Már jövőre eladhatják az utolsó benzines új autót egy európai országban

Norvégiában egy ideje már a Tesla Model 3 a legnépszerűbb modell az új autók között. Fotó: AFP/Europress

Bár Norvégia eredetileg 2025-re vállalta a tisztán belsőégésű motoros autók kivezetését, az eladások olyan meredeken zuhannak, hogy ez a dátum – amely pedig kivételesen korai világviszonylatban – valószínűleg csak szimbolikus lesz.

Ha az elmúlt évek eladási trendjei folytatódnak, már 2022 közepére megszűnik a kereslet a csak benzines vagy dízelhajtású autókra Norvégiában – közölte a Norvég Automobil Szövetség. Júliusban a norvég piacon már 64,1 százalék volt az alacsony károsanyag-kibocsátású autók aránya, a benzines és dízelautók együtt sem érték el a 8,5 százalékot. (A szövetség előrejelzése az úgynevezett mild hibrideket, vagyis a külső áramforrásra nem kapcsolható hibrid autókat is a nem tisztán belsőégéssel működő kocsik közé sorolja.)

A meredek esésben az is benne van, hogy az állam keményen megadóztatja a csak belsőégésű motoros autókat, ezért az elektromos és hibrid modellek már most is olcsóbbak – európai szinten az előrejelzések ezt 2030-ra prognosztizálják.

A szövetség által közölt lista szerint egyébként idén Norvégiában a Tesla Model 3, a hibrid Toyota RAV4 és a Volkswagen ID.4 voltak a legnépszerűbb típusok.

Várhatóan Norvégia nem fogja teljesen betiltani az új benzines és dízel gépjárművek eladását, ahogy például azt Kalifornia, New York vagy éppen Brüsszel 2035-től tervezi, és a hagyományosan pöfögő autók még sok évig cirkulálnak majd a használtautó-piacon. Az új kocsikat forgalmazó kereskedőknek viszont a fenti tendenciák alapján lassan nem éri meg készleten tartani ezeket az autókat, ezért tűnhetnek el a kínálatból kifejezett tiltás nélkül is.

Európa többi része messze nem tart ott, ahol Norvégia, de a trend ugyanaz. Épp a múlt hónapban történt meg először, hogy európai szinten már több elektromos autót értékesítettek, mint dízelt. A Jato Dynamics statisztikái szerint a tisztán vagy részben elektromos hajtású autók már a teljes piac 21 százalékát teszik ki. Ugyanakkor az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint 2021 második negyedévében Európában az összes eladott autó bő kétharmada dízel vagy benzines volt.

