocsi még a magyar-osztrák határ itteni oldalán tér be egy kútra.

A kamionosok pedig pont ezt csinálják. Bár decemberben még nem volt ilyen nagy árelőnye a magyarországi töltőállomásoknak, már akkor nagyon látványosan megugrott az gázolaj-értékesítés a hazai kutakon. Az év utolsó hónapjában 9,2 százalékkal több dízelt adtak el, mint 2019 hasonló időszakában*Azért érdemes inkább 2019-hez viszonyítani, mert a 2020-as adatokat a covid nagyon eltorzítja., miközben az év korábbi szakaszában átlagosan 2 százalék volt csak a növekedés.

Mielőtt kilépnek az országból, tankolnak egyet

Ráadásul az egyes megyékben nagyon eltérően alakult a forgalom. Győr-Moson-Sopronban – ahol a Magyarországot nyugati irányba elhagyó kamionok leggyakrabban kilépnek – például több mint negyedével nőtt, de kiugró növekedés volt Zalában és Somogyban is, ahol a déli irányba tartó teherautók távoznak.

A fenti térkép színei általánosságban is elég jól kirajzolják a hazai tranzitútvonalakat. Ez alól talán az egyetlen szembetűnő kivétel Csongrád-Csanád megye, ám a nyugatról visszatérő, Romániába, vagy mondjuk Törökországba tartó kamionoknak nem éri meg ott tankolni, mert Európa dél-keleti részén nem ritkán az ármaximált magyarnál is olcsóbb az üzemanyag*Törökországban és Bulgáriában is jóval alacsonyabban az árak, mint itthon..

A tranzitnak a hazai gázolajforgalom növekedésében játszott fontos szerepére utal az is, hogy ugyanebben az időszakban az értékesített benzin mennyisége nem növekedett Magyarországon, és megyei bontásban sem látszanak olyan különbségek, mint a kamionok által használt dízelnél*A fentit ábra tetején lehet váltani a gázolaj és a benzin mennyiségének változását mutató térképek között.. Azaz nagyon úgy tűnik, hogy a nemzetközi fuvarozók már decemberben is igyekeztek kihasználni az akkor még jóval kisebb árkülönbségeket. Az elmúlt hetekben pedig a lapunknak nyilatkozók szerint ez csak fokozódott.

Ha pedig eldurvul az orosz-ukrán konfliktus, és a magyar kormány továbbra is ragaszkodik a 480 forintos maximált árhoz, akkor egészen tágra nyílhat az olló.

Persze amit a (tranzitnál jellemzően külföldi) szállítmányozó cégek az itteni olcsó tankoláson nyernek, azt valakinek meg kell fizetnie. Egyelőre a cechet a kereskedők állják, hiszen a kormány által összerakott szabályozás az árstop teljes terhét rájuk tolja. Ezt azok az úgynevezett fehér kutak élik meg a legnehezebben, amelyek nem tartoznak valamely nagy hálózathoz, és jellemzően magyar kkv-k tulajdonában vannak.

Magyarul a kormányzat a magyar vállalkozásokkal fizetteti ki a külföldi cégek árstopon elért nyereségét.

