Mészáros Lőrinc képtelen megszabadulni az eszéki focicsapattól

Szinte pontosan egy évvel azután, hogy Mészáros Lőrinc lemondott felügyelőbizottsági tagságáról az eszéki focicsapatot fenntartó cégben, majd el is adta részesedését a vállalatban, új tagokkal bővült a társaság fb-je. Ebben persze önmagában semmi érdekes nem lenne, de az egyik új tag egyértelműen a felcsúti milliárdoshoz köthető, több cégében is vezető tisztségviselő, és egy másiknak is van pozíciója Mészáros Lőrinc egyik építőipari vállalatában. Mindeközben a vállalat beszámolójában is feltűnik Mészáros neve a tulajdonosi struktúrára való utalásban, márpedig ő hivatalosan csak szponzor.

Egy furcsa cégeladás

Ahogy arról tavaly nyáron beszámoltunk, Mészáros Lőrinc tulajdonképpen a felcsúti foci sikerei miatt volt kénytelen eltávolodni az NK Osijektől. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai alapján ugyanis az általuk szervezett nemzetközi ligákban nem indulhat egyszerre két olyan csapat, amelyeknél azonosítható ugyanaz a döntő befolyással rendelkező személy, vagy szervezet. Tehát olyan valaki, aki a két csapat esetleges mérkőzésének kimenetelére hatást gyakorolhat. Mészáros Lőrinc pedig pont ilyen lehetett volna, hiszen a felcsúti csapatot birtokló alapítványnál kuratóriumi elnök, az eszéki együttesnél pedig tulajdonos volt.

Ezért döntött úgy a milliárdos, hogy az NK Osijeken túlad, igaz,

a csapat túl messzire azért nem került tőle, és azt sem lehetett kideríteni, hogy ténylegesen ki lett az új tulajdonos.

A részesedést ugyanis egy magántőkealap vásárolta meg., ezeknek a szervezeteknek pedig az egyik legfontosabb jellemzője épp az, hogy nem lehet tudni, ki áll mögöttük. Bár mindig van egy alapkezelő, és annál lehet azonosítani magánszemélyeket, de az legtöbbször rejtély, hogy ténylegesen kinek a vagyonát forgatja a szervezet. Mindenesetre a csapatban részesedést szerző magántőkealapnál nem is volt nehéz kapcsolódási pontot találni Mészáros Lőrinchez.

Sőt, néhány hónappal később az Eszék egyetlen horvát tulajdonosát is kivásárolta egy másik, hasonló hátterű tőkealap. Így 2020 őszére a csapat teljes egészében magyar tulajdonba került: a két hazai tőkealap mellett Mészáros Lőrinc állandó üzlettársa, Szíjj László is részvényes maradt.

A felcsúti milliárdos azonban hivatalosan eltűnt a tulajok közül. Ezért volt érdekes, hogy az NK Osijek honlapján még télen is részvényesként hivatkoztak rá. Akkor a Mészáros-csoportnál lapunk kérdésére azt mondták: tévedés történt, Mészáros Lőrinc már csak főtámogatóként kötődik az NK Osijekhez.

Mindenhol Mészáros Lőrincbe botlunk

Most mégis két olyan ember került be az NK Osijek felügyelőbizottságába, aki más pontokon is kötődik a felcsúti milliárdos cégbirodalmához. Az egyikük Deák Gábor, aki korábban a Mészáros-csoport egyik zászlóshajójának számító R-Kord Kft. ügyvezetője volt, a csoport két másik építőipari cégénél, a közbeszerzéseken hasító Záév-nél, illetve a Budapest-Belgrád vasút magyarországi szakaszának fejlesztésében résztvevő RM International Zrt-nél pedig most is igazgatósági tag.

A másik új fb-tag pedig Polyák József, aki szintén benne van a Záév igazgatóságában, igaz, őt inkább Szíjj László emberének tartják. Egyrészt Szíjjhez hasonlóan tiszakécskei, sőt korábban Fidesz-színekben alpolgármester is volt a településen, másrészt a helyi milliárdos más érdekeltségeiben is tölt be pozíciót.

Persze Szíjj László és Mészáros Lőrinc birodalma ma már annyira sok ponton ér össze, hogy az új kinevezések akár Szíjjhoz is kötődhetnének, aki továbbra is tulajdonos.

Nem ez azonban az egyetlen olyan közelmúltbeli jel, ami arra utal, hogy Mészáros Lőrinc továbbra is erős kontrollt gyakorol a horvát focicsapatnál.

Az együttest fenntartó vállalat 2021 tavaszán közzétett, tavalyi évről szóló beszámolójában ugyanis tételesen felsorolnak néhány olyan ügyletet, amely a társaság és az úgynevezett kapcsolt felek, tehát tulajdonosi ágon kötődő más cégek, magánszemélyek között zajlott le. Itt pedig a Mészáros és Mészáros Kft. (M&M) sőt még Mészáros Lőrinc neve is feltűnik. Az éves jelentés szerint a csapatot működtető cégnek ugyanis közel 7 millió kunás (jelenlegi árfolyamon nagyjából 330 millió forintos) bevétele származott az M&M-től, amellyel szemben 670 ezer kunás követelésük is fennáll. Mészáros Lőrincnek 200 ezer kunával tartoznak.

A beszámolóban ráadásul azt is megmagyarázták, hogy miért került be ebbe a részbe a felcsúti milliárdos és cégbirodalmának talán legfontosabb vállalata.

A dokumentum szerint azért, mert a Mészáros és Mészáros Kft. a tulajdonosi struktúrában van.

A Mészáros-csoportot megkérdeztük, hogy ezek alapján most pontosan mi a szerepe a felcsúti milliárdosnak Eszéken, ha esetleg újra tulajdonos lett, akkor mikor, hogyan és miért tért vissza. A csoport kommunikációs osztályáról lapunknak azt írták:

A Mészáros és Mészáros Kft. sem közvetlenül, sem közvetetten nem tulajdonosa az eszéki futballklubbot fenntartó NK OS d.o.o cégnek.

Azaz úgy tűnik, hogy akárcsak ősszel a klub honlapján megjelent írásba, most a beszámolóba is valami hiba, elírás csúszhatott.

Egyre nagyobb a büdzsé

Mindenesetre az NK Osijeknél nincs ok panaszra azóta, hogy Mészáros 2016 elején bevásárolta magát a csapatba. A büdzsé tavaly már meghaladta a 110 millió kunát (5,3 milliárd forintot), ami több mint háromszorosa a 2016-os, és közel tízszerese a 2010-es évek elejére jellemző szintnek.

A csapat bevételeinek megugrása nem független az új szponzorok érkezésétől, amelyek viszont nagy részben a magyar közbeszerzéseken taroló hazai építőipari cégek közül kerültek ki. Korábban már írtunk róla, hogy a szektorból több mint egy tucat támogatója van jelenleg is a csapatnak, és ezek a cégek egyedül, vagy egymással karöltve összesen 1100 milliárd forintnyi állami megbízást nyertek el az elmúlt három és fél évben Magyarországon.

Szponzoraitól tavaly 64 millió kunát kapott az NK Osijek, de úgy tűnik, hogy az előző szezonban már elkezdett működni az a játékoseladásokra épülő modell is, amelynek kialakítása vélhetően Mészárosék célja lehetett a részesedésszerzéssel. Az előző üzleti évben ugyanis az ilyen játékostranszfereken is közel 40 millió kunát keresett a csapat.

