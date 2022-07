Nem titkolózik tovább a fizetésekkel az egyik legnagyobb német mobiljáték-fejlesztő, nehogy szűkmarkúnak nézzék őket

Fotó: InnoGames/Facebook

A hamburgi székhelyű InnoGames GmbH, Németország második legnagyobb bevételű mobiljáték-fejlesztő cége kiterítette a lapjait. A vállalat, amely például a Forge of Empires vagy a The Tribes fejlesztője, nyilvánosságra hozta, hogy mennyit keresnek nála az alkalmazottak.

Természetesen nem név szerinti listákat közöltek, hanem általános adatokat, kilenc munkakörben részletezik, hogy a kezdő szinttől a vezetőkig milyen sávok között keresnek az alkalmazottak.

A fejlesztők például belépő, azaz junior szinten évi bruttó 48-58 ezer euró között kezdenek a cégnél, és ez emelkedik négy lépcsőben a szenior csoportvezetőknél 96-115 ezer euróig.

Ezen felül is van még két kategória, de ott már nincs megadva a kereseti sáv felső határa.

A játéktervezők 34-42 ezer eurós fizetéssel léphetnek be a céghez, náluk összesen csak négy szint van, és a negyedikben legalább 85 ezer eurót keresnek. Ezek a számok egyébként sok meglepetést nem tartalmaznak azoknak, akik járatosak az iparágban.

Az egyes karrierutak között lényeges eltérések nem nagyon látszanak, az adatok alapján a legkisebb fizetés a cégnél jelenleg évi bruttó 32 ezer euró, a szenior pozíciók majdnem minden esetben 80-100 ezer euró között vannak, az e feletti vezetői állásoknak pedig nincs megadva felső értékhatára.

A cég vezetője egyébként a Berliner Zeitungnak többek között azzal indokolta a fizetési sávok nyilvánosságra hozatalát, hogy látható legyen, nem fizeti alul az embereket a társaság. A lap megjegyzi, hogy a cégnél elérhető kezdő fizetések férfi munkavállalóknál alig vannak az országos átlag felett, nőknél viszont jóval felülmúlják az átlagot. Az InnoGames hangsúlyozta, hogy nem tesz különbséget nők és férfiak között a fizetésekben, azt azonban nem tudjuk, mekkora a nők tényleges aránya a foglalkoztatottak között.

A lépéstől többek között azt is várják, hogy növeli a cég vonzerejét a munkaerőpiacon, az új állásokra jelentkezők is rögtön tisztában lehetnek azzal, hogy anyagilag hosszabb távon mire számíthatnak. Az elérhető sávokat a jövőben az álláshirdetésekben is közlik majd.

A cég csak a németországi fizetéseket vette számításba, azt nem közölte, hogy más országokban mennyit keresnek az alkalmazottai, pedig honlapja szerint több mint 40 országban van jelen foglalkoztatóként.

A teljes fizetési sávlisták ebben a pdf-ben találhatóak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkBruttó 362 ezer lett a kezdő nyolc órás fizetés az AldibanGyermek nélkül ez nettó 240 ezer forintos belépő szint, ami körülbelül megfelhehet a mai magyar nettó medián bér értékének.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA magyar tanárok fizetése a fasorban sincs, pedig több pénz jut az oktatásraNem csoda, ha elégedetlenek a hazai pedagógusok, a fejlett országok körében ők keresik a legkevesebbet a diplomás átlagbérhez képest.

Tech fizetés informatika InnoGames játék Olvasson tovább a kategóriában