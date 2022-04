Fordult a kocka: már a legellenzékibb körzetekben marad el jobban a részvétel a 2018-astól

Debréte, 2022. április 3. Egy férfi a szavazófülkében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú szavazókörzet 001-es számú szavazókörében Fotó: MTI/Vajda János

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Ahogy arra számítani lehetett, délután egy órára egyértelműen magasabb lett a részvétel a legkevésbé fideszes választókerületekben, mint a leginkább kormánypártiakban. Abban a tíz OEVK-ban, ahol 2018-ban a leggyengébb eredményt érte el a Fidesz, átlagosan már 41 százalék feletti arányban járultak az urnákhoz, miközben abban a tízben, ahol a legjobbat, a 37 százalékot sem érte el ez az arány.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNézd meg, mennyien szavaztak eddig a településedenAkadnak olyan települések, ahol még a 10 százalékot sem érte el a részvétel, több helyen viszont már a jogosultak több mint fele leszavazott.

Ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy az ellenzék számára alakulna kedvezően a részvétel. A legkevésbé fideszes területeken ugyanis 2018-ban is többen éltek a szavazati jogukkal, mint a leginkább kormánypárti körzetekben, mondhatni ez a papírforma. Ezért érdemes inkább a négy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítani, ebből pedig már az látszik, hogy az ellenzéki választókerületekben nagyobbat esett a megjelentek száma, mint a fideszesekben.

Előbbi csoportban nagyjából hat, utóbbiban viszont csak három százalékkal kevesebben mentek el szavazni délután egyig, mint négy éve. Baranya 1-es választókerületében, ahol 2018-ban kifejezetten gyengén szerepelt a Fidesz, például nyolcadával csökkent a 13 óráig megjelenő választópolgárok száma, de közel 10 százalékos volt a visszaesés Budapest 8-as és 16-os választókerületében is. Igaz, a fővárosban felülteljesítő térségek is vannak: az 5-ös és 11-es OEVK-ban is emelkedett a részvétel a 2018-ashoz képest.

A leginkább fideszes választókerületekben ezzel szemben sehol nem esett 9 százaléknál nagyobbat a részvételi arány, Győr-Moson-Sopron 3-as kerületében pedig még nőtt is.

Reggel kilenckor még fordított volt a helyzet. Mivel a kisebb településeken hagyományosan magasabb a reggeli részvétel, nem meglepő módon az ilyeneket tömörítő, kormánypártibb választókerületekben az átlagnál nagyobb arányban szavaztak le az emberek, míg Budapesten – amely a tíz leginkább ellenzéki körzetből nyolcat adott 2018-ban – országos összevetésben viszonylag alacsony volt a részvétel. Akkor azonban a visszaesés mértéke még a fővárosban volt kisebb a négy évvel korábbi szinthez képest.

Adat Közélet Fidesz országgyűlési választások részvétel szavazás választás Olvasson tovább a kategóriában