Kis alföldi faluból indult, ma már százezrek előtt villog Ferrarijaival a legkülöncebb magyar multimilliárdos

Az egyik kis alföldi faluból származó Jákob Zoltán a 2010-es évek végére messze túlszárnyalta gyerekkori álmait. Műköröm-alapanyag gyártásból Magyarország egyik leggazdagabb embere lett, legutóbb 43 milliárdosra becsült vagyonával a 37. leggazdagabb magyar.

Meggazdagodásának története és személye ugyanakkor sokáig nem volt széleskörben ismert, a médiában elvétve szerepelt.

Egy másfél évvel ezelőtt dominikai nyaralás azonban fordulópontot hozott az életében. Ekkor utazott életében először egyedül egy egzotikus célpontra, és annyira jól érezte magát, hogy eldöntötte, innentől kezdve minden hónapban elmegy valahova.

Azóta járt többek között Dubajban, Hawaii-on, a Maldív-szigeteken, Míkonoszon, a Sychechelles-szigeteken vagy Thaiföldön, az utazásairól pedig az Instagramra kezdett el posztolni képeket és videókat.

Egy kommentelő tanácsára tavaly márciusban feltöltött néhány videót a TikTokra korábbi nyaralásairól, kezdve ezzel a dominikaival, amelyen a Jákob által kibérelt katamarán legénysége próbálja meg kimondani a nevét:

Ez a néhány videó pedig egy olyan folyamatot indított el, amely Jákobot pár hónap alatt az egyik legismertebb és legtöbbet szereplő szupergazdaggá tette. TikTok csatornáját több mint kétszázezren követik, milliós nézettségű videói vannak és az elmúlt hónapokban több alkalommal szerepelt a két legnagyobb kereskedelmi tv-csatorna műsoraiban.

A belvárosban már nehezen tud beszállni úgy a 110 millióért vett Ferrarijába, hogy ne ismerjék fel. Videói fókuszában ugyanis az utazásai mellett leginkább a két Ferrarija van, JAKOB-1 és ELITE-1 rendszámmal. 2,5 millió megtekintésnél jár a legnépszerűbb videója, amelyen egy bámészkodót előbb megviccel, majd beültet a Ferrarijába túráztatni egyet a motort:

Innentől kezdve rendszeressé váltak a Ferrarijába beültetett – főleg tinikről – készült videók a csatornáján. Mostanra több fiatal célzottan keresi a belvárosban Jákob kocsijait, hogy beülhessenek egy pörkölésre. Előfordult, hogy több órát vártak a háza előtt, de benzinkúton vagy a tihanyi kompon is túráztathatták a Ferrarit, és van, hogy kisebb sor alakul ki a beüléshez, például mint itt:

Jákob azt mondta nekem telefonon, hogy a legjobban az autós videóit szereti, de “régen jobb volt, mert nem ismerték fel”, és akkor még el lehetett játszani, hogy nem az övé a kocsi. Külföldön azonban nincs ilyen akadály, és Malajziában össze is jött neki egy bérelt McLarennel:

Nemcsak Jákob számára új az ismertség, hanem az egész magyar társadalom is egy egészen újszerű jelenséggel találkozhat. Míg az USA-ban nem számít kirívónak, hogy csúcsgazdagok beengedik a kamerákat a több száz pár cipővel zsúfolt tárolóba vagy a tucatnyi luxusautóval tömött garázsba, Magyarországon kevésbé van hagyománya a vagyonnal való nyilvános büszkélkedésnek. Ennek nyilván az is az oka, hogy a magyar gazdaglistákon a privatizáció során vagy más állami segítséggel meggazdagodott emberek dominálnak.

Jákob Zoltán viszont mintha identitást is építene arra, hogy saját erőből gazdagodott meg, amivel szívesen büszkélkedik. “Nem privatizáltam, nem kaptam se hitelt, se támogatást. Self-made man vagyok, ahogy Amerikában mondják” – mondta egy korábbi interjúban.

Így ennek a magyar multimilliárdosok között példátlan hozzáállásnak köszönhetően most magyar szemszögből csodálkozhatunk rá a csúcsgazdagok világára, mégha csak másodpercekre és egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen reprezentatív részletekre.

