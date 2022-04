Portugália magyar előzése sokkal inkább a dél-európai lecsúszás eredménye, mint a kiemelkedő hazai teljesítményé

Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük.

Bár jól hangzik, hogy Magyarország fejlettségben megelőzte Portugáliát, az már inkább csak politikai kommunikációs húzás, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón mindezt „fontos előrelépésként” keretezte. Az valóban igaz, hogy az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjéhez képest felzárkózott a magyar egy főre eső nemzeti össztermék 2010 és 2021 között, ugyanakkor a fejlettségi rangsorban egyetlen helyet léptünk előre a nálunk kevésbé gazdag országok mezőnyének cserélődése mellett.

Mielőtt azonban rátérnénk az adatokra, érdemes felidézni Gulyás szavait:

Szintén fontos előrelépés, hogy van egy európai uniós fejlettségi rangsor, ezt az Eurostat készíti, tehát az európai unió statisztikai hivatala. Ebben Magyarország hét országot előz meg. Megelőztük Portugáliát is, az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjének 76 százalékát sikerült Magyarországnak elérni. Bulgária, Görögország, Szlovákia, Lettország, Románia és Portugália is most már mögöttünk van. A lengyelek vannak előttünk, náluk 76,9 százalék ez a mutató