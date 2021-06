Újabb autógyártó akarja abbahagyni a belső égésű modellek gyártását

Fotó: AFP/Europress

Az 500-as képében a Fiat jelenleg egyetlen elektromos személyautót gyárt, de a cégvezetés elkötelezte magát, hogy 2030-ban már kizárólag elektromos kocsikat kínál majd a vevőknek.

A márka anyavállalata, a Stellantis által publikált dokumentum szerint – amely a Fiat-vezérigazgató Olivier Francois és Stefano Boeri építész beszélgetésének kivonata – az olasz autógyártó termékpalettáját 2025 és 2030 között fokozatosan az elektromos járművek felé tolják el, és végül nem is maradnak belső égésű motor által hajtottak. A menedzser hozzátette: az egyre olcsóbb akkumulátorokat kihasználva olyan gyorsan jönnek ki az új modellekkel, amennyire csak lehetséges.

Ez a fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a Fiat-Chrysler finoman szólva nem járt élen az elektromos autózásban, csak úgy tudta elkerülni a túl magas flottaszintű károsanyag-kibocsátás miatti uniós büntetést, hogy kibocsátási krediteket vásárolt a Teslától. Miután azonban a Fiat-Chrysler egyesült az Opelt is magában foglaló Peugeot-Citroennel (PSA), megváltozott a helyzet. Az így létrejött Stellantisban immár házon belül van egy olyan alváz, amelyet az elektromos Opel Corsánál, Peugeot 208-asnál és DS 3 Crossbacknél is használnak, és amelyre a jövőben Fiatok is épülhetnek.

Ahogy a bejelentésről beszámoló golem.de emlékeztet, a Fiat már egészen hosszú sorba állt be azzal, hogy bejelentette a belső égésű modellek kivezetését. A Jaguar 2025-től akar csak elektromos autókat gyártani, a Volvo, valamint a BMW a Minivel 2030-at jelölte ki erre, míg a General Motors 2035-as dátumot tűzött ki.

