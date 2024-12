Az osztrák fizetést könnyebb elérni, mint az osztrák boldogságot

Egyre többen választják az Ausztriát új otthonuknak. A szomszédos ország magasabb életszínvonala és főként a magasabb fizetések vonzóak a magyarok számára. De vajon valóban boldogabbak-e az ausztriai magyarok, mint ha itthon maradtak volna? Az Ausztriában élő magyarok úgy nyilatkoztak, hogy a kiköltözés előtti elégedettségük az életükkel az 5,9-6 körüli volt, tehát országos átlag alatti, és jelenleg Ausztriában pedig ez 7,4-re növekedett – mondta el a G7 Podcastban Németh Ádám, az Osztrák Tudományos Akadémia Urbanisztikai- és Regionális Kutatások Intézetének kutatója.

A fenti számok alapján egyértelműnek tűnik, hogy aki Magyarországról Ausztriába költözött, annak sokat javult az élettel való elégedettségük. De valójában még ez a szint is elmarad a 7,9-es átlagtól, ami Ausztriában az országos átlag volt 2022-ben. A MIGWELL nevű kutatás részletes eredményeit ezen a honlapon lehet megismerni.

A kivándorolt elégedettsége magasabb a magyarországi 6,8-6,9-es értéknél. A jóllét mérése és az eredmények értelmezése nem egyszerű, ahogy erről Németh Ádám részletesebben is beszélt az adásban. A szubjektív jóllét mérésének három pillére van.

Kognitív dimenzió: ez az általános, illetve az életkörülmények bizonyos aspektusaival kapcsolatos elégedettségre vonatkozik. Mérik többek között a jövedelemmel, lakhatással, egészséggel és szociális kapcsolatokkal való elégedettséget is. Erre jellemzően egy 0 és 10 közötti értéket kell adni. Affektív dimenzió: ez az érzelmi, hangulati állapotot térképezi fel. Megkérdezik az embereket, hogy az elmúlt négy hetükre gondolva milyen gyakran éreztek például boldogságot, levertséget, magányt, vagy stresszt. A válaszok a „mindig” és „soha” közötti skálán szóródnak. Eudaimonikus dimenzió: azok a tevékenységek, amelyeket az emberek önmagukért választanak valamilyen belső motiváció miatt, és közben úgy érzik, kiteljesednek, szintén növelik a jóllétet. Kulcsfogalmak: a tartalmasnak, hasznosnak tartott élet, önbecsülés, önazonosság és önmegvalósítás.

Az alábbi grafikon az európai országokat mutatja be az alapján, hogy hol mennyire érzik magukat jól az emberek. Itt is látszik, ez nem csak az egy főre jutó GDP-től vagy a jövedelem nagyságától függ: Románia és Lengyelország a kontinens legboldogabb országai közé tartoznak, miközben nem a leggazdagabbak.

Az ausztriai magyarok esetében a jóllétükre a transznacionális életformájuk is hatással lehet. Ez egy viszonylag új fogalom a migrációkutatásban, és azokra vonatkozik, akik két vagy több országban egyszerre vannak otthon, és emiatt bizonyos mértékig több helyhez is kötődnek. A kapcsolati hálójuk egyre nagyobb távolságokat fed le országhatárokon át, a családtagjaik több országban szóródnak szét, és gyakran több háztartást is fenntartanak, azok között kisebb-nagyobb rendszerességgel ingáznak.

Az adatok azt mutatják, hogy az Ausztriában élő magyaroknak körülbelül kétharmada továbbra is fenntart lakcímet vagy háztartást Magyarországon. Döntő többségüknek továbbra is megmaradt a magyar baráti, ismeretségi köre. Legalább a felük egy évben minimum négyszer-ötször, tehát kvázi legalább kéthavonta hazalátogat Magyarországra.

– mondta erről Németh Ádám.

Az erős kapcsolatot az is mutatja, hogy az ausztriai magyarok 47 százaléka utal haza pénzt, illetve támogat egy Magyarországon élő családtagot. Az interjúk tapasztalatai alapján az ausztriai magyarok azonban egymásról gyakran nincsenek jó véleménnyel, és nem is igazán segítik egymást – ez eltér más migráns csoportoktól, ahol jobban jellemző a segítségnyújtás.

A kutatási adatok egyik legérdekesebb eredménye, hogy

a Bécsben élő osztrákok összességében véve kevésbé elégedettek az életükkel, mint az ország más tartományaiban élők.

Az Economist szubjektív elemekre épülő, a helyi lakosság életminősége helyett a multik külföldi kiküldetésben lévő (expat) kollégáinak igényei alapján összeállított listája szerint Bécs rendre a világ egyik legélhetőbb városa. A városi boldogsági lista azonban más mutat, mint a városban élők saját életével való elégedettsége. Ausztrián belül a bécsi osztrákoknál a legalacsonyabb a boldogság szintje.

