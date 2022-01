Dübörög az üzlet, 200 új boltot nyit a Rossmann

Felcsillant a remény, hogy megmenekülhet a megszűnéstől a tavaly tavasz óta csődvédelem alatt álló SsangYong, amelynek autóival a magyar utakon is találkozhatunk.

Fél évvel az előző után újabb tőkebevonásról számolt be a Budapesten ételkiszállítási és taxis szolgáltatással is jelen lévő Bolt: a vállalatba 628 millió eurót fektettek be.