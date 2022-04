Nézd meg mennyien szavaztak eddig a településeden

Budapest, 2022. április 3. Egy házaspár érkezik a budapesti Bolyai Utcai Óvodában kialakított szavazókörbe Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Továbbra is jelentősen elmarad a négy évvel korábbitól a részvétel a mai országgyűlési választáson. A szavazás első öt órájában a jogosultak 25,77 százaléka adta le a voksát, miközben 2018-ban a napnak ebben a szakaszában hajszál híján már 30 százalék volt ez az arány.

Az országon belül továbbra is elég jelentős különbségek vannak: akadnak olyan települések, ahol még a 10 százalékot sem érte el a részvétel (Pusztaradvány, Gige, Szendrőlád, Kistamási, Kiscsécs), több helyen viszont már a jogosultak több mint fele leszavazott, sőt Zalaköveskúton a kétharmaduk, igaz ez ott 20 választópolgár megjelenését jelenti a harmincból.

A fővárosi kerületekben a nagyobb népességszám miatt ilyen jelentős eltérések nincsenek, különbségek azonban itt is kialakultak. A nyolcadik kerületben például 18 százalék alatt maradt 11 óráig a részvétel, miközben a XXI.-ben a 29 százalékot közelítette.

Mindez azt is jelzi, Budapesten továbbra is kicsivel az országos átlag alatt van a választási kedv, igaz a fővárosban mindig a nap későbbi szakaszában fut fel országos viszonylatban a részvétel. Most azonban 9 és 11 között kisebb volt a növekedés, mint mondjuk négy éve. Erre következtethetünk legalábbis abból, hogy miközben 9 órakor még a leginkább fideszes körzetekben volt nagyobb a visszaesés a megjelent szavazók arányában, 11-kor már fordult a helyzet és a legkevésbé fideszes egyéni választókerületekben nagyobbat csökkent a részvétel a 2018-as adathoz képest.

