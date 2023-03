Orbán ellen fordult a százezrek által követett milliárdos édességgyáros

„Nagy a csend. Túl nagy! A szomszédunkban ökológiai katasztrófa tombol, olyan természeti összeomlás, mely bennünket is fenyeget. Mégsem szól senki semmit, pár kósza cikken kívül nem ezzel riogatnak a hírek” – tavaly májusban így kezdődött egy hosszú bejegyzés a Facebookon, amely egy milliárdos magyar vállalkozó, Felföldi József oldalán jelent meg.

A bejegyzés a Sajóról szólt, amelynek szlovák szakaszán akkor már három hónapja ömlöttek veszélyes anyagok a folyóba egy bányából. A poszt rengeteg emberhez eljutott: a bejegyzést 10 ezer ember osztotta meg, és Felföldi állítása szerint több millió embert ért el (erről csak az adott oldal kezelőjének van adata).

Az írás megjelenése után pár nappal Felföldi kapott egy hívást, az áprilisi választás után pozíciójában megerősített Nagy István agrárminiszter kereste. „Tájékoztatott arról, hogy látta a bejegyzésemet, és intézkedni fog” – mondta nekem telefonon Felföldi.

A milliárdos Facebook-posztja után öt nappal Nagy István közölte, hogy újbóli beiktatása utáni első hivatalos nemzetközi útján Szlovákiába megy tárgyalni a környezetvédelmi miniszterhez. „Találkozót kezdeményeztem ugyanis a folyón kialakult szennyezés miatt, amit haladéktalanul orvosolnunk kell” – közölte, miután három hónapig a magyar kormány látszólag nem foglalkozott a szennyezéssel. (Az esetről megkérdeztem az Agrárminisztériumot, de nem válaszoltak.)

Felföldi József ezzel az esettel illusztrálta azt, hogy „milyen eredményeket ért el”, mióta aktívvá vált a közösségi médiában. A magát Candymannek nevező Felföldi a legnagyobb debreceni édesipari vállalkozó, egyik legismertebb termékük a Quick Milk tejízesítő szívószál, vagyonát pedig 4-6 milliárd forintra becsülte tavaly a „100 leggazdagabb magyar”.

Napi 200 üzenet

Felföldi mintegy öt éve kezdett el rendszeresen posztolni a Facebookon, ahol mostanra 117 ezer követője lett, a bő két éve indított TikTok-csatornáján pedig 100 ezren követik. „Egyszerű véletlenen múlott: kedvem támadt írogatni. Kihívás volt átmenni a vízkeresztségen, mert eleinte mindenki lehurrogott, de idővel túltettem magam ezen” – mondta a kezdetekről.

Most viszont már nem tud úgy elmenni sétálni Debrecenben, Budapesten vagy akár Kassán, hogy ne köszönnének rá. „Naponta 200 üzenetem van, de volt olyan nap, hogy 800 jött. Ezeket képtelenség elolvasni” – mondta.

A szereplés ugyanakkor a közösségi médiás bejegyzései előtt sem volt ismeretlen számára: több verseskötete jelent meg, és számos zeneszámot is publikált. Ebben a videóban igyekszik átadni egy átlagosnak jellemzett napját, amely során céget vezet, zenél, olvas és ír is:

Gyerekkora óta zenél: 15 éves korában elvesztette az egyik szemét, amikor csapágygolyóval tömött hógolyóval találták el, és a kórházi kezelése alatt kapott egy gitárt a nővérétől. Ahogy korábban írta, ettől gyökerestől megváltozott az élete, és a „művészet lett a menedéke”.

Youtube-oldalára hét éve rak ki zeneszámokat. Brexit ballet című számát közel egymillióan nézték meg, Momma című számát pedig több mint kétmillióan, bár ebben nem ő énekel.

Egészen eltérő stílusokban és témákban jelentek meg zeneszámai (ezeknek egy részében nem ő énekel): van romantikus ódája a szerelemről, spirituális sámánzenéje, kereskedelmi rádiós popszáma, tropical house-a, magyar népzene-imitációja, és van száma a klímaváltozásról, tanácsokról az újrakezdéshez és az előítéletek károsságáról is.

