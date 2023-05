Utálod a netszolgáltatódat? Akkor az 5G-s otthoni netet neked találták ki

Nem kell közös képviselővel egyeztetni vagy a lépcsőházban kábelt vezetni a bekötéshez – optimális esetben csak az ablaküvegre kell tapasztani egy modemet, és már működik is. Három hónapon át nyüstöltük a Yettel 5G-s korlátlan otthoni mobilinternetjét, hogy összevessük előnyeit és hátrányait egy azonos sebességet kínáló hagyományos kábelnettel szemben.

Melyik a legjobb szélessávú szolgáltató? Nehéz erre válaszolni, hiszen a szolgáltatásminőség kerületenként, szélsőséges esetben akár utcánként is eltérhet. Ennek az az oka, hogy a legnagyobb szolgáltatók is sokszor kisebb cégektől megörökölt hálózatokkal dolgoznak, a fejlesztésekben pedig prioritások vannak – a legszélesebb, leginkább fizetőképes ügyfélkörrel kecsegtető régiók előnyt élveznek, így más régiók fejlesztései késhetnek. Sokszor pedig hiába van az utcában szupergyors net, társasházon belüli vitás viszonyok is akadályozhatják a bekötést.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára nemrég készült felmérés eredményei is jól mutatják, hogy közel sem minden otthonban működik tökéletesen a net: míg 2021-ben még többen voltak az otthoni szélessávval elégedett ügyfelek, 2022-re az elégedetlenek tábora lett nagyobb, leginkább a kisebb szolgáltatók ügyfelei miatt.

Kábelnet vs. 5G a mindennapokban

Három hónapig véletlenszerűen váltogattam a meglévő 1 gigabit/másodperces letöltést (és 40 megabit/másosperces feltöltést) kínáló meglévő kábelnetem, illetve a Yettel hasonló paraméterrel kínált OtthonNet Pro (akár 1 gigabibit/másodperc becsült letöltési, és akár 150 megabit/másodperces feltöltést kínáló) szolgáltatása között. A váltáshoz csak át kellett dugnom a wifi 6-os saját routerem kábelét a használni kínált modembe, innentől pedig az otthoni hálózaton minden ugyanúgy működött attól függetlenül, hogy épp kinek a szélessávját vettem igénybe.

Az 5G-s internetet gyakorlatilag nem tudtam megkülönböztetni a korábbi kábelnettől, a Netflix, Youtube és egyéb streamingszolgáltatások, zenehallgatás, böngészés, játék pont ugyanúgy működött, mint korábban. Egyedül néhány helyfüggő szolgáltatás (például térképen a csomagautomata-választás) esetén tapasztaltam, hogy egyes oldalak sokszor (tévesen) úgy érzékelték, mintha Törökbálinton, a Yettel-központban tartózkodnék, nem pedig Budapesten. A három hónap alatt néhányszor előfordult, hogy egy-egy percre megállt az internet az 5G-n – viszont a kábelneten ennél hosszabb kimaradás is előfordult.

Így mérkőztek a vezetékes és mobil gigabitek

A sebességteszteket vezetékes kapcsolaton keresztül, a Speedtest appal végeztem, és az volt a legfontosabb tanulság, hogy nemcsak a mobilnet, de a vezetékes kapcsolat átlagsebessége is jócskán változik a szomszédságban lévő felhasználók aktivitása tükrében: április elejére 500-600 Mbit/s körüli volt a legjellemzőbb mért letöltési sebesség mind a kábelnet, mind az 5G esetében, míg egy hónappal korábban még 900 Mbit/s körüli értékeket mértem.

A meglévő kábelnetem feltöltési sebessége 40 Mbit/s, ezt a gyakorlatban mindig tudta is hozni, ennél viszont több mint háromszor gyorsabb (150 Mbit/s-os) sebességet kínált az 5G-s OtthonNet Pro a gyakorlatban is. Ez azért is érdekes, mert a feltöltési irány (egyelőre) az OtthonNet Pro esetében is a korábbi 4G-n történik – ugyanakkor már az 5G-szolgáltatások működtetésére használt frekvenciasávon, ami az alap 4G-nél nagyobb sávszélességet biztosít. A teljes egészében 5G-s hálózaton ennél is gyorsabb feltöltést biztosítanak majd. A minél gyorsabb feltöltési sebesség manapság egyre fontosabb, hiszen nagyobb sávszélesség mellett jobb lehet például a videokonferenciás hívás minősége, de hamarabb feltöltődik az Instagramra is a megosztani vágyott videó.

Bár az 5G technológia fontos előnye a korábbi generációs mobilinternetnél alacsonyabb késleltetés (ez az önvezető járműveknél kulcsfontosságú), a saját méréseim szerint a hálózat késleltetése (ping) minden esetben a meglévő kábelnetemen volt jobb (6-7 milliszekundumos), az 5G-n magasabb (12-20 milliszekundum). Ennek az oka, hogy a jelenleg még úgynevezett non-standalone 5G hálózat működik a Yettelnél, amelynél az infrastruktúra, a maghálózat alapvető elemei még 4G cellák kiszolgálására lettek tervezve. A kissé kedvezőtlenebb késleltetésnek egyébként nem igazán tapasztaltam gyakorlati hátrányát, bár csak hétköznapi, nem kompetitív, teljesen online zajló videojátékokat próbáltam a teszt során.

