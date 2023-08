Harmatgyenge teljesítményt és bikaerős menetelést is láttunk a forinttól, mit tartogathat az év vége?

Az MNB májusban megkezdte a monetáris kondíciók normalizálását, és körültekintő, óvatos lépésekkel fokozatosan farag kamatelőnyünkből. A kamatkülönbözet persze még most is vonzó, de szűkül, és a várakozások szerint tovább fog szűkülni az euróhoz, dollárhoz, de a régiós vetélytársakhoz képest is. A várható forint kamatvágások már teljes egészében beárazódtak, az elmúlt időszakban megjelent makrogazdasági adatok alapján viszont a piac arra számít, hogy a Fed és az EKB a vártnál hosszabban tartja magas szinten a kamatot. A folyamatosan erodálódó kamatelőny mellett pedig már nem egyértelmű, hogy a régióban melyik devizát válasszuk, mikor szállunk be és mikor zárjuk a pozíciókat.