Legújabb számában rappel, erős aktuálpolitikai üzenetekkel és alábbi refrénnel:

„Ébredj fel, meddig tűrjük még

Legyünk hát győztes ellenzék”

A közösségi médiában szintén nagyon aktív milliárdosnál, Jákob Zoltánnál kevésbé közvetlen és autentikus, a magyar csúcsgazdagokhoz képest azonban olykor már zavarba ejtően kitárulkozó. Például az egyik családi konfliktusáról – amelyet közéleti irrelevanciája miatt nem részletezünk – a magyar családi vállalkozások nyilvános világában példátlanul erős jelzőkkel szokott beszámolni.

Bús tanárok hadai

Hasonlóan markánsan ír a politikáról a Facebookon, amelyen minden nap jelentkezik egy hosszú írással, jellemzően egy napi aktualitással kapcsolatban. Az áprilisi választás környékén még főleg az ellenzéket támadta, amelyet azóta is többször élesen bírált.

A Fideszről és Orbán Viktorról a választás idején még semlegesebben írt, de az elmúlt fél évben egyre kritikusabbá vált velük szemben. Szerinte:

A politikai üzeneteket olykor összeköti a művészettel, tavaly augusztusban például aktualizálta a Szózatot, amelynek első két versszaka így hangzik:

„Hazárdnak rendületlenül állj ellen, ó magyar,

A propaganda leple sok hazug szót eltakar.

A nagyvilágon e kívül lehet számodra hely,

Mert ami most itt megy, néha sajnos röhej.

Ez a föld, melyen annyi sok ‘katás’ könnye kifolyt,

Ez, melyhez minden juttatást egy adóteher csatolt.

Itt tüntettek jogért a bús tanárok hadai,

Itt törtek össze álmokat kormányunk karjai.”

Az ennyire éles elfordulás azért is látványos, mert állítása szerint áprilisban még a Fideszre szavazott. Egyik pár héttel ezelőtti bejegyzése alá azt írta egy kommentben, hogy „én is lelkesen szavaztam rájuk eddig, mert nem láttam más alternatívát. De eljutottam oda, hogy van az a pont, amikor bármi jobb lehet annál, mint ami most van”.

Amikor erről kérdeztem, továbbra is fideszesként hivatkozott magára. „A Fidesszel jó kapcsolataim vannak, és most sem vagyok Fidesz-ellenes, de kis tisztújítás elkélne” – mondta, hozzátéve, hogy erős kormány csak erős ellenzékkel létezik. Ha most lenne a választás, valószínűleg nem menne el szavazni. „Sok dolgot ügyesen csináltak, a külpolitikával egyetértek, de a belpolitikával abszolút nem” – mondta.

Az ukrajnai háborúról alkotott véleménye például hasonló a Fidesz narratívájához. A háborúnak szerinte egy perc alatt véget lehetne vetni, ha az EU és az USA nem küldene több fegyvert Ukrajnának. A szankciók pedig nem fogják szerinte megtörni az oroszokat, „szemben velünk, európaiakkal, akik szó szerint bele fogunk pusztulni a vezetőink által generált válságba”.

A milliárdos szerint az háború legnagyobb győztese az USA, „és azok a gigantikus befektető cégek, mint a BlackRock, amelyek pont annyira érdekeltek a háborús rombolásban, mint az újjáépítésben. Nekik üzlet van a fegyverek eladásában, az ukrán földek filléres felvásárlásában, és a hitelezésben, ami majd az újjáépítéshez szükségeltetik”.

A másik nagy győztes pedig Felföldi szerint „a színjáték főszereplője, az előadóművész”, Volodimir Zelenszkij, akit elmebeteg pszichopataként és „nárcisztikus, hatalommániás, korrupt és embertelen beteg lélekként” jellemez.

Mindenkire mosolygás

Az olykor ennyire erős vélemények mellett talán a személyes történetei a legérdekesebbek. Orbán idei „kevert fajús” beszéde után egyik nem itt született vejéről írt hosszan, valamint a „kevert fajú unokájáról”:

„Tudja, mi egy ilyen ‘kevert fajú’ család vagyunk. Az egyik lányom holland férjet választott, a másik fiam felesége orosz. Gondolom, ez annyira nem bántja, mint az iráni származású vejem a családfában. Mondja, az ön szemében többet ér a holland-magyar kisunokám, mint az iráni-magyar? Többet ér akkor is, ha mindkét lány ugyanolyan szorgalmas, okos, kedves? Többet ér akkor is, ha a megfelelő ‘fajtájú’ nem is itthon él, hanem külföldön? Vajon ő magyarabb, mint az, aki itthon nő fel, csak éppen az apukája nem felel meg a kényes ízlésének? Nekem ugyanolyan szép és értékes mind a két unokám” – írta, majd meghívta Orbánt egy DNS-vizsgálatra.

