Az osztrákok beszállhatnak a Fertőt tápláló magyarországi Duna-csatorna építésébe

Fotó: AFP/Europress

Szándéknyilatkozatot írt alá múlt hét pénteken Szijjártó Péter külügyminiszter és Hans Peter Doskozil, Burgenland kormányzója arról, hogy az osztrák-magyar határon átívelő közös projektekben az eddiginél is szorosabban együttműködnek. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón sok mindenről szó volt, ám gyakorlatilag semmi nem derült ki arról, hogy a szándéknyilatkozat tartalmaz-e bármilyen konkrét lépést. Egyértelmű azonban, hogy az egyetlen lényeges – és most már akut – téma a Fertő tó ügye lehetett a megbeszéléseken.

A tó vízállása olyan alacsony, hogy környezeti és nem mellesleg turisztikai-gazdasági katasztrófa közelébe sodorta a régiót. Ez persze nagyrészt az osztrák oldal problémája, ahol tényleges és érdemi a turisztika, a problémát viszont az teszi igazán pikánssá, hogy a megoldás kulcsa magyar kézben van. Régóta készen áll ugyanis az a terv, amely a Mosoni-Dunától Jánossomorja területén keresztül építene csatornát a tóhoz. Ez magyar oldalon öntözővizet biztosítana a mezőgazdasági termelőknek, de talán fontosabb, hogy szükség esetén a Fertő tó vízszintjét is meg lehetne vele emelni.

Az osztrák sajtó már korábban egyértelműen úgy kezelte Doskozil budapesti látogatását, hogy a kormányzó a Fertő tó ügyében próbál előre lépni. Tíz nappal a találkozó előtt maga Doskozil is azt mondta a közszolgálati ORF csatornának, hogy a vízellátás ügye reményei szerint egy lépéssel előrébb kerül, „és akkor tárgyalhatunk a finanszírozásáról is”.

A Der Standard a budapesti találkozó után pedig már egyértelműen azt írta, hogy

a felek a szándéknyilatkozatban megállapodtak arról, hogy a Duna-csatorna építésében az osztrákok részt vesznek.

Megkérdeztük erről a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, de egyelőre nem válaszoltak arra, hogy tényleg megvan-e az egyezség a projekt – esetleg részbeni – osztrák finanszírozásáról.

Az Átlátszó korábban arról írt, hogy Nagy István agrárminiszter finoman szólva nem rajong a csatorna ötletéért.

Az mindenesetre biztos, hogy az eseményeket az idei szárazság felgyorsította, az osztrákoknak most már nagyon gyorsan kellene a Duna vize, de általánosságban is igaz, hogy a teljes környék vízellátását rendezniük kell. Doskozil nemrég erősen kritizálta, hogy a környéken a vizet a kukoricaföldekre öntözik, miközben a Fertő tó lényegében kiszárad. Mivel a kukoricát exportálják, Doskozil epésen még azt is megjegyezte, hogy nem a belföldi élelmiszerellátás biztosítása érdekében használják el a vizet. Az osztrák agrártárca válasza erre csak annyi volt, hogy a kukoricának kell a víz, máskülönben nem lesz jó a termés.

Burgenland kormányzója egyébként anyagi értelemben is felkészülten jött Budapestre: a tartomány már júniusban céget alapított Seemanagement GmbH néven, amelybe 6,5 millió euró (nagyjából 2,6 milliárd forint) kezdőtőkét pumpált. A társaság egyetlen célja az, hogy a Fertő tó környékének helyzetét rendezze. A tó medrét kotorni fogják, a felgyülemlett iszapot elszállítják, a hosszabb távú rendezéshez azonban feltétlenül vízpótlási lehetőségre lesz szükség.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKiszárad a Fertő tó, magyar oldalról kellene pótolni a vizetMegnőtt a nádast pusztító tüzek kockázata, sárban állnak a hajók, utoljára 2003-ban volt ennél alacsonyabb a tó vízszintje.

Közélet csatorna Fertő-tó Mosoni-Duna szándéknyilatkozat víz vízellátás Olvasson tovább a kategóriában