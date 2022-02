Cowboy befektetők kíméljenek, avagy miért épül másképp egy városrész Hollandiában, mint Magyarországon?

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Mutatunk egy képet, amely annyira holland, hogy hollandabb már aligha lehetne. Van rajta egy biciklis, aki egy széles biciklisávban teker, a mindenhol szigorúan sík terepet egy csatorna szeli ketté, amelynek egyik oldalán vöröstéglás épületek állnak, alattuk a csatornán pedig mobil úszó házak sorakoznak.

A kép Utrecht városában készült, és ha lemegyünk a csatornának az úszó házakkal szemben lévő partjára, akkor azt is láthatjuk, hogy ezek az egyébként meglehetősen drága, vízen lebegő lakások széles, nagy, beépítetlen területre néznek. Még ha ez nem is feltétlenül szép látvány, az biztos, hogy jelenleg nagy csendet és nyugalmat biztosít, de azzal sem kell számolnia a lakóknak, hogy a délutáni napsütést ne élvezhetnék a nappalijukban.

Csakhogy hamarosan ez már nem feltétlenül lesz így, a mostani nagyrészt beépítetlen, főleg ipari ingatlanoknak helyt adó hatalmas területre egy új városrészt húznak fel. Az úszó házak lakói egy-két éven belül ezt fogják látni, ha kinéznek az ablakon:

A csatorna partjára tervezett új városrész neve Merwede, és hogy mekkora projektről van szó, azt jobban látni, ha megmutatjuk a területet a tervezett beépítéssel felülről is:

Teljes kiépítettségben 10 ezer lakás lesz a területen, egyelőre az első ütemek fejlesztése indult el, 6 ezer lakással. (Csak összehasonlításképp: a budapesti Kopaszi-gátnál épülő Budapart fejlesztésben 3 ezer lakás lesz, amit többezres irodaházak egészítenek ki, vagyis összességében annál jóval nagyobb beruházásról van szó.)

Az Amszterdamhoz és Rotterdamhoz is elérhető távolságban lévő, kiváló közösségi közlekedési kapcsolatokkal bíró, nem mellesleg egyetemi város Utrechtben hosszú ideje súlyos lakáshiánnyal küszködnek, ezen akar a városvezetés a Merwede projekttel jelentősen enyhíteni.

A terület egyébként annak ellenére, hogy félig-meddig barna, ipari zóna, egyáltalán nincs messze a városközponttól. A hivatalos anyagok szerint helyi busszal 4, biciklivel 9, sétálva pedig 24 perc alatt lehet beérni a központi pályaudvarra (az autós közlekedés idejét nem közlik, nem véletlenül, erről később írunk), de amikor ott jártunk és biciklivel kipróbáltuk, azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag pár perc alatt elértük a terület közelebbi végét.

A nagy hollandiai biciklis forgalom miatt ennek jóval nagyobb jelentősége van, mint azt magyar fejjel gondolnánk. A környék lakosai ugyanis nem az autós, hanem a megnövekedett kerékpáros forgalomtól tartanak elsősorban (becslések szerint napi 14 ezer biciklis utazás lesz a városrész és a városközpont között). Emiatt a csatornákon több új hidat is kell építeni, ami nem tetszik a lakóknak, és jelen állás szerint sikerült is elérniük, hogy az új hidak elhelyezését terveztesse át a fő megbízó, azaz a város. (A helyiek érdekérvényesítő képességét jelzi az is, hogy elérték, a legnagyobb, 100 méter magas épületek kerüljenek messzebb a csatorna partjától, hogy az úszó házak ne legyenek állandó árnyékban.)

Az utrechti vasútállomásnál van egyébként a világ legnagyobb biciklitárolója, ebben 12 500 kerékpárt lehet egyszerre elhelyezni, de az ingázók miatt szükség is van rá. Akit a létesítmény részletesebben érdekel, annak az alábbi videót ajánljuk, de vigyázat, majdnem 15 percig barangol az építményben a készítője.