Egy másik bejegyzése kommentjében egyik „sokkoló élményét” osztotta meg az egészségügyről. Miután egy háziorvosi rendelőben végzett, bekopogott a rendelőbe egy nő segítséget kérve, de „az orvosíró asszisztens ráripakodott, hogy mit zavarkodik”. Egy perc után ismét bekopogott, és ekkor végig tudta mondani, hogy egy nő fekszik a földön, mert elájult.

Kiderült, hogy a nőnek megállt a szíve, Felföldi számára pedig „felfoghatatlan volt”, hogy az asszisztens annyira bepánikolt, hogy „azt se tudta, fiú-e vagy lány”. A rendelőben volt defibrillátor, viszont az ottani három egészségügyi dolgozó közül senki nem tudta használni Felföldi szerint, ezért végül egy civil fiatalember végezte a mellkas nyomását.

Egyszer pedig arról írt, hogy elhatározta, mindenkire mosolyogni fog. A kísérlete első pár napja után azt írta, többen nézték hülyének, mint eddig bármikor. Mégis reménykeltő volt szerinte a próbálkozás: „azután, hogy a barátok, a munkatársak, a bolti dolgozók, meg a szomszéd mind-mind sorra bolondnak nézett, másnap vagy harmadnap már mégis kaptam egy gyenge mosolyt vagy egy viszonzásnak szánt kedves szót tőlük.”

Az említett írások – az ellenzéktől a háborún át az egészségügyig – csak egy szűk spektrumot fednek le Felföldi bejegyzéseiből, mivel a zenéhez hasonlóan egészen változatos témákban posztol. Többek között írt már politikai korrektségről, fesztiválbelépőkről, szerepzavaros férfiakról, pornóról, fideszes celebekről, hétfőkről, drogokról, meddőségről, vidékiségről vagy a férfiak házimunkához való viszonyáról.

A posztok elkészítéséről azt mondta nekem, hogy azokat ténylegesen nem ő írja, hanem a kommunikációs csapata. „Körülbelül 10 perc alatt előadom a szöveget prózában, a szerkesztés már nem az én dolgom” – mondta.

„Repedjen meg végre a vármegyéknek fala”

Legújabban érezhetően a CATL debreceni akkumulátorgyára érintette meg. Többször posztolt arról, hogy mennyire nem ért vele egyet, jellemzően a „nincs alku, nincs akku” szlogent használva.

Ezektől függetlenül is visszatérően buzdít a nagyobb politikai aktivizmusra, a közöny levetkőzésére. Ezt a vágyát egy versben is megfogalmazta Repedjen a fal címmel, amelyet február elején posztolt, többek között ilyen sorokkal:

„Repedjen meg végre a vármegyéknek fala,

Mutassuk meg, hogy nekünk még számít ez a haza.”

Ahogy korábban írta, szeretne létrehozni egy alulról szerveződő közösséget, az általa indított zárt Facebook-csoportnak mostanáig 11 ezer tagja van. Nekem azt mondta erről, hogy korábban nem politizált nyilvánosan, de „most meg fogja gondolni”, hogy ez megváltozzon.

Azt mondta, felmerült benne, hogy az akkugyár elleni tiltakozás élére álljon, „de olyanok vagyunk, mint a majomketrecben”. Ez alatt azt érti, hogy „mindannyian ketrecben vagyunk, okoskodhatunk, kiabálhatunk, de a ketrec falán kívül nem léphetünk, a fejünk fölött már meghozták a döntést”.

Milliós nézettség

Míg a facebookos posztjai rendszerint a komolyabb gondolatok körül forognak, a Tiktokon egészen más oldalát mutatja. Ahogy korábban írta, azért kezdett el „bohóckodni” a platformon 66 évesen, mert a jövő generációit szeretné motiválni.