Mindenesetre Jákob videóival betekintést nyerhetünk, hogy például milyen a világ egyetlen hétcsillagos szállodájának kétszintes lakrésze, és milyen az, amikor zokniban és rövidgatyában felcsúszik rajta egy magyar multimilliárdos:

Jákob azt is megmutatja nekünk, hogy milyen:

Egy tv-műsorban azt mondta, hogy “ahogy megyünk délebbre, mindig jobb és jobb kedvük van az embereknek, és nekem nagyon tetszik”. A Karibi-térség a térség a kedvence, és azt mondta, hogy a havi 7-10 napos útjai nagyjából 20-30 millió forintba kerülnek. A luxusszállások és -éttermek mellett a posztjai alapján rendre kipróbál drága dolgokat, például minden útján igyekszik elmenni helikopterezni.

A fentiek ugyanakkor nem jelentik azt, hogy kizárólag olyan dolgokat csinál, amiket egy hétköznapi ember ne tehetne meg. Vannak videói arról is például, hogy:

A magyar multimilliárdosok magánéletbe való betekintésében egészen új szintet jelent az a videó, amelyben Jákob finnországi utazásán “az exe” elnyom egy hógolyót az arcán, amelyet a szintén velük utazó “exe nextje” rögzít:

A magánéletéről való nyíltság látványosan megjelent az elmúlt hónapok médiaszerepléseiben is. Több alkalommal szerepelt a Tv2 reggeli műsoraiban, amelyekben volt, hogy külön azért ment be, hogy a gyereknevelésről vagy az ismerkedés kihívásairól beszélt. A belvárosi Szervita téri üvegépület legfelső emeltén egymilliárd forintért vásárolt 200 négyzetméteres lakását is megmutatta a nyilvánosságnak.

Ez a fajta lazaság a szerepléseiben is megjelenik. Van olyan videója, amelyen a céges buliban énekel, majd középre beállva egyedül táncol (hasonlót nyaralás közben is csinál az utcán):





Többször is beszél arról, hogy nem akar másoknak megfelelni, és ebből adódóan nem ritkán tesz olyan kijelentéseket, amelyekhez kevésbé vagyunk hozzászokva a közbeszédben.

Amikor az RTL Fókuszában kérdezték arról, hogy hogyan érinti a válság, azt válaszolta, hogy a sportkocsizás az egyik kedvenc mulatsága, és a magas benzinárakra másnak az lehet a megoldás, hogy nem a sportautóját használja, hanem a másik autóját, viszont nála a másik autó is egy Ferrari-i-i:





Egy másik alkalommal pedig azt mondta, hogy “amikor még kevesebb pénzed van, akkor Porschét veszel, amikor sok, akkor Ferrarit”.

Az ezzel kapcsolatos cinkeléseket is láthatóan lazán kezeli. Kirakta például az oldalára az egyik hasonló, fellengzősnek ható kijelentése mémesedését:

Azt is megosztotta, amikor az egyik legismertebb youtuber, Dancsó Péter ironizált rajta. Egyszer nevetve reagált arra, hogy el akarják vele cserélni a Ferrariját egy 18 éves Mazdára, a videói alapján saját gyakori tevékenységét a felexelés (menőzés/vagánykodás) szóval jellemezte:

Jákob azt mondta nekem, hogy három ok miatt aktív ennyire a közösségi médiában:

egyszerűen szórakoztatja, hogy ilyen videókat csinál és emberek reagálnak rá

évente egyszer megy el a kollégáival – akik egyben a legjobb barátai – utazni, a gyerekei az iskolai szünetekben tudják elkísérni, de többnyire egyedül utazik. A videói miatt viszont úgy érzi, hogy olyankor is vannak útitársai, amikor egyedül utazik

a szereplésével úgy érzi, hogy kölcsönösen erősítik egymást a Crystal Nails nevű termékének márkájával

A videókat teljesen egyedül készíti el: a nyersanyagot bedobálja egy videószerkesztőbe és van, hogy 5-10 perc, van hogy fél óra alatt “kivagdossa a jó részeket”.

A közösségi médiás szereplése miatt “csomó megkeresése lett”, például hívták az egyik kereskedelmi tv főzős műsorába, de nem vállalta el. Az utcán is rendszeresen felismerik, amit összességében “nagyon jó él meg”. Ha jó hangulatában van, akkor “nagyon jól esik” neki, ha fotózkodni akarnak vele.

“Múltkor odajött egy kisfiú az anyukájával, és az anyukának annyira remegett a keze az izgalomtól, hogy nem tudta megnyomni az exponálógombot” – mondott egy példát a számára jó emlékű találkozásokról. Amikor viszont kevésbé van jó passzban vagy gondolkozni szeretne, akkor értelemszerűen kevésbé éli meg jól a közeledést, “ilyenkor összezavarja a gondolataimat”.

Miből gazdagodott meg?

