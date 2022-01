A legjobban utált kütyü velünk marad, és egyre jobb lesz

Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A távirányítókat sokan nem szeretik, egészen szerteágazó okokból. A rengeteg gomb miatt nehéz megtanulni a kezelésüket, legendásan könnyen vesznek el a lakásban – például besüllyednek a fotel párnái közé -, megrágja őket a kutya, és mindig olyankor merülnek le, amikor nincs otthon tartalék elem. Gyakran azt sem könnyű megállapítani, hogy tényleg lemerültek-e, vagy csak érintkezési problémáról van szó.

Emiatt sokan azt gondolták, hogy a távirányítók kihalnak, hiszen az okosnak mondott készülékek többségét telefonos alkalmazásokból is lehet vezérelni. A jelek szerint azonban nem ez történik, ehelyett jócskán megváltoznak a legújabb televíziókhoz adott távirányítók. A január eleji CES-en (a háztartási és szórakoztató elektronikai cikkek egyik legfontosabb, Las Vegas-i kiállításán) némelyik új tévénél érdekesebbnek bizonyult a hozzá adott távkapcsoló a Wall Street Journal cikke szerint, mivel új, izgalmas funkciókkal látták el őket, és kiküszöbölték néhány régi, bosszantó tulajdonságukat.

A komolyabb Samsung készülékeket például olyan távirányítóval szállítják, amely a tápellátását fényből, illetve a lakásban működő rádiófrekvenciás eszközök – mint a router – gerjesztette rádióhullámokból oldja meg, így megúszható az elemcserével járó környezetterhelés és kényelmetlenség. Az elkallódó kapcsolók könnyebb megtalálását pedig például a Sony megoldása segíti, a japán cég új távirányítói a megfelelő hangutasításra fény- és hangjelzésbe kezdenek.

Nem csak a csúcskészülékekre jellemző tendencia, hogy változik a távvezérlők kinézete is: míg az elmúlt húsz-harminc évben egyre több gombot zsúfoltak rájuk a gyártók – igyekezvén a készülékek összes funkcióját vezérelhetővé tenni róluk –, mostanában az egyszerűségre, csak a leglényegesebb gombok elhelyezésére törekszenek.

A vállalatok jó okkal dolgoznak a távirányítók fejlesztésén, hiszen a piac még mindig igényli őket, sokan ugyanis nem kaptak rá az okostelefonos alkalmazások ilyen célú használatára. Ezt például a Google is kénytelen volt belátni a Chromecast értékesítésekor: az eleinte távirányító nélkül forgalmazott multimédiás eszközhöz hét év után már kapcsoló is jár – sokan vannak ugyanis, akik tévénézés közben nem akarnak váltogatni például az üzeneteik és készülékük applikációja között a telefonjukon. Persze vannak olyan készülékek is – például az Amazon Fire TV berendezése –, amelyek távirányítót és alkalmazást sem igényelnek, ezek helyett a felhasználó hangvezérléssel állíthatja működésüket.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNehogy kidobd a régi képcsöves tévédet, lehet, hogy többet ér, mint egy újSokan akár fizetnének is azért, hogy valaki megszabadítsa őket a régi tévéktől és monitoroktól, miközben némelyik típusért egy új lapostévé árát is kifizetik a piacon.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEltűnnek a hűtőszekrények a tehetős háztartások konyháibólA táplálkozási és a társasági szokások megváltoztatták a konyhák szerepét a háztartásokban, a modern konyhában már nincs helye hagyományos hűtőszekrénynek, legalábbis a tehetősek körében.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgyre többen veszik elő a kazettás magnókatÜzletileg ugyan még mindig nem jelentős a magnókazetták piaca, de a világjárvány furcsa módon felerősíti a növekedést.

Tech elektronikai eszközök okostelefon szórakoztató elektronika távirányító Olvasson tovább a kategóriában