Hogyan lehet ebben a parkolóban délután megtalálni azt a biciklit, amit reggel letettek oda? – tettük fel a kérdést holland vezetőnknek, aki azt mondta, a használók többsége reggel lefotózza a garázs eligazító tábláját, és úgy talál vissza délután, de egyre népszerűbbek az olyan okos biciklicsengők is, amelyek mobilapplikációból megcsörrenthetők.

Visszatérve a Merwede városrészre, a bicikli azért is fontos kérdés ott, mert úgy tervezték meg, hogy autót tartani nagyon nehéz és költséges lesz. Míg például a magyarországi nagy ingatlanfejlesztéseknél mindig gondolnak arra, hogy a lakásokhoz megfelelő kapacitású teremgarázsokat (és egyébként most már biciklitárolókat is) építsenek, Utrechtben ez szóba sem jöhet. Pedig Merwede teljes lakossága a várakozások szerint körülbelül 25 ezer fő lesz, vagyis ezt a projektet úgy kell elképzelnünk, mintha mondjuk Siófok vagy Kazincbarcika teljes lakosságának kellene úgy élni, hogy a házához lényegében senki sem tudna behajtani autóval.

A tervezőiroda képviselői azt magyarázták nekünk, hogy természetesen a környezetvédelmi szempontok miatt lesz ez így, de úgy gondolják, hogy itt eleve mindenki tisztában lesz az adottságokkal, amikor megveszi a lakást, másrészt autóra tényleg nem lesz szükség. A város felturbózza a helyi tömegközlekedést a területen, de amúgy is mindenki biciklizik, végső soron pedig a városrész szélén lesznek autómegosztó cégek a parkolóikkal. Ha nagyon kell az autó, akkor azokat lehet majd használni. A lakók saját autóinak viszont csak minimális számú parkolóhelyet terveztek, és azokat is direkt nagyon drágán fogják adni.

A legnagyobb különbség azonban a magyar fejlesztések és Merwede között abban rejlik, hogy Hollandiában a város a projekt első számú szereplője. Márpedig a város nem csak ingatlanbefektetői szemmel nézi a fejlesztést, és a 10 ezer épülő lakás többségét, 60 százalékát nem engedi ki a szabad piacra.

Cowboy befektetőket nem engedünk be

– mondták, amikor ott jártunk.

A 10 ezer lakásból 3500 szociális bérlakás lesz (önkormányzati tulajdonban), de a szabályok szerint további 2500 lakást sem lehet majd kiadni havi 1000 eurónál magasabb bérleti díjért. Mivel Hollandiában a havi 1000 euró meglehetősen nyomott ár egy modern lakásért, ezzel a limittel meg fogják akadályozni, hogy eleve kiadásra vásárolják fel a lakásokat a magánbefektetők. A szabad piaci viszonyok csak a fennmaradó 4 ezer lakásnál érvényesíthetők.

Persze nem minden fenékig tejfel Utrecthben sem. A projekt piaci alapon működő résztvevői (tervező, építő, finanszírozó és különböző ingatlanos cégek) óriási vitákat folytattak a várossal, amíg olyan kompromisszumos megoldásokat találtak, amellyel ők profithoz jutnak, de még tartható marad a szociális lakások és a legfeljebb 1000 eurós lakások aránya is. A Merwede projektet 2018 óta készítik elő, és az első ütem első lakásait várhatóan csak idén ősszel adják majd át.

Emellett van még egy általános (nem Utrecthre, hanem Hollandia egészére érvényes) szépséghibája is a hasonló törekvéseknek. Az olcsó szociális lakások igénybevételéhez természetesen be kell mutatnia a bérlőknek, hogy rászorulnak erre a támogatási formára, és ez rendszerint a fiatal, pályájuk elején járó családokra igaz. A bérleti jog azonban a jelenlegi szabályok szerint határozatlan időre szól, és gyakran fordul elő, hogy az idő előrehaladtával az egykori szerényebb körülmények között élő családok sokkal jobb anyagi helyzetbe kerülnek, ám ennek ellenére sem kell megválniuk az alacsony díjú szociális bérlakásuktól.

Ezt az anomáliát persze sérelmezik azok, akik a szociális lakásokban öreg korukig „ücsörgő” gazdagok miatt nem jutnak ingatlanhoz, de a problémának egyelőre nincs megnyugtató megoldása.

