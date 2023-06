Nem merte a kormány lesokkolni a vásárlókat az árstop nélküli árakkal

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ahogy azt szerdán a G7 megjósolta, kivezetik az árstopot. A kormány úgy döntött, hogy augusztus 1-től megszünteti az árstopot, de nem egyszerre, sokkszerűen, hanem csak fokozatosan vezeti ki – legalábbis így lehet elsőre értelmezni azt, amit Gulyás Gergely miniszter bejelentett a mai kormányinfón.

A pontos részletek cikkünk írásakor még nem ismertek, de két változás lesz:

A kötelező akciók mértékét 10-ről 15 százalékra emelik. Ez abból a szempontból mindegy, hogy a boltok eddig is nagyobb mértékben akcióztak.

A másik, hogy a kilenc árstopos élelmiszer (kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó-étolaj, sertéscomb, csirkemell, csirke far-hát, UHT-2,8% zsírtartalmú tehéntej, tyúktojás és étkezési burgonya) ára már nem lesz fix, azt úgy kell meghatározni, hogy a bruttó beszerzési árból legalább 15 százalékos kedvezményt kell adni.

Nézzünk erre egy konkrét példát: a napraforgó étolaj beszerzési ára jelenleg literenként legalább 1000 forint körül lehet, az egyszerűség kedvéért most ezzel számolunk. A termék árstoppal érintett verzióját eddig a legtöbb nagy boltban 540 forintért kellett eladni. Az új szabály értelmezésünk szerint azt mondja, hogy az olaj 1000 forintos beszerzési árából 15 százalék kedvezményt kell adni, azaz ezentúl legfeljebb 850 forintért lehet kitenni a polcra.

A vevő kontextusából: Ez azt jelenti, hogy a vásárló hirtelen 57 százalékos drágulást fog érezni, ami nagyon sok, de még így is sokkal kevesebb, mintha átmenet nélkül szűnne meg az árstop, hiszen akkor egy pillanat alatt durván 100 százalékos lenne az emelkedés.

Az étolajos példa nagyjából a többi árstopos termékre is állhat, az UHT 2,8 százalékos tej jellemző mai fogyasztói ára például a nagy boltokban 209 forint, és számításaink szerint hirtelen 415 forint közelébe kellene emelkedni a szabadpiaci logika szerint, így viszont elképzelhető, hogy még 300 forint alatt kell tartani a kereskedőknek. A több mint 100 százalékos drágulás tehát nem egy lépcsőben megy végbe, az első lépéssel körülbelül megfelezik az áremelkedést.

Tágabb kontextus: Amellett, hogy ez az intézkedés a vásárlók számára kevésbé drasztikusan szünteti meg az árstopot, arra is jó, hogy a következő hónapok hivatalos inflációs adatait ne lökje meg egyszerre. Az átmeneti kivezetés a statisztikai adatokba is jobban bele fog simulni, és ezt még segíteni fogja az infláció (főleg a magas bázis miatt) várhatóan egyébként is bekövetkező mérséklődése.

