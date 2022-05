Nagy magyar lőszervásárlás segítette új rekordhoz a német Rheinmetallt

Leopard 2 A4HU harckocsi bemutatója a zalaegerszegi ZalaZONE Rheinmetall off-road tesztpálya első ütemének átadásakor, 2021. július 15-én. Fotó: MTI/Varga György

Azonos forgalom mellett 10 százalékkal növelte nyereségét a német Rheinmetall hadiipari vállalat, az egyre nagyobb rendelésállománynak köszönhetően pedig a jövőben az árbevétel is nő majd – derül ki a társaság ma nyilvánosságra hozott első negyedéves jelentéséből.

A fegyverekkel és lőszerekkel foglalkozó üzletágnál már az idei első három hónapban is volt forgalomnövekedés, 17 százalékkal 258 millió euróra (a teljes negyedéves forgalom 1,27 milliárd euró volt, a cég autóipari beszállítóként is tevékenykedik). A jelentés szerint ez annak köszönhető, hogy a vállalat nagy mennyiségben adott el lőszereket és hajtóanyagot egy meg nem nevezett nemzetközi ügyfél számára.

Az üzletág 1,15 milliárd euró új megrendelést könyvelhetett el a negyedévben, a rendelésállomány így rekord szintre, 3,79 milliárd euróra emelkedett, és ahogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung is kiemelte a jelentés alapján, ez különösen egy magyar szerződésnek köszönhető. Erről a hazai hírekből többet is lehet tudni, a Rheinmetall – amely márciusban résztulajdonosává vált a kormányzat támogatását is maga mögött tudó 4iG-nek, Zalaegerszegen pedig páncélosokat gyártó üzemet létesít – lőszergyárat épít Várpalotán, és a megrendelt hadianyagok nagy részét ott állítja majd elő.

A szállítás 2023 és 2031 között lesz esedékes, és nem meglepő módon része lesz a csomagnak a magyar kormány által megrendelt Leopard 2 tankok, Lynx gyalogsági harcjárművek, valamint Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackok fő fegyverzetéhez való lőszer. (Az említett páncélosok közül pedig a Lynxeket Zalaegerszegen gyártja majd a német cég.)

A Rheinmetall az év egészére csoportszinten 15-20 százalékos forgalomnövekedésre számít, ha valóban elkezdődik a német hadseregnek a kormány által – Ukrajna orosz megtámadását követően – beharangozott haditechnikai korszerűsítése.

