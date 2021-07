Rehabilitációs kezelésre szorul az Audi-vezér hosszú Covid miatt, ami az egész csoport jövőjére kihathat

Markus Duesmann. Fotó: Audi

Az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann két-három hónappal ezelőtt megfertőződött a koronavírussal, és kórházi kezelésre is szorult. Felépülése után igyekezett visszatérni korábbi munkatempójához, azonban az úgynevezett hosszú Covid tüneteit észlelte magát, ezért múlt héten hosszabb rehabilitációs kezelésre vonult – írja a Business Insider német kiadása. Az információt a cég megerősítette a lap számára.

A fejleményt sokan fogadták aggodalommal az Audit is magában foglaló Volkswagen-csoportban, mivel Duesmann nemcsak a Magyarországon is gyárral rendelkező márkát vezette, hanem a csoportszintű fejlesztési területet is. Márpedig ennek most kiemelt jelentősége van, hiszen a következő évek fogják eldönteni, hogy a Volkswagen az elektromos autók korának is meghatározó szereplője lesz-e. Ennek köszönhetően a csoportban legalább olyan fontos vezetőnek tartják Duesmannt, mint a konszernt vezető Herbert Diesst.

Azt egyelőre nem tudni, hogy meddig tarthat a kezelés, már csak azért sem, mert a hosszú Covidról nem túl bőséges a szakirodalom. Magához a betegséghez hasonlóan sokfélék lehetnek a tünetek, sokan számolnak be levertségről és krónikus fáradtságról, és gyakran fordul elő légszomj, koncentrációs és memóriazavar, sőt depresszió is.

Az eddigi eredmények szerint a kezelések gyakran eredményesek, de a siker egyáltalán nem garantált. Egy tanulmány szerint a Coviddal kórházban kezeltek a felépülésük utáni kilenc hónapban átlagosan 60 napot hiányoztak munkahelyükről. Az is előfordul, hogy valaki egyáltalán nem tudja ellátni a korábbi munkáját.

A Business Insider szerint azonban az Audinál egyelőre nem gondolkodnak Duesmann utódlásán, bíznak benne, hogy a menedzser teljesen felépül, és ismét a korábbi lendülettel tud majd dolgozni.

