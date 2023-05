Egyre kevesebbet érnek a támogatott hitelek, mégis egyre nehezebb lakáshoz jutni nélkülük

Úgy utazgatnak az EU-ba az oroszok, mintha nem is lenne háború Ukrajnában, és ez nem a magyar vízumkiadásnak köszönhető. Azért így is megtaláltuk a különutas magyar külpolitika lenyomatát.

Több a jelentkező, mint tavaly és tavalyelőtt, de több ok miatt hosszú távon így sem biztosított az utánpótlás, a szaktanárhiány pedig már most is jelentős.