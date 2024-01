Nem alaptalanul félnek a magyarok az akku-újrahasznosítástól az ólomakkumulátorok esete alapján

Az akkumulátorgyártás hazai és európai terjedését egyre több helyen kísérik az üzemek környezetvédelmi és az egészségügyi hatásaival kapcsolatos lakossági félelmek és az ebből fakadó tiltakozások, amelyek nemrég az akkumulátorok újrahasznosítását tervező beruházásokat is elérték. Egy szlovén vállalat, az Andrada a Miskolc melletti Alsózsolcán akart egy nagyobb feldolgozót létesíteni 10 milliárdos beruházással, egészen letaglózó arányú, 4,7 milliárdos állami támogatás mellett, de ez a helyiek tiltakozását követően meghiúsult; most Sóskúton próbálkoznak.

Az újrahasznosítás fogós kérdés, hiszen egyfelől az akkuipar fenntarthatóságának növelése végett szükséges és hasznos tevékenységről van szó. Másfelől az elhasznált vagy gyári hibás akkuk feldolgozása alacsony haszonnal, jelentős környezetterheléssel, egészségügyi veszélyekkel jár, és a fentiekből fakadóan gazdasági és foglalkoztatási hozadéka is alacsony Győrffy Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójának összefoglalója szerint.

A kockázatokat Magyarország esetében jelentősen csökkenti, hogy hazánkban globális összevetésben szigorú környezet-, egészség- és munkavédelmi szabályok vannak érvényben, és az Európai Unió formálódó akkuipari szabályozása is etalonnak ígérkezik.

A másik oldalon viszont a szabályok betartatásával és a kormány által kiemelten kezelt akkugyártóknak nyújtott kiskapukkal kapcsolatban számos esetben komoly aggályok merültek fel.

Bár ezek jelentősen eltérnek az elektromos autók motorját hajtó, jellemzően lítium-ionos akkumulátoroktól, a feldolgozással kapcsolatos jövőbeli potenciális problémákat illetően hasznos tapasztalatokkal szolgál a belsőégésű motoros autókban is megtalálható, az elektromos rendszerek működtetésére szolgáló savas ólomakkumulátorok újrahasznosítása.

Ez a „körforgásos gazdaság” szempontjából sikersztori, miután az akkuk döntő részét újrahasznosítják, és az új akkumulátorok ólomtartalma szinte kizárólag újrahasznosított forrásból származik. Ugyanakkor az utóbbi években számos kutatás bizonyította, hogy az újrahasznosítók „szennyezési menedékekbe”, azaz laza környezetvédelmi szabályozással bíró fejlődő országokba (vagy tartományokba és városokba) telepedtek, és ott mérhető környezeti és egészségügyi károkat okoztak, sőt a diákok eredményeit is rontották. Utóbbi jelenség azt is felveti, hogy a szennyező ipari tevékenységek ösztönzése még a szegény országoknak sem áll érdekében, mert ezzel humán tőkéjüket és így növekedési kilátásaikat is rontják.

Az ólomakkumulátor-újrahasznosítás hatásai vizsgáló empirikus kutatások egyik csoportja Mexikóval foglalkozik. Itt az Egyesült Államokkal való vámmentes kereskedelem, az amerikai autópiac közelsége és az olcsó munkaerő jelenléte erősen vonzza az autóipari beruházásokat – azaz Mexikó végső soron hasonló szerepet tölt be az amerikai autóipar számára, mint Magyarország a német autóipar számára.

Az akkufeldolgozás esetében további ösztönzőt jelentett, hogy az Egyesült Államok környezetvédelmi hivatala (EPA) 2009-ben tizedére (köbméterenként 1,5 mikrogrammról 0,15 mikrogrammra) csökkentette az ólomkibocsátásra vonatkozó határértéket. Ez elsősorban az ólomakkumulátor-újrahasznosítást érintette, mivel ezek voltak a legnagyobb ipari ólomkibocsátók az országban. Tanaka Sinszuke, Tesima Kenszuke és Eric Verhoogen, a Tufts Egyetem, a Hitocubasi Egyetem és a Columbia Egyetem kutatóinak tanulmánya azt vizsgálta, hogy az intézkedés milyen gazdasági és egészségügyi hatásokkal járt.

A szabályozás szigorítását követően az üzemek körzetében 80 százalékkal csökkent az ólomkoncentráció, az amerikai levegő tehát valóban kitisztult. Ugyanakkor szintén jelentősen, négy év alatt nagyjából négyszeresére nőtt az ólomakkumulátorok mexikói exportja, és az akkumulátor-újrahasznosítás hirtelen gyors növekedésnek indult. Más szóval a szigorúbb szabályok elől a továbbra is 1,5 mikrogrammos kibocsátási határértéket előíró Mexikóba települtek az újrahasznosító üzemek.

