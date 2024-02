A háborútól az aszályon át az inflációig mindenféle probléma összeadódik a gazdatüntetések hátterében

Fotó: AFP/Europress

Gazdatüntetések zajlanak szerte Európában, tegnap az Európai Parlament brüsszeli épületénél már a rendőrök is közbeléptek, és egy nappal korábban Orbán Viktor mutatkozott kampányba illő módon a tüntetőkkel. A gazdák a már most is növekvő költségek és a csökkenő haszon mellett az éghajlatváltozás elleni uniós intézkedések miatt a helyzetük további romlására számítanak.

Háttér: a termelők kiadásai – főleg az energia, a műtrágya és a szállítmányozás tekintetében – számos uniós országban megemelkedtek, különösen azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát. A kormányok és a kereskedők ugyanakkor igyekeznek fellépni az emelkedő élelmiszerárak ellen a rendkívüli infláció időszakában.

Számokban: 2022-ben látványosan elmaradt a gazdálkodáshoz szükséges termékek és szolgáltatások árnövekedési ütemétől a mezőgazdasági termékek áremelkedése az Európai Unióban, majd tavaly hasonló dinamikával mérséklődött a gazdálkodók kiadási és bevételi oldalán is az árak emelkedése – a 2022-ben elszenvedett profitkiesést tehát nem tudták behozni a gazdák.

Miért fontos ez? A szorult gazdasági helyzetben különösen rosszul érintette az európai mezőgazdaságot egy sor további tényező, mint például

a szárazság, ami 2023-ban már tavasszal éreztette a hatását, és főleg a kontinens déli részén tett be a termelésnek: a dél-spanyolországi víztározók mindössze négy százalékos kapacitással működtek, míg a görög mezőgazdaság éves bevételének mintegy húsz százaléka vált az erdőtüzek áldozatául.

ami 2023-ban már tavasszal éreztette a hatását, és főleg a kontinens déli részén tett be a termelésnek: a dél-spanyolországi víztározók mindössze négy százalékos kapacitással működtek, míg a görög mezőgazdaság éves bevételének mintegy húsz százaléka vált az erdőtüzek áldozatául. A gabonaimport: az unió feloldotta az olcsó ukrán terményekre vonatkozó kvótákat és vámokat az orosz inváziót követően, ami a piaci következmények mellett politikai szempontból is érzékeny kérdéseket vetett fel elsősorban Kelet-Közép-Európában – ugyanakkor nyugaton a tengerentúli import vált ki egyre nagyobb haragot.

az unió feloldotta az olcsó ukrán terményekre vonatkozó kvótákat és vámokat az orosz inváziót követően, ami a piaci következmények mellett politikai szempontból is érzékeny kérdéseket vetett fel elsősorban Kelet-Közép-Európában – ugyanakkor nyugaton a tengerentúli import vált ki egyre nagyobb haragot. A szigorodó szabályok: ezek részben a klímasemlegesség 2050-ig történő elérését célozzák, és sok érintett szerint igazságtalan terhet rónak a mezőgazdaságra, ráadásul gazdaságilag fenntarthatatlan pályára állítják a termelőket – a mezőgazdaság azonban az uniós üvegházhatású gázkibocsátás 11 százalékáért felelős.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAz ukrán gabona csak bűnbak, miután nem jött be a háborús spekulációA gabonaimport-vita eszkalálódását legalább annyira belpolitikai tényezők befolyásolták, mint a tényleges piaci folyamatok.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Pénz élelmiszer-infláció gazda mezőgazdaság tüntetés Olvasson tovább a kategóriában