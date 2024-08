Négyezer lakó 12-13 szintes budapesti tornyokban, de még ez is csak bemelegítés a rozsdaövezeti programban

A City Pearl lakópark makettje. Fotó: MTVA/Bizományosi: Balaton József

Beadták a kérelmeket ahhoz, hogy Budapesten az egykori Közvágóhíd helyén épülő City Pearl lakónegyed további részeit is fel lehessen húzni – írta nemrég a Népszava.

Miért fontos ez? A rozsdaövezetekben nagyméretű fejlesztéseket valósítanak meg adott esetben kormányhoz közel álló fővállalkozók, sok szempontból rendkívül előnyös feltételek mellett, a Népszava pedig ezúttal arra is emlékeztet, hogy a City Pearl első két üteménél a környezeti vizsgálatoktól lényegében el is tekintettek, a továbbiakban is erre lehet számítani.

A kérelem alapján az első két ütemben 8,5, a további négy ütemben pedig 15 százalékos lesz a zöldfelületek aránya, és 4000 új lakója lehet a 12-13 szintes házaknak.

Felülnézet: a kormány 2021 végétől kezdve rendeletben jelöl ki és minősít nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek rozsdaövezeti akcióterületeket. A hatósági eljárásokhoz rövid határidőket és sok esetben sajátos külön szabályokat rendel, amelyek megkönnyítik és gyorsítják az építkezéseket.

Eddig 54 ilyen nagyberuházás területét jelölték ki, de csak tíz van a fővároson kívül. Becslések szerint összesen 20 ezer új lakás épülhet a területeken.

Alulnézet: a lakások vonzerejét a vevők felé is alaposan megnövelték, az 5 százalékos áfát ugyanis vissza lehet igényelni a gyerekek számától és a csok támogatás formájától függetlenül. Elvileg ez csak a 2024 végéig építési engedélyt szerző beruházásokra érvényes, de nem kizárt, hogy a jövőben is megmarad, amikor minden más ingatlannál visszaáll a 27 százalékos áfateher.

Az elsőként kijelölt rozsdaövezeti fejlesztés a budapesti Láng negyed a Váci út mellett, amelynek beruházója a közvetetten Ruszlan Rahimkulovhoz köthető Southblaze Kft. Itt akár 18 emeletes toronyház is épülhet.

az Adnan Polat török üzletemberhez köthető AFD Real Estate Kft. Rozsdaövezeti fejlesztés lesz a Rákosrendező területére tervezett, Dubajra hajazó beruházás is, amelynek keretében akár 50 ezer lakás is épülhet. Ha megvalósul, minden bizonnyal ez lesz messze a legnagyobb rozsdaövezeti projekt.

