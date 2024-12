Nem érdemes várni a drága lakáshitelek kiváltásával

(A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.)

Nincs esély arra, hogy a közeljövőben tovább csökkenjenek a lakáshitelek kamatai, miután az ezen a piacon irányadó bankközi kamatok ereszkedése is megállni látszik. Sőt, egyes bankok már kisebb mértékben drágítottak is a lakáshiteleiken, így aki régebbi, kedvezőtlenebb feltételű kölcsöne kiváltásán gondolkodik, annak nem érdemes tovább várnia.

Az elmúlt két évben jelentős mértékben csökkentek a lakáshitelek kamatai: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a forintban nyújtott, piaci feltételű kölcsönöknél a 2023 elején mért, bőven tíz százalék feletti átlagos értékről idén októberre 6,7 százalékra ereszkedett a szerződésekben szereplő átlagos ráta.

A tavaly januári, lokális csúcshoz képest elért közel négy százalékpontos előny egy ideig várhatóan már nem nő tovább. A lakáshitelek forrásköltségét meghatározó, 10 éves BIRS mutató értéke a szeptember végi, 5,75 százalékos értékről ugyanis fokozatosan emelkedni kezdett, és e cikk írásakor – december 11-én – 6,41 százalékon állt. (November elején egyébként előfordultak ennél jóval magasabb, 7 százalék környéki BIRS értékek is.) A most 6,5 százalék környékén ingadozó 10 éves BIRS-értéket látva pedig látható, hogy elfogyott a mozgástér, hiszen a referenciaértékhez képest még felárat is kellene tenni a kamatokra.

Ha pedig nem enyhülnek a kondíciók a hosszú lejáratú bankközi finanszírozásban, arra is számítani kell, hogy a bankok emelni kényszerülnek a lakáshiteleik kamatait. Éppen ezért azoknak a lakáshiteleseknek, akik a csúcskamatokat hozó, 2022-es, 2023-as évben vették fel a piaci kölcsönüket, érdemes már most lépniük, hiszen lehetséges, hogy ezt később csak kedvezőtlenebb feltételekkel tehetik majd meg.

Ketten már emeltek

Két jelentősebb lakáshitelpiaci szereplő a közelmúltban már bejelentette, hogy enyhe mértékben ugyan, de változtat a kondíciókon.

A Raiffeisen Bank december elsejével emelt 20 bázisponttal a lakáshitelei kamatain, így a 6,59 és 7,24 százalék közötti sávból a 6,79 és 7,44 közötti sávba emelkedett a kamat. (Az emelés érinti a kiváltásra fordítható lakáshitelt is.)

Az elérhető kamatkedvezmények ugyanakkor változatlanok: ha az adós helyben vezetett számlájára legalább a minimálbér összegének megfelelő jóváírás érkezik, 0,35 százalékos kamatkedvezményt kap, a 400 ezer forintot elérő havi jóváírásnál további 0,1, a legalább 700 ezer forintosnál pedig további 0,3 százalékpontos kamatkedvezmény jár. A bank emellett december 3-tól bevezette a 15 és 20 éves futamidejű, végig fix kamatozású lakás- és szabad felhasználású jelzáloghiteleket is, amelyeknél szintén érvényesíthetők különböző kamatkedvezmények.

Az MBH Bank – a jelenlegi piaci helyzet és a hosszú pénzpiaci hozamok növekedése miatt – szintén emelt a kamatokon a piaci feltételű lakáshiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleinél. Az emelés mértéke a 10 éves kamatperiódusú kölcsönöknél egységesen 20 bázispont, a végig fix kamatozásúaknál pedig 50 bázispont. Ennek nyomán a 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél 6,89 százalékra emelkedett az elérhető legkedvezőbb éves kamat, amelyhez egyébként legalább 30 millió forintos hitelösszeg és 700 ezer forintos jövedelem szükséges.

Maradnak a kamatkedvezmények

Az árazást befolyásoló körülmények kedvezőtlenebbé válása ellenére persze a verseny változatlanul nagyon erős a lakáshitelek piacán, és több piaci szereplőnél is érhetők el kamatkedvezmények a sztenderd kondíciókhoz képest.