„Ha minden hozzám hasonló vállalkozó hajlandó volna a komfortzónájából kilépve a saját példájáról beszélni, ha kicsit jobban ki mernék magukat adni az emberek, akkor egészen más kép rajzolódna ki arról a világról, amit sokan csak valamiféle elérhetetlen és pofátlan urizálásnak látnak. Ha azok az emberek, akik mögött valós teljesítmény van, bepillantást engednének a jól felépített életükbe, akkor igazi példaképpé válhatnának” – írta.

A TikTok videói eleinte leginkább a gépparkjáról szóltak. Számos videó készült a Candy-s rendszámú luxusautóiról, mint például ez:

Arra is adott magyarázatot, hogy miért nem vesz a BMW-nél drágább autókat: 1988-ban filózott azon, hogy vesz magának egy Ferrarit, de a pénzből inkább egy nyomdagépet vett, amivel megalapozta mostani vagyonát:

A kocsik mellett többek között esernyőből kiszórt pénzzel is motivált, a kocsikon és a pénzen kívül – Jákob Zoltánhoz hasonlóan – a termékei promotálására használja a TikTokot, itt például a budapesti édességüzletét reklámozza:

Ezeken kívül főleg életmódtanácsokat ad, és a hétköznapi életéről mutat be részleteket. Többek között beszél a gyerekkori balesetéről, amelyre most már áldásként gondol, mert szerinte enélkül nem jutott volna el oda, ahova mostanra eljutott.

Több videóval is betekintést enged a reggelikészítésbe, megmutatta felsőtestét, és készített politikusparódiát vagy ijesztős videót is:

Egyszer munkatársakat keresett a TikTokon, íróasztalának a bemutatása pedig érdekes betekintés a munkamódszereibe:

A Facebookon korábban azt írta, hogy a cége udvarán van egy 3×6 méteres hajózási konténer, amelyhez összesen három embernek van kulcsa. A konténerben édességeket tárol, amelyeket különböző utazásain szerzett be.

A legnézettebb videói mindenesetre a morális üzenetek körül mozognak. Több mint 9 millióan látták a szerelem és a pénz közötti dilemmát boncolgató videóját:

Több szerepjátszós videót is készített, például az öregek segítéséről, a szemét kidobásáról vagy a hajléktalanok segítéséről. Utóbbiról több videót is csinált, ezt például 2,1 millióan nézték meg:

A TikTokon tavaly nyáron jelentek meg az első közéletibb tartalmak. Tavaly augusztusban Nagyváradról jelentkezett be, és azt mondta, hogy úgy érzi, Románia beelőzte Magyarországot a kanyarban. A debreceni akkugyárat pedig a Tiktokon is több videóban bírálta.

Hogyan gazdagodott meg?

Az újfehértói születésű Felföldi József az általános iskola elvégzése után pincérként dolgozott, és ahogy írja, fiatal korában folyamatosan kutatta a vállalkozási lehetőségeket. Már az iskolában is kereskedett – például farmerral -, később kertészkedett, redőnyöket készített, hol több, hol kevesebb sikerrel.

18 éves volt, amikor Mosoly Album néven elindult az első vállalkozása: újszülött gyerekekről készített fotókat. 1983-ban az elsők között kezdett el gofrit és hamburgert árusítani Debrecen főutcáján. Ahogy nemrég visszaemlékezett rá, egy helyi lapban megjelent cikk – amely a leírás alapján a megrendelésére készült – mentette meg a bezárástól.

A rendszerváltás környékén színes képeslapokat és társasjátékokat forgalmazott, kipróbálta a nyomdaipart, majd ajándéktárgyakkal, száraz virágokkal és fürdősókkal is kereskedett. Ekkor már működött a Felföldi Édességgyártó, amelyet 1986-ban alapított meg.

1995-ben fejlesztette ki a cikk elején említett drazsés szívószálat, amely máig a cég legsikeresebb terméke. Emellett árulnak többek között csokis perecet, sütiket és egyéb snackeket. A cég bevétele 2021-ben 4,5 milliárd forint volt 320 millió forintos adózott eredménnyel.

A bevétel 95 százaléka exportól származik, az Egyesült Királyságban mintegy 1 milliárd forintért forgalmaznak. Évente mintegy 100 millió gyerek fogyaszt a termékeikből, amelyek a világ több mint 40 országába jutottak el.

