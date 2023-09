Több mint 200 milliárd forintba kerülne a háromgyerekes anyák szja-mentessége

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az V. Budapesti Demográfiai Csúcs első napján a Szépművészeti Múzeumban 2023. szeptember 14-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Újra felmerült az a 2018 óta már többször leporolt ötlet, hogy a háromgyerekes anyákra is terjesszék ki az szja-mentességet, amire azonban a jelenlegi költségvetési helyzetben aligha lenne pénz.

Orbán Viktor csütörtökön a Demográfiai Csúcstalálkozón azt mondta, hogy a háromgyerekes nőkre is kiterjesztik a jelenleg négygyerekesekre vonatkozó személyi jövedelemadó-mentességet.

csütörtökön a Demográfiai Csúcstalálkozón azt mondta, hogy a háromgyerekes nőkre is kiterjesztik a jelenleg négygyerekesekre vonatkozó személyi jövedelemadó-mentességet. Céldátumról ugyanakkor nem beszélt, tréfálkozva annyit mondott, hogy „várja a pillanatot, amikor a pénzügyminiszter ellankad”. Azt is mondta, hogy a családtámogatások első szakasza lezárult, és új intézkedések jönnek, a cél a 2,1-es termékenységi ráta elérése. (Az idei első hét hónapban ez 1,51 volt.)

Előzmények: az ötlet már 2018-ban is napirenden volt, és a négygyerekesekre vonatkozó adókedvezmény 2020-as bevezetésekor is felmerült. Akkor Orbán szintén Varga Mihályra hivatkozott, azt állítva, hogy vitája volt a pénzügyminiszterrel, aki szerint erre akkor nem volt pénz.

Számokban: az Index 2018-as cikke 220-225 ezerre becsülte azoknak a nőknek a számát, akiket érintett volna egy ilyen intézkedés. Az akkori átlagos bruttó bérrel és 15 százalékos szja-val számolva mintegy 130 milliárd forintra becsülték az intézkedés költségét.

Ha szintén a 2016-os mikrocenzusból indulunk ki a potenciálisan érintett nők számát illetően (azóta nincs frissebb adat), a 2023. májusi bruttó átlaggal számolva (567 800 forint) körülbelül 225 milliárd forintra jönne ki az intézkedés éves költségvetési vonzata.

Tágabb kontextus: a 2024-es költségvetés alapján ebben az évben a négygyermekes nők szja-mentessége körülbelül 40 milliárd forintba fog kerülni. Ennél tehát jóval nagyobb tételt jelentene a háromgyerekes kedvezmény, aminek az összege a 25 év alattiak szja-mentességéhez lenne hasonló (ami 180-190 milliárd forint a 2024-es büdzsé szerint).

Egyúttal nagyjából negyedével növelné azt az összeget, amit az állam az szja-bevételekben elenged, ami jövőre összesen 630-655 milliárd forint körül alakul majd.

Mi várható? Ahogy arra Orbán is utalt, egy ilyen költségvonzatú intézkedést nehéz lenne a jelenlegi költségvetési helyzetben tető alá hozni. Ahogy arról részletesebben is írtunk, az idei költségvetés jóval nagyobb lesz a tervezettnél, ami egyben a jövő évi hiánycél teljesülését is veszélyezteti.