Az Erste például 0,2 százalékpontos kamatkedvezményt nyújt abban az esetben, ha a piaci lakáshitel mellé babaváró kölcsönt is igényel az ügyfél, de ugyanekkora engedményt érhet a törlesztésvédelmi biztosítás megkötése is. Így az Ersténél akár 6,19 százalékos éves kamat is elérhető a bank honlapján működő kalkulátor adatai szerint. A kezdeti költségekből nem kell megfizetni a folyósítási jutalékot és a Takarnet díját, míg az értékbecslési díjat, valamint a közjegyzői okirat díját (50 ezer forintig) visszatérítik. Ráadásul érvényben van még december 31-ig egy akció is a lakáshitelekre vonatkozóan, mely szerint 100 ezer forint jóváírás jár, ha a lakáshitel mellé CSOK Pluszt is igényel az ügyfél.

A K&H 0,1 százalékpontos kamatkedvezményt adhat a helyben kötött, a feltételeknek megfelelő vagyonbiztosításért cserébe, de élet- vagy törlesztésvédelmi biztosítással 0,2 százalékpontos diszkont is elérhető.

Az OTP Banknál nemrég hosszabbították meg a Hűség kamatkedvezményt, amelynél a jövedelem nagyságától függ az adható engedmény mértéke: ennek maximális mértéke 1,2 százalékpont, ám ehhez legalább havi 1,3 millió forintos jövedelemmel kell rendelkeznie az ügyfélnek. Jelentős, 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt ad az OTP emellett a prémium- és privátbanki ügyfeleknek, illetve azoknak, akik CSOK Plusz hitelt is igényelnek a piaci kölcsön mellett.

A MagNet Banknál kamatkedvezmény jár, ha a lakáshiteles ügyfél igazolt, munkabérből származó jövedelme meghaladja a 300 ezer forintot, és az is előnyt jelent, ha az ügyfél jövedelme helyben vezetett számlára érkezik. A MagNet Banknál az is kedvezménnyel járhat, ha az ügyfél részt vesz valamelyik közösségi célú programban: mindezek nyomán akár évi 6,3 százalékos kamat is elérhető a pénzintézet lakáshitelénél.

A Gránit Bank minden különösebb feltétel nélkül kínál igen kedvező, 6,18 százalékos éves kamatot a lakáshitelénél, kicsivel 6,5 százalék alatti teljes hiteldíj mutató mellett. A pénzintézetnél öt perc alatt elvégezhető az előzetes hitelbírálat, miközben több, a hitel felvételéhez kapcsolódó induló költséget is átvállal, illetve elenged a bank. Az ily módon nyújtott kedvezmények értéke százezer forint a pénzintézet honlapján szereplő tájékoztató szerint.

Az UniCredit Bank a Stabil Kamat nevű lakáshitelénél – az induló díjkedvezményeken felül – több, kamatkedvezményt tartalmazó csomagot is kínál: a legnagyobb engedményt biztosító, „TOP prémium aktív-kamat” kedvezmény érvényesítéséhez a pénzintézet honlapján szereplő tájékoztató szerint az szükséges, hogy a hitel törlesztésére szolgáló, az UniCredit Banknál vezetett számlára havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen átutalásból, és az ügyfél rendelkezzen az előírt paramétereknek megfelelő hitelfedezeti és vagyonbiztosítással.

Nagyon viszik a lakáshiteleket

Az MNB adataiból mindenesetre az látszik, hogy a mostani piaci kamatszintek már megfelelőek az erős kereslet fenntartásához. A jegybanki statisztikák szerint 2024 első tíz hónapjában már több mint 1120 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződéseket a pénzintézetek, ami majdnem két és félszer annyi, mint egy évvel korábban.

Ezzel a teljesítménnyel pedig már szinte biztosan megdönti az eddigi, 2021-es rekordját a lakáshitelek piaca: akkor – részben az MNB Zöld Otthon Programja miatt – egy év alatt valamivel több mint 1300 milliárd forintnyi lakáshitelt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

