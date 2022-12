Rengeteg üres irodát lehetne lakássá alakítani, de állami ösztönzés nélkül erre aligha kerülhet sor

Fotó: AFP/Europress

Közel 93 millió négyzetméternyi irodaterület áll üresen az Egyesült Államokban, miközben több, mint hárommillió lakóingatlan hiányzik az amerikai ingatlanpiacról – a két probléma összehangolt megoldásán igyekeznek politikusok és üzletemberek, azt remélve, hogy a piac 13 százalékát kitevő kihasználatlan állománynak legalább egy részét alkalmassá lehet tenni lakáscélokra a The Wall Street Journal cikke szerint.

Az irodák lakássá alakítása egyáltalán nem egyszerű, az irodaházak tervezése ugyanis egészen más alapelvek mentén történik, mint a lakóházaké. Például a falak sokkal távolabb esnek egymástól, ugyanakkor oszlopok szabdalhatják szét a nagy tereket, és az ablakok elhelyezkedése, nyithatósága is gondot jelenthet. Az átépítés tehát sok pénzbe kerülne, miközben az irodafejlesztés eleve nagyobb pénzeket megmozgató üzlet a lakásépítésnél – anyagilag tehát gyakran inkább megéri vadonatúj lakóingatlanokat felhúzni a meglévő irodaépületek használata helyett.

New York-ban a Moody’s mérte fel, hogy mennyire lehet kifizetődő az irodák lakássá változtatása, és a vizsgált épületek mindössze három százalékánál találták üzletileg megvalósíthatónak az átalakítást az elemzők. A lakásbérleti árak ugyanis az irodabérleti díjak 36 százalékára tehetők, és a tulajdonosoknak még áldozniuk is kellene a lakások kialakítására. Washingtonban egy lakó- és irodaházakat is kezelő vállalat végzett hasonló elemzést, az eredményeik szerint nagyjából húszból egy irodaépület esetében merülhet fel a gazdaságos átalakítás lehetősége.

Mégis, az irodapiac lassulásával egyre többször vált rentábilissá a lakássá alakítás, így már van némi tapasztalat ezekkel a projektekkel.

Chicago-ban például egy évtized alatt megháromszorozódott az Loop nevű központi üzleti negyed lakossága, és most már meghaladják a helyi lakásbérleti díjak a pandémia előtti szintet, sokan elkezdték ugyanis értékelni, ha csak egy sétányi távolságra élhetnek a munkahelyüktől.

Sőt, már a kilencvenes években is voltak hasonló kezdeményezések, New York és Philadelphia például adókedvezményekkel biztatta az ingatlantulajdonosokat az irodák lakássá változtatására – a program Philadelphia-ban a belvárosi lakosság 55 százalékos növekedésével járt. Hasonló kormányzati ösztönzőkre most is szükség lenne egy washingtoni ingatlanbefektető szerint, különben piac alapon csak lassacskán zajlanának le az átalakítások.

