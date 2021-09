Eltűnnek a hűtőszekrények a tehetős háztartások konyháiból

Fotó: AFP/Europress

Nincs egyszerű dolguk a vendégeknek, ha jégkockát vagy egy hideg italt szeretnének kivenni a hűtőből a jobb módú amerikai háztartásokban a New York Times cikke szerint. Egy hírességekhez is bejáratos lakberendező elmondta a lapnak, hogy a múlt század közepe óta jól ismert és alapvetően változatlan kinézetű nagy konyhai gépeket mostanra kivétel nélkül igyekeznek a bútorzatba rejteni az ügyfelei, a Magyarországon is jól ismert, konyhaszekrénybe építhető készülékek a legnépszerűbbek.

A mostani divat szerint épített konyhák egyre inkább az 1800-as évek szatócsboltjait idézik, ebbe a miliőbe pedig egyáltalán nem illik bele egy hatalmas fémből készült hűtőszekrény, sokak szerint még akkor sem, ha faborítás fedi. Persze mindez nem jelenti, hogy ne lenne hűtő ezekben a konyhákban, a legmodernebb elvárások alapján készült bútorokban egy-egy hűtött fiókban lehet elhelyezni a romlandó ételeket és az italokat. Ezek kialakítása pedig leginkább az utóbbiak tárolásának kedvez, többnyire a hűthető tér kétharmadába borokat és más italokat szándékoznak elrakni a megrendelők.

Igaz, a háztartások rejtettebb zugaiban – például az alagsorban vagy a garázsban – még gyakran megtalálhatók a hagyományos hűtőszekrény-óriások, de ezek használata is változóban van. Az organikus táplálkozás és a friss ételek iránti igények fokozódásával egyre kevesebb étel kerül a hűtőkbe, főleg fagyasztókba, amelyekben jobbára már csak fagylaltot, esetleg jeget tárolnak a jómódban élők. Az amerikai háztartásokban gyakran a hűtő funkciója volt a jégkocka-készítés és a csapvíz tisztítása, de ezeket most már jellemzően a mosogató környékén elhelyezett, sokszor látványos készülékek végzik el.

Nemcsak a megváltozó étrend, hanem a konyha átalakuló szerepe is indokolja, hogy az egykor jellemzően a helyiség enteriőrjét meghatározó hűtőszekrények eltűnőben vannak az amerikai lapnak nyilatkozó dizájnerek szerint. A jómódban élő háztartásokban a nappali helyett egyre inkább a konyha adja a kötetlenebb összejövetelek helyszínét, ahelyett, hogy a főzésnek biztosítana teret: a konyhaszigeteket például már nem munkaterületként, hanem zömmel étkezőasztalként használják. Mindez pedig lassacskán lecsorog a társadalom kevésbé fényűző rétegeibe is a hírességek Instagram-bejegyzései és az életmódjukat firtató műsorok jóvoltából.