Sok még a fehér folt az otthoni 5G lefedettségi térképén

Ahogy az a lenti lefedettségi térképen is látszik, az 5G-s otthoni internet lefedettsége még a mobilfónia kezdeti éveit idézi, hiszen az ezt jelző fekete foltból meglehetősen kevés van – a cikk írásakor a Yettel 510 bázisállomásán érhető el 5G. A Yettel 4G-s otthoni mobilnetje szinte mindenhol elérhető, ennek használói azonban be kell érjék alacsonyabb, legfeljebb 150 Mbit/s-os letöltési sebességgel. Az 5G-s otthoni netet csak ott kínálja a Yettel, ahol nem csupán bázisállomások adóit állították következő generációsra, hanem az ezt kiszolgáló hálózat kapacitásait is bővítették.

Budapesten belül jobb a helyzet, például a XI. és XIII. kerületekben kisebb foghíjat leszámítva csaknem teljes lefedettséget mutat a térkép, pedig tavaly karácsonykor még tesztelőnknél sem volt elérhető az 5G szolgáltatás. De még így sem lehet biztosra menni: az 5G-s otthoni netet megrendelni csak a pontos cím (emelet, ajtóval együtt) megadása után lehet: a visszaigazolás előtt még egyszer megnézik a lefedettséget, és a „bekötéshez” érkező szakember is személyesen ellenőrzi, hogy megfelelő-e a térerő a szolgáltatás használatához.

Az én lakásomban optimális volt a térerő, elég volt az ablaküvegre felcuppantani a modemet – szó szerint, speciális üvegre tapadófelülettel látták el az eszköz tartókonzolját. A modemet az ablakon tartó konzol néhányszor át lett helyezve több hét után, de egyszer sem esett le a helyéről.

Míg a teszthez egy különálló, modemet és wifiroutert használó berendezést használtam, később, már valós ügyfélként egy ZTE kombinált eszközt kaptam a csomaghoz, ami egy eszközben modem és router, és egyszerűen le kell rakni a belső ablakpárkányra. A Yettel azért jelzi a potenciális ügyfeleknek, hogy kevésbé optimális helyzetben szükség lehet az ablak közelében fúrásra, a modem kültéri felszerelése esetében kábelezésre is – ezért is küldenek szakembert a beüzemeléshez. Fontos: akárcsak például a Vodafone esetében a kábelmodemet, a Yetteltől az 5G-s modemet is csak béreljük, lemondáskor vissza kell juttatni a cégnek.

Összességében elégedett voltam a Yettel 5G-s otthoni internetjével, hiszen a meglévő szolgáltatóménál alacsonyabb áron kínált gyakorlatilag azonos letöltési, és háromszor gyorsabb feltöltési sebességet.

Ahol én lakom, ott az OtthonNet Pro egyéves hűséggel 5990 forintba, két évvel 4990 forintba kerül úgy, hogy az első három hónapban díjmentes a szolgáltatás. A meglévő kábelszolgáltatómtól 1 gigabites vezetékes netre 6990 forintos havidíjra kaptam ajánlatot májusi hosszabbítás esetén (olcsóbb havidíjú opciók csak eszköz, például tévé, konzol, router vásárlása esetén érhetők el a szolgáltatómnál). Ugyanakkor a Yettel területenként eltérő árazást alkalmaz, például ha valaki a bajai Tücsök utcából fizetne elő az 5G-s otthoni internetre, annak 9990, illetve 8990 forintot kell fizetnie hasonló feltételekkel.

Nem garantál sebességet, de már a kábeles is csak kevesebbet

A kábelnetes és 5G-s szerződési feltételek között is van egy fontos különbség: akárcsak az okostelefonon használt mobilnet esetében, úgy a technológia jellegéből adódóan az otthoni 5G-t használók számára sem garantál sem letöltési, sem feltöltési értéket a Yettel. Ez pedig azt jelenti, hogy csak műszaki hiba, súlyosabb hibák miatt lehet reklamálni, azért nem, mert esetleg nem éri el a letöltési sebesség az „akár 1 gigabitet,” csak mondjuk feleannyit.

Ugyanakkor változhatnak az idők a vezetékes szolgáltatóknál is. Míg például a Vodafone korábbi, Internet XL díjcsomagjánál még 700/28 Mbit/s-os le- és feltöltési sebességet garantált a meghirdetett 1000/40 Mbit/s-hoz képest, addig a hasonló sebességgel hirdetett Gigabit Net csomagnál a 700/28 Mbit/s-ot már csak „rendes körülmények közt elérhető sebesség”-ként szerepel, átviteli sebességből az új díjcsomag esetében már csak 200/10 Mbit/s-ot garantál.

A Yetteltől megtudtam, hogy mivel az „5G hálózat a fejlettebb rádiós technológia és a nagyobb rendelkezésre álló sávszélesség miatt egy nagyságrenddel több ügyfelet tud kiszolgálni, mint a 4G hálózat, ezért nem számítunk kapacitásproblémára”. Bár valószínű, hogy a bekötést végző szakember el tudja dönteni, hogy egy adott címen érdemes-e előfizetni az OtthonNet Pro szolgáltatásra, vagy sem, a cég 90 napos elállási lehetőséget is biztosít az előfizetőknek. Ha valaki élni akar ezzel, akkor viszont 10 ezer forintos felmérési, és 20 ezer forintos létrehozási díjat kell megfizetnie a Yettelnek.

E kockázatokkal számolva az 5G otthoni/irodai*A díjcsomagnak van kkv-ket célzó irodai használatra szánt változata is. internet még így is sokak számára jó választás lehet, különösen akkor, ha valakinek szolgáltatásminőséget érintő problémája van a meglévő előfizetésével. Egy akár feltöltési irányba is gigabites sebességet biztosító optikai internetet nem valószínű, hogy érdemes lenne lecserélni az 5G-s OtthonNet Próra, de a kevésbé modern kábeltévés és DSL-hozzáférések helyett optimális alternatíva lehet.

