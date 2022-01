Több mint 13 milliárd forintért vásárolnak fel egy magyar informatikai céget

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az indiai HCL Technologies felvásárolja a magyar Starschemát, amely különféle adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújt, és partnerei között több is megtalálható a világ legnagyobb forgalmú cégei közül.

Az adásvételről szóló megállapodást már alá is írták, de az ügylet lezárásához szükség van még az Innovációs és Technológiai Minisztérium engedélyére, ezzel együtt a tranzakció márciusban zárulhat le a HCL közleménye szerint.

Bár a HCL közleménye a vételárat nem tartalmazza, az indiai tőzsdén (BSE) benyújtott tájékoztatóból kiderül, hogy teljesen készpénzes tranzakcióról van szó, a vételár pedig 42,5 millió dollár, jelenlegi árfolyamon több mint 13 milliárd forint.

A Starschemát 2006-ban alapította Csillag Péter és Földi Tamás, a magyarországi cég, a Starschema Kft. a legutóbbi elérhető adat szerint 179 főt foglalkoztat, de csoportszinten nagyobb, 200 feletti a létszám. A magyar cég 2020-ban 3,9 milliárd forint árbevételt és 454 millió forint adózott eredményt ért el. Legnagyobb tulajdonosa a PartnerControl adatbázisa szerint a Portfolion Regionális Magántőkealap 34 százalékkal, amelyet Földi Tamás és Csillag Péter követ, utóbbi magánszemélyként és egy vállalkozásán keresztül is tulajdonos.

Ahogy korábbi cégportrénkban írtuk, a Starschema tevékenysége messze nem csak programozásból áll: a kis- és nagyvállalatok is egyre több adatot gyűjtenek különböző rendszereikben, ami egyre csak gyűlik. Az ügyfeleknek az adatok konkrét üzleti döntésekhez történő felhasználásában segítenek, ha például hatékonyabbá akarják tenni a marketinget a bevétel növeléséhez, csökkenteni akarják a gyártási költségeket, vagy éppen a logisztikai folyamaton szeretnének megtakarítást elérni.

Ideális esetben az ügyfél pontosan tudja, hogy mit szeretne, de azért ez nem mindig van így, ezért egy iteratív tanácsadási folyamatra is szükség van, ahol a lehetőségeket és az elvárható eredményeket közelítik egymáshoz. Ha elkészülnek az elemzések, az adatmodellek, akkor meg kell tanítani a cégnek, hogyan kell ezeket a rendszereket működtetni, de egyre gyakrabban az üzemeltetést rájuk bízzák a cégek. Ez pedig igencsak előnyös, mert így a projektalapú fejlesztések mellett egy kiszámítható, folyamatos bevételi láb is kialakult.

A Starschema kezdetben úgy jutott megrendeléskehez, hogy az alapítókról tudták a korábbi megbízóik, hogy milyen típusú fejlesztéseknél, problémák megoldásánál számíthatnak rájuk. Nagy segítség volt az is, hogy a nagy multinacionális cégek hazai leányainak dolgozva eljutott a hírük ezeknél a cégeknél más országokba is, leginkább az Egyesült Államokba. Amikor a központban nem találtak egy-egy adatkezelési problémára megoldást, a magyarországi leányvállalatok be tudták őket ajánlani. A szájról-szájra ajánlás elég volt a kezdetben, de a gyors növekedéshez nem lett volna elegendő.

A marketing egy egyedi megoldását választották: szakmai blogot indítottak, ahol aktuális problémákra adtak konkrét válaszokat. Emellett konferenciákon, meetupokon vettek részt, hogy a szakmai közegben ismertté váljanak – egy-egy esemény kedvéért akár Amerikába is elutaztak. Ezek nagyon hatékonynak bizonyultak, az adatkezelési szakmai körökben gyorsan ismertté váltak. Több olyan eset volt, hogy egyszer csak csöngött a telefon, és egy amerikai cég informatikai vezetője kérte a segítségüket, mert találkozott egy megoldásukkal az interneten, amire éppen nekik is szükségük lett volna.

A növekedést 2018-ig organikusan, a nyereségből finanszírozta a cég. A nagy amerikai piacon azonban drága a terjeszkedés, egy sales szakember éves fizetése több százezer dollár. Az aktív piacépítéshez pedig több millió dollárra van szükség, ezért döntöttek külső forrás bevonása mellett. A Porfolion magántőkealap 2018 februárjában ötmillió dollár (1,4 milliárd forint) friss tőkét adott a cégnek.

Ez a befektetés ahhoz kellett, hogy 2018-ban egy San Franciscó-i céget meg tudjanak vásárolni, és Washingtonban irodát tudjanak nyitni. A személyes jelenlét ugyanis fontos ezeken a piacokon. De az is sokat segít, hogy nagyon jól hangzó a referencia listájuk: a Netflixnek és a Facebooknak is dolgoznak.

Közel három évvel ezelőtti cégportrénkat azzal zártuk, hogy nehéz előre látni, hogy mi lesz a céggel: szeretnék tovább folytatni a növekedést, de mivel már elérték a 10 millió dolláros bevételi határt, ezért egyre inkább felvásárlási célpontnak is tekinthetők. Akkor még nem foglalkoztak a havonta-kéthavonta beérkező ajánlatokkal, de a legutóbbira a jelek szerint már nem tudtak nemet mondani.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkOlyan jól blogoltak a magyar fiatalok, hogy a Facebook és a Netflix is az ügyfelük lettA 13 éves Starschema Kft. még mindig startupokat megszégyenítő gyorsasággal növekszik, és az ütem fenntartása érdekében az Egyesült Államokban is terjeszkedik.