Jákob élete első tíz évét a Bács-Kiskun megyei Hartához tartozó börtönfaluban, Állampusztán töltötte, ahol mivel nem lakott sok fiatal, eléggé egyedül érezte magát.

Szülei a mezőgazdaságban dolgoztak, és ezt nagyon nem szerette, mivel rendszeresen paprikát kellett szednie velük. Baján járt gimnáziumba, majd építészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.

A róla korábban megjelent cikkek alapján az egyetem elvégzése után egy nagy építőipari vállalatnál kezdett el dolgozni a ‘90-es évek elején. Ezt követően Németországban dolgozott egy évig építésvezetőként, majd 1997-ben itthon megalapította az első, építőipari vállalkozását. Azonban már az első munka után elbukott, mert a fővállalkozó csődje miatt nem fizették ki a 4 millió forintért elvégzett munkát.

Ezután egy barátjával nekivágott ismét egy generálkivitelezéssel foglalkozó cégnek, ez már sikeresen működött. Ennek ellenére váltani akart, egy évig tőzsdézett is, majd a bátyja informatikai cégébe szállt be. Így ismerkedett meg egy cseh üzletemberrel, aki amerikai műköröm-alapanyagokkal kereskedett, és Jákobot érdekelni kezdte a műkörmök világa.

Először közösen próbálkoztak meg Magyarországra behozni alapanyagokat, de a vállalkozásuk sikertelen volt, így elköszöntek egymástól. “De nem hagyta nyugodni” az ötlet, ezért egyedül is nekivágott, és 2003-ban alapította meg a Crystal Nails márkát. Az első próbálkozás során ugyanis felfigyelt arra, hogy a piacon szinte semmilyen energiát nem fordítanak marketingre és fejlesztésre, illetve nincs elég újdonság, szezonalitás.

Így a kezdetektől nagy hangsúlyt helyezett a promóciókra, az oktatásra és a műköröm-alapanyagok fejlesztésére. A kezdetben hárman voltak – Jákob mellett egy eladó és egy grafikus -, és egy 35 négyzetméteres belvárosi üzletből indultak el. Elvégezte a műkörmös szakmát, és sorra járta a nemzetközi kiállításokat és a versenyeket.



Mára négy földrész több mint 30 országában árulják termékeiket. Magyarországon kimagaslóan piacvezetők (ezzel kapcsolatban volt is egy versenyhivatali eljárás ellenük), a legnagyobb piacuk pedig Olaszország, ahol most építenek egy elosztó központot. A honlapjuk szerint a Crystal Nails-t “a körmös világ újítójaként tartják számon” és “minden évszakban tőlünk várják a meghatározó új fejlesztéseket, divatszíneket, technikáka.”

A Jákob 100 százalékos tulajdonában álló cégcsoportnak nagyjából 250 ember dolgozik, és Jákob szerint a tavaly 9 milliárd forintos bevétel nagyjából fele származik exportból (a profit nagyjából 2 milliárd forint volt).

Munkájáról korábban azt mondta, hogy amikor Magyarországon van, heti két napot tölt bent a cégénél, és alapvetően fejlesztéssel és marketinggel foglalkozik, a végső döntéseket pedig mindig ő hozza meg. Viszont évek óta nincs számítógépe, csak a telefonján keresztül dolgozik, amikor irodán kívül van. Korábban próbált egyáltalán nem dolgozni, de azt nem élvezte.

A műkörmös iparág mellett az elmúlt években az ingatlanpiacon is megjelent. Egy 40 milliárd forint értékűre tervezett, Elite Park néven futó lakóparkfejlesztésbe kezdett a XI. kerületben. Erről több videóban is beszámolt:

A beruházásnak végül csak az első, közel 270 lakásból álló ütemét fejezte be. A lakóparkot a számos állami projektben résztvevő Bayer Construct többségi tulajdonosa, Balázs Attila egyik érdekeltsége fejezi be.

Jákob azt mondta, két ok miatt adta el a projektet. Egyrészt túlságosan stresszes volt neki, másrészt arra számít, hogy az ingatlanárak csökkenni vagy stagnálni fognak. Azt is mondta, hogy “csőben van devizája, amivel ingatlant vásárol majd”, és olyan helyen fog befektetni, ahol kevésbé szaladtak el az árak.

A magánéletét tekintve pedig – legalábbis a TikTokja alapján – a következő nagyobb projektje Ferrari-flottájának bővülése lesz, ugyanis egy Ferrari terepjárót készül venni, amelynek éppen egyedi tervezése folyik.

